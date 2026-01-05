Córdoba terminó el 2025 con la tasa de homicidios más baja de los últimos 25 años

Por Redacción Alfil

Tras haber culminado el 2025, la Provincia reconoció que se registraron cifras históricas en el sector de la seguridad, según fuentes oficiales se registró la tasa de homicidios dolosos más baja de los últimos 25 años. La cifra fue de 2,28 homicidios cada 100 mil habitantes.

“Los números reflejan una disminución de los homicidios que denominamos prevenibles —como los ocurridos en ocasión de robo o por ajustes entre bandas— y un incremento de hechos asociados a un clima de época marcado por el deterioro del tejido social, como la violencia urbana y familiar”, indicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Según el informe presentado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) el pasado año hubo un total de 90 crímenes, y en cuanto a la interanual, hubo una reducción del 23% de los homicidios respecto a los 117 hechos ocurridos en 2024.

Otra de las cosas que destacó el funcionario cordobés fue que, desde las fuerzas policiales secuestraron 2.400 armas de fuego en el año, y que el hecho de sacar las armas de las calles implicó un gran avance contra la criminalidad.

Desde la Provincia atribuyen este logro a ciertos factores que pudieron reducir a lo largo del año, como por ejemplo: los asesinatos en ocasión de robo (-67%), en ajustes de cuentas (-73%) y en femicidios (-53%).