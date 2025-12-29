Legislatura: fuego cruzado por las designaciones en la Procuraduría Penitenciaria

Llaryora satura en Capital y mixtura con manual libertario
El gobernador deshizo dos ministerios y reacomodó nombres dentro del gabinete. Suma jugadores para la Capital ´27. Tanto peronismo como sea posible, tanto mileismo como sea necesario.
En la última sesión del año, el peronismo avanzará con la designación de cinco integrantes de la Procuraduría Penitenciaria, un organismo colegiado que absorberá responsabilidades antes en cabeza del ministerio de Justicia y que alimentó cruces internos en la oposición.Provincial29 de diciembre de 2025Redacción Alfil
El oficialismo votará, in extremis, la designación de cinco funcionarios en el flamante organismo colegiado que creó para concentrar las responsabilidades en relación a la gestión del sistema carcelario, un asunto siempre urticante.
En la previa, la iniciativa del Centro Cívico concentró las críticas del pleno del arco opositor, que le reprochó hipertrofiar una estructura estatal con cargos –en su mayoría- vitalicios, y remuneraciones equiparadas a las de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, de los salarios más altos que paga el Estado Provincial.
Luego, probablemente para fortuna para el oficialismo, el debate viró hacia un asunto tangencial: las acusaciones cruzadas entre el Frente Cívico y la UCR por la postulación de María Florencia Degano para una de las vocalías del referido organismo.
El juecismo le endilgó a sus ¿aliados? boina blanca haber cerrado un acuerdo con el peronismo, dada la presunta procedencia radical de Degano. Algo que la UCR rechazó acusando un movimiento sinuoso del oficialismo para incidir en la interna opositora.
En el radicalismo niegan de plano un acuerdo por la postulación de la funcionaria y aseguran que esto se hará evidente cuento el bloque radical vote, sin fracturas, en contra de la designación.
En el camino, de todos modos, la UCR recordó al juecismo su apoyo a la designación de quien desde el año próximo tomará las riendas del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rubén Lezcano, en una sesión en la que la bancada del Frente Cívico se alineó con el peronismo y se apartó del voto opositor.
Ese será el contexto en el que tendrá lugar, esta tarde, una sesión cargada de tensiones, y disimulada en el último recoveco del 2025.
El gobernador deshizo dos ministerios y reacomodó nombres dentro del gabinete. Suma jugadores para la Capital ´27. Tanto peronismo como sea posible, tanto mileismo como sea necesario.
Con la reforma previsional votada, promulgada y reglamentada, los gremios cumplirán con el deber de reclamar sin grandes expectativas. Arrinconados contra el calendario, con la vía judicial ya parcialmente obturada, y una indisimulable diferencia de prioridades en el frente interno.
Última sesión en la Unicameral con agenda de orden y control desde el peronismo y bandera social desde la UCR. Fuego cruzado entre Fernández y Gvozdenovich.
La ministra de Desarrollo Humano se expresó en redes tras el proyecto de la Provincia que busca sancionar a quienes omitan a la inmunización obligatoria.
La elección fue del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien confirmó que el acto de asunción se realizará el próximo lunes 29 de diciembre.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
Última sesión en la Unicameral con agenda de orden y control desde el peronismo y bandera social desde la UCR. Fuego cruzado entre Fernández y Gvozdenovich.
El gobernador deshizo dos ministerios y reacomodó nombres dentro del gabinete. Suma jugadores para la Capital ´27. Tanto peronismo como sea posible, tanto mileismo como sea necesario.
Con la reforma previsional votada, promulgada y reglamentada, los gremios cumplirán con el deber de reclamar sin grandes expectativas. Arrinconados contra el calendario, con la vía judicial ya parcialmente obturada, y una indisimulable diferencia de prioridades en el frente interno.