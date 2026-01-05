Alfil Blanco

Lo más visto

Enroque Corto Redacción Alfil Enroque Corto 07 de enero de 2026 Intendentes con De Loredo | Cárceles bajo la lupa | Rutas riesgosas | La previa a la reapertura de paritarias

UNC: en Derecho la disputa estudiantil calienta enero Francisco Lopez Giorcelli Universidad 07 de enero de 2026 Mientras se acerca el ingreso a la Facultad de Derecho de la UNC, las principales agrupaciones estudiantiles ya juegan su propio partido. No se trata solo de clases de apoyo, sino de cómo cada espacio construye un relato sobre masividad, acompañamiento y gestión, en un escenario donde el ingreso y el primer año pueden terminar definiendo una elección que promete ser voto a voto.

Avalancha de estrenos en Carlos Paz: las principales obras ya brillan en cartelera Ariel Bogdanov Cultura 07 de enero de 2026 En una semana clave para la temporada, las salas más importantes levantaron el telón con propuestas para todos los gustos. El Oficial Gordillo tuvo un debut exitoso en el Luxor con la presencia de figuras de otros elencos en las tribunas.

La Justicia le marca límites a Llaryora y la reforma previsional entra en zona de riesgo Gabriela Yalangozian Provincial 07 de enero de 2026 La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación dictó una cautelar con efecto expansivo en lo político. La Justicia encendió luces amarillas sobre la Ley de Equidad Jubilatoria y fortaleció al frente gremial que se reunirá con asesores legales para abordar la vía judicial.