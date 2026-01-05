Alfil Blanco

Enroque Corto
Intendentes con De Loredo | Cárceles bajo la lupa | Rutas riesgosas | La previa a la reapertura de paritarias
El Cardenal Ángel Rossi
Logró torcer el brazo al gobierno provincial de Martín Llaryora con un comunicado. Además fue convocado por el Papa León XIV para trazar el año De la Iglesia 2026
De Loredo empezó la cuenta regresiva | Inteligencia: anticipo de la postura cordobesista | Aumentos no remunerativos… ¿Y la Caja? | Contra el accionar militar | Transporte: “Educar” en la previa al cambio de sistema
Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El 0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto
Rossi, a Roma con el Papa León XIV | Borrón y cuenta nueva | Oportunidad perdida | El año de Soldano
Mientras se acerca el ingreso a la Facultad de Derecho de la UNC, las principales agrupaciones estudiantiles ya juegan su propio partido. No se trata solo de clases de apoyo, sino de cómo cada espacio construye un relato sobre masividad, acompañamiento y gestión, en un escenario donde el ingreso y el primer año pueden terminar definiendo una elección que promete ser voto a voto.
En una semana clave para la temporada, las salas más importantes levantaron el telón con propuestas para todos los gustos. El Oficial Gordillo tuvo un debut exitoso en el Luxor con la presencia de figuras de otros elencos en las tribunas.
La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación dictó una cautelar con efecto expansivo en lo político. La Justicia encendió luces amarillas sobre la Ley de Equidad Jubilatoria y fortaleció al frente gremial que se reunirá con asesores legales para abordar la vía judicial.
El Festival de Jesús María pica en punta como el primer destino del Presidente en la provincia. Casa Rosada evalúa la fecha.