Alfil Blanco

MINISTRO JULIAN LOPEZ

Julián López


Con la creación de la Procuración Penitenciaria el ministro de Justicia queda a resguardo de la
brasa (siempre caliente) que representa el sistema carcelario.

Papá Noel trajo un adicional extraordinario  | Ley Naranja | Spaccesi pone bajo la lupa a la UCR  | Protegidos por Jr

El agradecimiento de Avilés a Milei | Juez esquiva la polémica y pide inteligencia | Los radicales boys | Dos potencias se saludan | Y ahora, ¿quién corta la naranja?

Sincericidio en la 13 | Aplausómetro en los pagos de Llaryora | Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario | Cambio amarillo en la Legislatura

El verdadero Operativo Verano de Llaryora y la marquesina del 2027

En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.