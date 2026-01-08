Capital, “zona liberada” para precandidatos

Por Yanina Soria

Todavía faltan dos años para el recambio del gobierno municipal, sin embargo, la carrera de pre inscriptos ya largó.

El impedimento legal que tiene el intendente Daniel Passerini, quien asumió sabiendo que no podría buscar un nuevo periodo en el 2027, no sólo tiende a licuar el poder hacia adentro del espacio oficialista (lo cual pone a prueba su liderazgo político), sino que además parece adelantar bastante los tiempos de competencia.

De hecho, la gestión recién transcurre a la mitad y la lista de voluntarios para ocupar el principal sillón del Palacio 6 de Julio es contundente. Algunos ya son claros en su decisión de jugar, otros están arrancando tibiamente; algunos con voluntad real y firme de gobernar, otros especulando con otro tipo de cargos… en fin, más allá de las razones personales que mueven a cada dirigente, la sensación generalizada es que todos se pueden anotar porque cualquiera puede ser. Y el manual de la política es claro en ese sentido: cuando hay muchos candidatos es poque, en realidad, no hay ninguno.

Lo cierto es que existen varias condiciones objetivas que invitan a engrosar ese tablero pre electoral. La primera, es la mencionada más arriba: un intendente en ejercicio que no puede repetir.

La segunda, es que el propio oficialismo no tiene hoy un candidato fuerte para colocar en la sucesión; en todo caso, lo deberá construir. De hecho, el gobernador Martín Llaryora ya comenzó a preparar el terreno y puso distintos jugadores a rodar en la cancha con intenciones de, llegado el momento, decidir qué nombre resulta mejor para intentar retener el poder en el distrito clave. Pues, esa certeza que a nivel provincial tiene el peronismo para trabajar detrás del proyecto reeleccionista del mandatario, no existe a nivel municipal.

La tercera, es que en el frente opositor tampoco asoma un nombre excluyente. Auto marginado de esa compulsa, Rodrigo de Loredo era quien sintetizaba -quizá- esa expectativa no peronista.

De cualquier modo, hacia adentro del oficialismo cordobés, con los últimos cambios de gabinete, se entendió cuáles son los nombres que habilita el gobernador para hacer pre temporada.

Con la creación de un ministerio de fuerte injerencia en la Capital, Miguel Siciliano es uno de ellos. Marcelo Rodio, ahora titular de la Agencia Córdoba Cultura, otro. Las ex ministras Victoria Flores y Liliana Montero, dos dirigentas de peso que también apuntalarán el trabajo capitalino. La salida de Nadia Fernández del poder legislativo para ocupar un cargo con un rol bien político en el Ministerio de Justicia, también le da aire para jugar en Capital.

Pichi Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, es otro de los cordobesistas de los que se conoce su voluntad de gobernar la ciudad. Juan Domingo Viola es otros de los dirigentes de la estructura del PJ que mostró intenciones de jugar esa parada.

Fuera del peronismo pero dentro del Partido Cordobés, emerge el nombre del actual viceintendente Javier Pretto; mientras que desde el Centro Cívico no sólo habilitan sino que promueven políticamente también al actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En el mar de especulaciones previas, aún subsiste la (por ahora) fantasía de incluso poder convertir a la vicegobernadora Myrian Prunotto en la próxima intendenta capitalina.

Por su lado, el Partido Socialista hoy aliado al PJ en Hacemos, también quiere anotar un candidato rumbo a las municipales. Allí suena, naturalmente, el presidente del espacio y actual legislador provincial, Matías Chamorro.



El frente opositor

De lado de la oposición la danza de nombres también es extensa. Sin De Loredo en ese plano de juego, el radicalismo aporta varias figuras a la carrera por la sucesión. Juan Negri renueva sus expectativas y ya blanqueó que trabaja para encabezar un proyecto municipal. Vuelve al ruedo y levanta su perfil desde el cargo que asumió hace algunas semanas en la vocalía del Ersep.

El legislador Dante Rossi dio un paso más y se lanzó como precandidato, fue el primero en formalizar esa decisión. Lo hizo con un acto el pasado 5 de diciembre donde avisó que empieza una etapa nueva en la ciudad.

Por su parte, la ahora ex diputada Soledad Carrizo sorprendió a algunos con su manifestación pública de que le gustaría hacer pie la Municipalidad de Córdoba. Dijo que hace un año y medio recorre la Capital y que, sumado a su experiencia de gestión municipal, está preparada para conducir un distrito tan complejo como este.

El concejal Sergio Piguillem también se apunta en esa competencia, con experiencia legislativa en materia de la ciudad, el edil buscará un lugar en esa pulseada.

Desde el lado de los libertarios, aunque no integre formalmente el partido (porque Gabriel Bornoroni no se lo permite) el legislador Gregorio Hernández Maqueda también blanqueó su intención de suceder a Passerini. Lo mismo que Sebastián García Díaz quien promete replicar a escala local el modelo de gobierno del presidente Javier Milei.

Por el lado del Frente Cívico, aunque condicionado por una eventual candidatura de su padre el senador Luis Juez, el concejal Martín Juez también expresó su deseo de administrar la ciudad.

Hasta acá, algunos de los nombres que comienzan a emerger, aunque no serán los únicos. Conforme vayan pasando los meses la hiperinflación de candidatos municipales será aún mayor.