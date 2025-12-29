Legislatura: fuego cruzado por las designaciones en la Procuraduría Penitenciaria

El oficialismo votará, in extremis, la designación de cinco funcionarios en el flamante organismo colegiado que creó para concentrar las responsabilidades en relación a la gestión del sistema carcelario, un asunto siempre urticante.

En la previa, la iniciativa del Centro Cívico concentró las críticas del pleno del arco opositor, que le reprochó hipertrofiar una estructura estatal con cargos –en su mayoría- vitalicios, y remuneraciones equiparadas a las de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, de los salarios más altos que paga el Estado Provincial.

Luego, probablemente para fortuna para el oficialismo, el debate viró hacia un asunto tangencial: las acusaciones cruzadas entre el Frente Cívico y la UCR por la postulación de María Florencia Degano para una de las vocalías del referido organismo.

El juecismo le endilgó a sus ¿aliados? boina blanca haber cerrado un acuerdo con el peronismo, dada la presunta procedencia radical de Degano. Algo que la UCR rechazó acusando un movimiento sinuoso del oficialismo para incidir en la interna opositora.

En el radicalismo niegan de plano un acuerdo por la postulación de la funcionaria y aseguran que esto se hará evidente cuento el bloque radical vote, sin fracturas, en contra de la designación.

En el camino, de todos modos, la UCR recordó al juecismo su apoyo a la designación de quien desde el año próximo tomará las riendas del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rubén Lezcano, en una sesión en la que la bancada del Frente Cívico se alineó con el peronismo y se apartó del voto opositor.

Ese será el contexto en el que tendrá lugar, esta tarde, una sesión cargada de tensiones, y disimulada en el último recoveco del 2025.