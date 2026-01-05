Caras y caretas cordobesas

Por Víctor Ramés

Construyendo a Leopoldo Lugones (Decimocuarta parte)

La lectura del “diario del lunes” permite tener un panorama en que la actividad literaria, el encause ideológico de sus ideas, su manifestación política y los hechos que rodeaban a la figura de Lugones coronaban la segunda década del siglo. Se había visto, en noviembre de 1918, a un Lugones orador en la inmensa manifestación en la Avenida de Mayo, con un enorme cartel detrás del palco donde una línea de la Marsellesa (“Le jour de gloire est arrivé”) celebraba el triunfo de los aliados sobre el Imperio Alemán. Y precisamente en la fraternidad de los oradores republicanos situaba el propio Lugones, según una nota publicada en Caras y Caretas en 1920, a una figura uruguaya, don Eugenio Martínez Thedy, que ese comienzo de año acababa de ser designado Ministro Plenipotenciario oriental en Chile, por el presidente doctor Baltasar Brum, del Partido Colorado. Al señalar, el autor del artículo (Antón Martín Saavedra), la notable oratoria de Thedy, citaba una opinión de Lugones, que había compartido con él horas de patriotismo sudamericano. Va la cita dentro de la cita:

“Varios miles de personas oyeron aquel su vibrante discurso cuando la manifestación magna a favor de los aliados. Me cuentan — y yo que conozco la eficacia de su verbo tumultuoso lo creo — que el público aplaudió a Martínez Thedy con más vehemencia que a ningún otro tribuno. Leopoldo Lugones escribió lo siguiente, a raíz de tal éxito:

«Es un gran orador, como hay muy pocos, si otros más hay, en estas regiones platenses. Me alegro que le hagan justicia, y que ésta sea por manos de hombres de letras. Un tribuno de esa talla merece que lo cultiven como lo hacía la princesa del cuento con el árbol que cantaba.»

Hasta aquí el sincero juicio del eminente escritor.”

Pero hay que retornar a 1919, un año en que el primer mes se topó cara a cara con “la cuestión social”: del 7 al 14 de enero se produjo la llamada “Semana Trágica”, donde huelgas por hartazgo ante la sordera de los patrones derivaron en una brutal represión policial, dejando expuesta la herida abierta entre la lucha por derechos y un endurecimiento de la burguesía dominante. Gobernaba un presidente que habría sido impensable como represor de obreros, Hipólito Yrigoyen. Policías, bomberos y soldados del ejército ahondaron la herida, y hasta se sumó a la tarea la Liga Patriótica, grupo nacionalista que fue al choque contra las convicciones de la izquierda traída en las maletas de algunos inmigrantes.

El mencionado diario del lunes permite rearmar el complejo de esos años, umbrales de la tercera década del siglo, leyendo palabras de Lugones dichas en 1923, que caen bien pesadas a la luz de la historia. Las pronunció en el marco de las “cuatro conferencias patrióticas” en el Teatro Coliseo. Allí el poeta caracterizaba a la población de inmigrantes como “una masa disconforme y hostil”, que tiende “una insolente solidaridad con el crimen” al traer a la Argentina las “huelgas de rebelión contra el país, declaradas por una inmensa mayoría extranjera”. ¡Qué lejos estaba Leopoldo Lugones de su época de periodista en La Montaña, en 1897!. A propósito, ¿quiénes auspiciaban las diatribas de Lugones en el Coliseo, en 1923? La Liga Patriótica Argentina y el Círculo Tradición Argentina, la más rancia ultraderecha argentina. Después nos quejamos de su hijo Leopoldito, Polo, un policía torturador que hasta torturó a su padre cercenándole un romance y conduciéndolo al suicidio. Decirlo no es un spoiler, a menos que también lo sea contar el final de Romeo y Julieta, cuatro siglos y pico después.

Y ahora, de vuelta a 1919, se puede encontrar, en febrero, en Caras y Caretas, lejos del barullo social inaugurado con el año, un poema de Lugones ilustrado por una sedante pintura al pastel por Centurión, que tiende una pradera hasta el mar coronado por una nube blanca de penacho rosado. La ilustración triunfaba al reflejar el sereno poema lugoniano “La calma dorada”, que su autor dedicaba al escritor y poeta salteño Juan Carlos Dávalos. Dicho poema sería editado en 1922, prestando el color de su calma al título del volumen donde fue parte de un sumario abundante: “Las horas doradas”. Entre las Romanzas del Invierno, Música de Cámara, Los árboles de humo, Loas de la Primavera, Elogio de las Rosas y otras conjuntos poéticos repartidos en el libro, “La calma dorada” ocupaba un lugar destacado.

Estirando la permanencia en ese 1919, queda un asunto marginal en Caras y Caretas, que trae el nombre de Lugones sin intervención del escritor cordobés. Se trata de la referencia a un libro titulado “Mis profetas locos”, cuyo autor era un homónimo de José de San Martín, bastante maltratado por el autor de la página Los Libros, del semanario. Allí se lee que los “profetas” de San Martín eran:

“Alberto Ghiraldo, Almafuerte, Leopoldo Lugones, Gómez Carrillo y David Peña, y ya la lista, aunque corta, es bastante inquietante. La línea espiritual, diremos, que une, por ejemplo, a Lugones y al doctor Peña, es difícil de descubrir; pero, en realidad, como ya lo apunta Unamuno, el señor San Martin toma como pretexto a SUS profetas locos para hablar de sí mismo, con una obsecuencia enferma, que hace daño, según dice el prologuista, señor Guillot. De todas suertes, el libro de que se trata es un curioso fruto de nuestro estado intelectual cuya influencia es innegable sobre la ética del día. Además, el señor San Martín es un escritor elocuente e imaginativo y la lectura de su libro, aunque a veces penosa, es bastante interesante.

Por último, se descubren, en medio de la frondosa retórica del autor, observaciones que dejan adivinar en el señor San Martin cualidades de crítico agudo e ilustrado que podrían, seguramente, encontrar provechoso empleo en estudios de otra índole que éstos.”