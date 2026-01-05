Enroque corto

Llaryora reordenó las segundas líneas

El periodista conversaba con su colega, intentando encontrar algo por debajo del tema privativo de la agenda del fin de semana, que fue sin lugar a dudas el ‘affair Venezuela’. Lo encontró.

Periodista: ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos para hablar de política local? Ja, ja. ¿Usted tiene alguna idea?

Colega: Quédese tranquilo, sí tengo. ¿Leyó el Boletín Oficial estos últimos días?

P.: Vaya al grano.

C.: Una serie de resoluciones de la Secretaría General de la Gobernación reordenó las segundas líneas de Llaryora. Anote: Se formalizó la llegada de Nadia Fernández a la secretaría general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, en el ministerio de Justicia; así como el desembarco de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, en el ministerio que comanda Juan Pablo Quinteros.

P.: Aja…

C.: Además, el ex secretario de Transporte de la Municipalidad, Gabriel Bermúdez, fue designado en una vocalía de la Agencia Córdoba Deportes, que ahora funciona bajo la órbita del ministerio de Vinculación y Gestión Institucional de Siciliano. Y también fueron designados en esa cartera Matías Rossa, como secretario de Administración; Gabriel Ortiz Olmos, como subsecretario Legal y Técnico; Nadia Soledad Paletta, como directora general de Administración; y Ángel Andrés “Lito” Bevilacqua, como secretario de Vinculación Comunitaria.

P.: Anotado.

C.: Espere que hay más. Cristian Sansalone, que estaba debajo de Rodio en Transporte, paso de subsecretario a secretario, en la órbita de la secretaría general de la Gobernación. Y Nadir Amin Nifury fue designado como secretario de Integración Territorial, también dependiente de la cartera que administra David Consalvi.

Otra vez, el cuarteto

El flamante titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcerlo Rodio, fue el encargado de defender en nombre del Gobierno, el decreto que determina la obligatoriedad de enseñar el cuarteto en las escuelas de Córdoba.

Funcionario provincial: Algo bardo se armó.

Periodista: Sí, me parece un poco sobre actuado desde ambos lados, pero bue…

F.P.: Hace seis días que estamos con el tema, y desde el Gobierno leemos opositores golpearse el pecho porque los chicos no saben leer ni escribir entonces cuánto daño le haremos obligándolos a aprender sobre cuarteto y bla, bla, bla… ¡hartos me tienen!

P.: Vi que Rodio salió a contestar.

F.P.: Sí, en nombre del Gobierno, por ende, con letra del Gobierno. “El cuarteto es tan Córdoba como la Reforma Universitaria, el Cordobazo, el fernet con coca, las sierras, sus iglesias y esa histórica rebeldía de no seguir mansamente los designios del centralismo del país. La identidad no se impone, no se decreta ni se declara: se construye en la vida cotidiana del pueblo, se canta, se baila y se transmite de generación en generación”, dice el tuit. Punto final al tema, che.

El 0800 que no atiende

Miguel Nicolás volvió a la carga con un pedido de informes por el colapso del call center de turnos médicos. El derecho a la salud, en espera.

—Periodista: ¿Otra vez problemas con los turnos en los hospitales?

—Informante: Otra vez no: nunca dejaron de existir. El 0800-555-4141 es casi un símbolo del abandono.

—P.: ¿Qué pasó?

—I.: Miguel Nicolás ingresó un nuevo pedido de informes. Quiere saber cómo funciona el sistema, quién lo maneja y por qué los pacientes quedan eternamente en espera.

—P.: ¿Hay reclamos reales o es ruido opositor?

—I.: Los reclamos son diarios. Gente que necesita atención urgente y no logra ni que le atiendan el teléfono.

—P.: Salud pública, siempre se reniega

—I.: Exacto. Y encima es un derecho básico

—P.: ¿Respuesta del Ejecutivo?

—I.: Silencio administrativo. El 0800 sigue sonando… y nadie atiende.

Llaryora destacó la obra pública en el Imperio

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre una de las últimas publicaciones del gobernador Martín Llaryora en sus redes sociales.

Periodista: Llaryora volvió a hablar de obras en Río Cuarto. En sus redes me encontré con un repaso de las obras en el ingreso por Ruta 30.

Informante: Así es. No es solo una obra vial, es una señal política bastante directa. Cuando algunos le achacan que se olvidó de la ciudad, no me parece casual que arranque el año mostrando gestión concreta. Obras visibles, de cercanía, de las que el vecino puede ver y usar, no solo anuncios macro como la Circunvalación. Justamente, ahora mostró los avances de la Ruta 30 aparece como complemento de ese gran proyecto.

P: Claro. Paso cada tanto y veo que están laburando ese tramo. Como si no frenaran.

I: Es la idea: no parar. La Circunvalación es uno de esos lugares de acción constante, pero lo verá también en accesos, rotondas, iluminación, seguridad vial. Es la política del metro cuadrado.

P: Hay algo de timing ahí, ¿no?

I: Es ahora. Llaryora sabe que Río Cuarto es termómetro. Capital Alterna en lo discursivo, pero también en lo político. Mantener presencia ahí es mantener volumen propio en el sur. Mire si no, lo de (Juan Manuel) Llamosas en la Legislatura es otra señal para demostrar que está mirando para acá. ¿Leyó bien el posteo?

P: No del todo. ¿Vio algo particular?

I: El posteo habla de integración de barrios y conectividad urbana. No es casual. Es una manera de hablarle al vecino, no al dirigente. Mostrar que la obra no es solo tránsito, sino calidad de vida.

P: ¿Hay lectura electoral detrás?

I: Siempre. No en clave campaña, pero sí en clave vínculo. Mostrar que la Provincia está, que invierte, que no se borra después de la elección. Llaryora no discute desde el discurso, discute desde el asfalto. Y en Río Cuarto eso pesa.



Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto

La cronista recibía un mensaje del analista, quien seguía las repercusiones de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Analista: Suponía que solo se iban a pronunciar unos pocos por el tema Venezuela.

Periodista: De dirigentes de Río Cuarto, vi poco y nada.

A: Puede que alguno se me haya pasado pero solo vi tres. Y de concejales.

P: Más allá de los dirigentes locales, hubo movilización afuera de la Municipalidad en repudio a Trump. Vi varias organizaciones concentrando.

A: Sí, algunos sindicatos, la Izquierda Socialista, Libres del Sur y otras organizaciones. Pero seguro ningún concejal o funcionario que hoy esté ocupando un cargo. Yo solo vi el posicionamiento de la concejala nazarista, Marisa Cariddi, que repudió lo de Estados Unidos en Venezuela. Por otro lado, el libertario Mario Lamberghini dijo que el escenario ideal hubiese sido que el pueblo venezolano recupere su soberanía “y no la principal potencia mundial”. Lo justificó un poco pero menos que (Pablo) Benítez. No es la primera vez que el juecista termina siendo más papista que el Papa.

P: No me sorprende. En todo el 2025, creo que la voz más afín al gobierno nacional la tuvo él. Quizás aún más que Mario.

A: Dijo que “este es el primer gran paso hacia la libertad” de los venezolanos y que “la dictadura cae y la democracia avanza”.

P: Bueno, tres concejales de 19. Si estuviésemos en período de sesiones, seguro se daría un lindo debate en el recinto.

A: Sin dudas. Pero habría que ver qué piensa el oficialismo. Porque creo que casi nadie dijo nada públicamente. En línea con (Guillermo) De Rivas que tampoco se ha pronunciado y que, a su vez, seguramente actuó en consonancia con el gobernador.