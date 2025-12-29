Bernarte y otra inauguración que busca impacto positivo sobre el cierre de año

Ariel BogdanovCultura30 de diciembre de 2025
Con los primeros estrenos en escena, la villa serrana puso en marcha su temporada 2025/2026. Conocé la grilla completa con todas las propuestas, los elencos y los días sala por sala para este verano.
Carolina BiedermannProvincial31 de diciembre de 2025
En el cierre de año del Comité Provincia, el presidente radical confirmó que en 2026 se renovarán las autoridades partidarias. El oficialismo entiende que las urnas son la única vía para ordenar la interna con el mestrismo y legitimar a un conductor.
Ariel BogdanovCultura31 de diciembre de 2025
El actor encabeza Corto Circuito en el Teatro del Lago y comparte elenco con Yayo Guridi, Sebastián Almada, Juli Poggio y Viviana Saccone. Tras el estreno, se mostró conforme con la respuesta del público y habló del despliegue físico de la obra, el trabajo en equipo y los cambios personales que acompañan esta nueva temporada.
Redacción AlfilEnroque Corto02 de enero de 2026
Rossi, a Roma con el Papa León XIV | Borrón y cuenta nueva | Oportunidad perdida | El año de Soldano