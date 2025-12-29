Enroque Corto

De Loredo cierra el año mostrando músculo territorial, y algo más…

El informante radical alertó al periodista del último video publicado por el flamante ex diputado y ya lanzado candidato a la lejana compulsa por la Gobernación.

Informante Radical: Estimado amigo, ¿vio el último video de Rodrigo?

Periodista: ¿Cómo anda? Mire qué coincidencia, lo acabo de ver. Aunque De Loredo casi no aparece…

I.R.: Aparece lo justo y necesario. Esta vez, lo importante no es mostrarlo a él, sino que el muestre lo que tiene…

P.: Digamos, intendentes…

I.R.: Exacto. Casi todos los que hablan, respaldando a Rodrigo, son o han sido intendentes. Y de ciudades importantes. Empezando por Marcos Ferrer, siguiendo por Rubén Dagúm… y pasando por Gvozdénovich, que preside el bloque, pero también viene de ser intendente, como tantos otros que tenemos…

P.: ¿Y por qué tanta insistencia? Quieren mostrar lo que tiene Rodrigo que Juez no tiene, ¿no?

I.R.: No voy a insultar su inteligencia diciéndole que no es así… Pero si me deja, le puedo ampliar el concepto… No pasa solo por el hecho de mostrar territorialidad, que desde luego es un activo importante cuando hay que pelear la Provincia. Pasa, también, por mostrar el qué y el cómo…

P.: Lo escucho…

I.R.: Claro, porque no sólo es importante mostrar músculo territorial y una aceptación de imagen importante… Tener intendentes significa que tenemos gente que viene de estar en funciones al frente de secretarías de Finanzas, de secretarías de Gobierno… gente que sabe lo que es tener que hacer una licitación, garantizar la prestación de los servicios públicos, pagar de los salarios… Gente que no sólo dice que va a administrar bien, sino que lo puede demostrar porque ya lo ha hecho…

P.: Resuma, estimado. Lo que usted quiere decir, es que el radicalismo tiene los cuadros técnicos que el Frente Cívico no tiene.

I.R.: Es una cuestión de sentido común…

¿Se viene Defendamos Argentina?

El informante siempre atento a los movimientos del peronismo, destacó el fragmento de una entrevista a Natalia de la Sota que no pasó desapercibida en el Panal.

Informante: En un canal de streaming, la diputada confirmó lo que sacó Alfil la semana pasada…

Periodista: ¿Que en febrero comenzará a recorrer el interior del país?

I: Exactamente. Dijo que está armando algo más grande porque quiere participar del proceso de renovación del peronismo nacional, pero no sólo a nivel dirigencial sino, sobre todo, renovar las ideas. En ese marco lanzó ¿en broma? una afirmación de la que tomaron nota en el peronismo oficialista.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Palabras más palabras menos…dijo por qué no pensar en un bloque “Defendamos Argentina” al que se puedan sumar diputados de otras provincias…ojo, ¿eh?

Elogio para unos, crítica para otros

La periodista dialogaba con un integrante del Concejo Deliberante de Río Cuarto a partir de las declaraciones que brindó el intendente Guillermo De Rivas al stream Tablero Abierto (producción de Alfil).

Informante Concejo: Estaba viendo el stream con el intendente De Rivas y, si ya lo dijo él, ya está. Destacó el trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y dijo que más de un 90% de las ordenanzas que salieron fue por unanimidad. Yo creo que se podría venir un tirón de orejas en la oposición...

Periodista: ¿Lo que es un elogio para el intendente es una crítica hacia dentro de los bloques?

I C: Depende. Hay quienes buscan este perfil de oposición constructiva y quizás no tomen mal esto que dijo De Rivas. Pero me parece que hubo temas en los que no debe haber caído nada bien que los concejales voten a favor. Por ejemplo, la higiene urbana. Con el posicionamiento fuerte que planteó el presidente de la UCR (Marcos Curletto), ¿se piensa que tomaron bien que el presidente del bloque (Gabriel Abrile) haya acompañado? Más allá de haber dicho que no era un buen pliego, lo que queda es el resultado: 16 de 19 concejales acompañaron lo que se supone era uno de los hitos de esta gestión.

P: Se le van a enojar algunos concejales que sí tuvieron un perfil más “combativo”.

I C: Lo sé pero fueron excepciones. Tampoco sirve de mucho votar todo en contra y no argumentarlo. En eso voy a ser justo: varios concejales estuvieron a la altura de los debates que se dieron. Hubo debates muy interesantes que trascendieron lo municipal: la “criptoestafa” de Milei, la situación de las universidades. Pero le “dejaron servido” esto al intendente y eso puede pasarles un poco de factura puertas adentro.

Fuga y violencia en un control

El periodista consultaba con su informante acerca de un hecho acontecido durante el fin de semana en Río Cuarto y que fue noticia a nivel provincial.

Periodista: Che, ¿qué me puede contar del control vehicular en el que terminó herida una agente de tránsito? Me dicen que fue en una plaza de la capital alterna.

Informante: Fue en la madrugada del domingo, frente a la Plaza Roca. Se detuvo un Renault Clio conducido por una mujer que no tenía la documentación reglamentaria. Cuando se le informó que el auto iba a ser retenido, intentó darse a la fuga. Aceleró el vehículo y atropelló a una agente de tránsito, que quedó momentáneamente debajo del auto. Fue una situación muy delicada. Se pidió de inmediato una ambulancia y la conductora terminó siendo aprehendida por la Policía. La agente fue asistida en el lugar y luego trasladada a una clínica privada. Tiene fractura de costillas y lesiones en el vaso. Sigue internada, con atención médica permanente. Muy jodido lo que pasó.

P: Uf. ¿Y qué será de la conductora?

I: A la Justicia. La Municipalidad de Río Cuarto anunció que se va a constituir como querellante en la causa y que se suspenderá de oficio la licencia de conducir de la mujer. Desde el Sindicato de municipales (SUOEM-RC) también salieron a pedir que se actué con todas las medidas administrativas y judiciales que hagan falta, pero también expresaron su solidaridad con la trabajadora y reclamaron mayor seguridad laboral para los agentes de control que desarrollan tareas en la vía pública. En definitiva, pidieron cuidar a los que nos cuidad.

P: Días movidos. ¿Se redoblarán las medidas de seguridad?

I: Es que no depende de los agentes, sino de los conductores en infracción. Hace rato no teníamos un hecho de estas características, pero se ve que con el calor se llega a un pico de violencia. Esperemos que esto que pasó marque un punto de inflexión para mejorar.