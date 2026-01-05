Caída de Maduro: Llaryora elige la prescindencia

Por Yanina Soria

El mundo cambió un poco más desde el sábado a la madruga. La caída de Nicolás Maduro y la intervención de los Estados Unidos en Venezuela alteraron el escenario internacional pero también modificaron la agenda nacional provocando una fuerte división de posicionamientos.

Las calles de las principales capitales del país fueron copadas por venezolanos residentes y argentinos que celebraron el fin del régimen chavista, pero también por aquellos que salieron a rechazar la “colonización” estadounidense del país caribeño.

El debate de las calles, se replicó en cada casa argentina donde lo sucedido no pasó inadvertido al igual que el diálogo digital acaparado durante todo el fin de semana por el tema Maduro.

La dirigencia nacional también se hizo eco rápidamente y de pronto se multiplicaron las opiniones y posiciones de todo el arco político.

Por supuesto que uno de los primeros que aplaudió la misión estadounidense en suelo venezolano fue el presidente Javier Milei, confeso admirador de Donald Trump y su política de gobierno. Por su lado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, asistió ayer a una nueva manifestación en el Obelisco, donde hizo uso de la palabra y anticipó que Argentina está dispuesta a colaborar con EE.UU en el proceso de transición anunciado, por ahora sin ningún tipo de detalles.

Desde la Libertad Avanza, tanto el presidente como la senadora fueron categóricos ayer al rechazar las posiciones “tibias” que, en su consideración, terminan siendo cómplices. De hecho, Bullrich cruzó por esa “moderación” a Horacio Rodríguez Larreta en redes sociales.

Sin embargo, justamente ese camino, el de la neutralidad pública es el que eligió el gobernador cordobés, Martín Llaryora. No sorprendió con su decisión ya que generalmente el mandatario prefiere esquivarles a las polémicas que no le pertenecen. Justamente, la caída de Maduro entraría en esa categoría pues, en nombre de la institucionalidad desde el Gobierno respondieron a este medio que no les corresponde opinar ya que “las relaciones internacionales las maneja la Nación”. Por eso, ni Llaryora (que se encuentra de vacaciones hasta el 14 de enero) y ninguno de sus ministros y funcionarios, sentaron postura. En esta, prefieren el muteo.

Lo único que hubo “suelto” y a título personal según aclararon desde el Panal, fue un tuit del funcionario municipal cordobesista Juan Domingo Viola: “Por graves que sean las críticas al contexto venezolano, estas no otorgan a Estados Unidos ni a ninguna potencia una "carta blanca" para intervenir. En última instancia, la solución debe nacer de los propios venezolanos o mediante el apoyo multilateral”.

Contrariamente a la elección de Llaryora, otros mandatarios sí decidieron decir qué piensan sobre lo que está ocurriendo.

El tema cruza de manera especialmente incómoda al peronismo kirchnerista ya que en tiempos de Néstor y Cristina los lazos con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fueron fuertes. Además de la propia ex mandataria que tras su internación se manifestó en contra “del secuestro” de Maduro, también se pronunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof condenando el accionar militar estadounidense: “Constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

En esa línea, Ricardo Quintela, de La Rioja señaló “profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela”; al igual que el kirchnerista Gustavo Melella de Tierra del Fuego que también condenó “las acciones militares de Estados Unidos dentro del territorio venezolano. La falta de democracia debe ser subsanada con más y mejor democracia”, escribió en X.

Por su parte, el pampeano Sergio Ziliotto advirtió que “ninguna falta de democracia justifica ni legitima sus avanzadas militares”.

Con otra mirada, el radical mendocino Alfredo Cornejo celebró “una Venezuela libre” al igual que el chaqueño Leandro Zdero que aplaudió la captura de Maduro y habló de una "oportunidad histórica”. A su turno el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también apoyó el operativo de Estados Unidos mientras que Jorge Macri (CABA) calificó la jornada como un “día histórico”.

El santafesino Maximiliano Pullaro, eligió replicar el mensaje lanzado el mismo sábado por el comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) donde se advierte que "la única salida a la crisis es democrática, pacífica y constitucional".