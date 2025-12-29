Bernarte y otra inauguración que busca impacto positivo sobre el cierre de año

Por Franco Cervera

“Son obras que pueden resultar disruptivas, pero con el tiempo el vecino las adopta y las utiliza”. Esa es la definición que el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, prioriza a la hora de hablar de la cantidad de obra pública que se desarrolla en la ciudad del este cordobés, con mayor o menor acompañamiento de la comunidad, y con más o menos críticas entre los espacios políticos opositores.

En este contexto, el mandatario municipal llevó adelante la inauguración de otra obra que tenía como principal objetivo transformar el microcentro. Y lo hizo con la misma fórmula que se utilizó en la apertura de la Plaza Cívica, en un fin de semana, en la tarde noche e invitando a toda la comunidad a estar presentes. Por un lado, buscó impacto político positivo, y por otro, muestras de aceptación de la comunidad.

Justamente, el Pasaje Cornaglia está a la vista de todos, aunque muchas veces por su ubicación pasaba desapercibido. Será por eso que durante décadas estuvo abandonado, convertido en una boca de lobo. Peligroso e inseguro por la noche.

Y ese acto fue importante para que el Ejecutivo Municipal ponga en valor algunos de los trabajos realizados, con aceptación de buena parte de la comunidad, tras un año de fuertes críticas de la oposición por las “finanzas, obras faraónicas y prioridades en gastos”.

El mensaje para lo que viene

Evitando los errores del pasado, o asumiendo que hoy tienen otras prioridades que ya no van bajo tierra –como lo expresado días atrás en Tecnoteca- su gestión le encontró a este espacio un nuevo rol: ser un camino de encuentro y con múltiples actividades: pasarán artesanos, artistas y gastronómicos.

"La puesta en valor del Pasaje Cornaglia no es una obra aislada, sino que forma parte de una estrategia urbana de mayor alcance: el desarrollo del Eje del Centenario, considerada la columna vertebral histórica y simbólica de San Francisco. Este proyecto busca integrar pasado, presente y futuro mediante la recuperación de espacios públicos y la conexión de puntos estratégicos de la ciudad", destacan desde el Ejecutivo Municipal.

La obra incluyó la renovación total del solado en una superficie de 1.500 metros cuadrados, realizada con hormigón elaborado en la planta municipal y ejecutada íntegramente por personal del municipio. “Esta intervención mejora sustancialmente la accesibilidad y la circulación peatonal, fortaleciendo la integración con otras obras ya concretadas, como la bulevarización de la Av. 9 de Julio y la apertura de la Av. del Libertador”, indican.

Precisamente, Bernarte remarca que este tipo de intervenciones “permiten recuperar espacios históricos y adaptarlos a las necesidades actuales, garantizando accesibilidad, seguridad y calidad urbana”, y agrega: “En conjunto con otros hitos del Eje del Centenario, como la Tecnoteca, el Superdomo, la Plaza Cívica, el Polo Educativo y el Polo Gastronómico, el Pasaje Cornaglia se consolida como un eslabón fundamental en la construcción de una ciudad más integrada, moderna y conectada”.

La oposición y la principal crítica

Entre varios cuestionamientos que llevan adelante desde los bloques opositores a la gestión actual, están la planta política, la carga impositiva y el gasto en obras que, según le achacan, no son prioridades para la mayoría.

“Hay que abandonar la obra faraónica e ir a la construcción de viviendas”, sostiene el concejal de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli , quien cuestiona al oficialismo por los gastos millonarios en obras como la bicisenda en altura, la ubicación de la nueva sede policial, la transformación del Parque Cincuentenario, entre otras.

Por su lado, el concejal Luciano Stoppani , indicó que existen otras prioridades más importantes antes de gastar más de $3.500.000 millones en una bicicleta en altura. "Si haces una encuesta y le preguntás a la gente, lo que piden es una ciudad limpia, una ciudad sin baches. Cada vez hay más barrios pavimentados y las calles de tierra no se mantienen bien", sostuvo el dirigente del Pro, a lo que agregó: "Tenemos 90% de extensión de la red de gas y la gente no se puede conectar porque cuesta mucho, lo mismo con las cloacas. Deberían dar créditos blandos desde Emugas para que los frentistas puedan conectarse".

En el mismo sentido, se expresó el tribuno de cuentas opositor, Cristian Canalis , quien cuestiona la política de plan de viviendas y lo planteó como una de las prioridades que debería abordar la ciudad.

Bernarte cierre el año intentando rebatir las quejas con la fórmula de gestión: obra y transformación de espacios públicos como lo ha realizado con las principales plazas (Vélez Sarsfield, General Paz, Primero de Mayo, Cívica) y ahora ocurre con el Pje. Cornaglia.