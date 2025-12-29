Alfil Blanco

Lo más visto

El verdadero Operativo Verano de Llaryora y la marquesina del 2027 Gabriel Marclé Provincial 26 de diciembre de 2025 En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.

El PJ corre el eje a la derecha y la UCR despliega la bandera social Carolina Biedermann Provincial 29 de diciembre de 2025 Última sesión en la Unicameral con agenda de orden y control desde el peronismo y bandera social desde la UCR. Fuego cruzado entre Fernández y Gvozdenovich.

Llaryora satura en Capital y mixtura con manual libertario Yanina Soria Provincial 29 de diciembre de 2025 El gobernador deshizo dos ministerios y reacomodó nombres dentro del gabinete. Suma jugadores para la Capital ´27. Tanto peronismo como sea posible, tanto mileismo como sea necesario.

Sin margen de maniobra, los gremios oficiarán una resistencia testimonial Felipe Osman Provincial 29 de diciembre de 2025 Con la reforma previsional votada, promulgada y reglamentada, los gremios cumplirán con el deber de reclamar sin grandes expectativas. Arrinconados contra el calendario, con la vía judicial ya parcialmente obturada, y una indisimulable diferencia de prioridades en el frente interno.