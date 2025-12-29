El PJ corre el eje a la derecha y la UCR despliega la bandera social

Por Carolina Biedermann



Este lunes se llevará a cabo la última sesión legislativa del año, en la que no solo cerrará el calendario parlamentario de 2025, también quedará expuesta una paradoja política que, en este caso, reordena discursos históricos y tensiona identidades partidarias. Nadia Fernández dijo que, si el proyecto que busca ordenar el tema Naranjitas y Limpia Vidrios se cae, será por responsabilidad de los radicales. La UCR apunta a la contención social.

El peronismo cordobés, desde el Ejecutivo, mandó un proyecto para reformar el Código de Convivencia Ciudadana con una mirada punitiva y de control, según detallan, atendiendo a la demanda de los ciudadanos, y tomando como base el proyecto de Gregorio Hernández Maqueda, que ingresó a comisiones hace dos años.

En paralelo, desde la Unión Cívica Radical se posicionan en la vereda opuesta. Acompañarán el proyecto en general, pero con observaciones, cuestionándolo por su impacto social y la falta de alternativas laborales que no son contempladas por la iniciativa.

Desde el oficialismo, sin embargo, aseguran que el proyecto responde a una demanda concreta de la ciudadanía. Según datos difundidos por la Provincia, en el último mes se registraron más de 200 denuncias al 911 por conflictos con naranjitas y limpiavidrios, en su mayoría en capital.

“Los naranjitas legales siguen, y los ilegales, que no forman parte de las cooperativas, no”, afirmaron desde el peronismo, marcando una línea divisoria entre trabajadores formalizados y quienes operan por fuera de la norma.

La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Nadia Fernández, fue más allá y apuntó directamente contra la UCR:

“Si este lunes no sale el proyecto que busca regular el tema de limpia vidrios y naranjitas, es culpa de los radicales. Por culpa de Gvozdenovich y las histerias de la UCR, Córdoba seguirá asediada por limpia vidrios y naranjitas ilegales, donde un 60% vienen de otras provincias, y donde un 70% ha cometido delitos”.

En la mirada oficialista, remarcan que el debate no es ideológico sino operativo: ordenar el espacio público frente a una situación que escaló en violencia y conflictividad.

“Así como no acompañaron la Ley de Seguridad, lo mismo hacen con el Código de Convivencia: anulan a la Policía y al ministerio de Seguridad”, agregó Fernández, endureciendo aún más el tono contra la oposición.

Por su parte, Matías Gvozdenovich expresó: “Nos metieron: naranjitas, limpia vidrios, fiestas clandestinas y procuración en pocas horas, sin debate profundo y serio. La posición mía es votar en contra de la Procuración, y el Código de Convivencia nos dijeron que iba para febrero. Si el oficialismo va a libro cerrado, creo que iremos en contra, pero a eso lo veremos el lunes con el bloque. Sobre el tema de vacunas me gustaría proponer una alternativa”.

En conclusion, la UCR confirmó que acompañará, pero buscarán agregar un plan de contención para la gente que será apartada del sistema.

Dos modelos en disputa

Del lado radical, la crítica apunta al enfoque del proyecto. La UCR cuestiona que la reforma avance sobre la prohibición directa de actividades informales como la de los naranjitas y los limpiavidrios, sin políticas de inclusión ni salida laboral, y advierte que se trata de una respuesta rápida al reclamo social, pero pobre en términos estructurales.

La discusión dejó al desnudo, en este caso, un reacomodamiento incómodo: un peronismo impulsando una agenda de sanción y control, con argumentos de seguridad y convivencia, y un radicalismo parado en la vereda de la contención social, el gradualismo, y la presencia de un Estado paternalista.

La agenda que cierra el año

La última sesión legislativa, con eje en proyectos de la Comisión de Seguridad, profundiza ese giro. Entre los temas que se tratarán figura: la incorporación del artículo 81 bis al Código de Convivencia, habilitando que el personal de seguridad privada aprehenda infractores en locales bailables y dé intervención inmediata a la Policía; un proyecto del legislador Agustín Spaccesi que reforma la unidad de multa, establece identificación obligatoria, refuerza la prohibición del consumo de alcohol, y crea un Registro de Identificados; nuevos requisitos para la circulación de motovehículos; la sanción a limpiavidrios que soliciten o exijan retribución económica a conductores; penalidades para organizadores de fiestas clandestinas sin autorización; y, como punto más sensible, la prohibición del servicio de naranjitas o cuidacoches.