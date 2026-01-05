Córdoba terminó el 2025 con la tasa de homicidios más baja de los últimos 25 años

Felipe OsmanProvincial05 de enero de 2026
La dirigente libertaria, marginada de la lista de la Libertad Avanza en las Legislativas del 2025, redobla esfuerzos para plantarse hacia el 2027 y pivotar sobre la necesidad de la oposición de presentar una lista única, condición (aparentemente) indispensable para desafiar la hegemonía peronista.
05 de enero de 2026
Llaryora reordenó las segundas líneas | Otra vez, el cuarteto | El 0800 que no atiende | Llaryora destacó la obra pública en el Imperio | Venezuela y los pronunciamientos en Río Cuarto
05 de enero de 2026
El gobernador de Córdoba, de vacaciones hasta el 14 de enero, es de los pocos mandatarios que prefirió no pronunciarse sobre la situación en Venezuela. De Axel Kicillof a Maximiliano Pullaro, qué dijeron.
05 de enero de 2026
Tras el fuego cruzado por la seguridad en Alta Gracia, el ministro y el intendente bajaron un cambio con café, chicanas y refuerzos policiales. El episodio dejó al descubierto tensiones más profundas entre el interior y la Capital.