Alfil Blanco

Enroque Corto05 de enero de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
El Cardenal Ángel Rossi

Logró torcer el brazo al gobierno provincial de Martín Llaryora con un comunicado. Además fue convocado por el Papa León XIV para trazar el año De la Iglesia 2026

Intendentes con De Loredo | Cárceles bajo la lupa | Rutas riesgosas | La previa a la reapertura de paritarias

De Loredo empezó la cuenta regresiva | Inteligencia: anticipo de la postura cordobesista | Aumentos no remunerativos… ¿Y la Caja? | Contra el accionar militar | Transporte: “Educar” en la previa al cambio de sistema

Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El  0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto

Rossi, a Roma con el Papa León XIV | Borrón y cuenta nueva | Oportunidad perdida | El año de Soldano

UNC: en Derecho la disputa estudiantil calienta enero

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad07 de enero de 2026

Mientras se acerca el ingreso a la Facultad de Derecho de la UNC, las principales agrupaciones estudiantiles ya juegan su propio partido. No se trata solo de clases de apoyo, sino de cómo cada espacio construye un relato sobre masividad, acompañamiento y gestión, en un escenario donde el ingreso y el primer año pueden terminar definiendo una elección que promete ser voto a voto.