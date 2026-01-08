Enroque Corto

Un Jesús María muy político

Tal como anticipó Alfil, el presidente Javier Milei asistirá al Festival de Jesús María. Se espera un desfile de dirigentes a lo largo de las 11 noches.

Informante: Finalmente, desde el entorno libertario confirmaron que el presidente de la Nación vendrá a Córdoba y se hará presente en una de las noches más convocantes.

Periodistas: ¿Hay más confirmados?

I.: Como usted sabe, las invitaciones se cursaron a todos, tanto a nivel provincial como nacional. Además del Presidente y de la ministra Alejandra Monteoliva que ya había confirmado, se espera al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen, al de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, entre otros legisladores oficialistas.

P.: ¿Y del cordobesismo?

I.: Esta noche estará la vicegobernadora Myrian Prunotto porque Martín Llaryora está de vacaciones, pero el gobernador comprometió su presencia en alguna de las noches. Habrá desfile de ministros… ósea, esta edición tendrá mucha política.

Siciliano te invita a Córdoba

Un periodista de Alfil llamó a una fuente cercana del flamante ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano por un curioso posteo en X invitando al país a vacacionar en Córdoba.

Informante: Habrá visto me imagino el tuit promocionando la temporada de Verano 2026 y por eso me llama. Pero déjeme decirle que el mensaje funcionó también como primer gesto político en su nuevo rol.

Periodista: ¿Córdoba como “opción de vacaciones” es parte de su nuevo rol?

I: Parece de turismo, pero no es inocente. Lo que muestra es que Siciliano ya se mueve como ministro con agenda territorial, y no solo de la Capital cordobesa como se lo relaciona territorialmente.

P: Entiendo que dejó la banca para jugar fuerte en el Ejecutivo. ¿El tuit también es posicionamiento?

I: Con un ojo en la Capital y el otro, claramente, en 2027. El rol institucional arranca suave, pero el trasfondo es político. Siciliano empezó a marcar territorio y, mientras, se perfila como una pieza central del oficialismo en el armado rumbo a 2027. ¿Ahora entiende más el mensaje?

Gracias totales

El periodista dialogaba con su informante sobre el cobro de impuestos en la Municipalidad de Río Cuarto y el mensaje de la Secretaría de Economía: hubo agradecimiento a los contribuyentes cumplidores.

Informante: Arrancó enero y la Municipalidad le mete más fichas al programa de Contribuyente Cumplidor.

Periodista: Es ahora, ¿no? Digo…las ventajas más grandes para los que se pongan al día o paguen el anual.

I: Totalmente, por eso el Gobierno sale a reconocer al vecino que paga en tiempo y forma con un mensaje claro sobre lo que conlleva contar con esos recursos al día. El municipio necesita sostener obras y servicios, y para eso depende, en buena parte, de un nivel de cumplimiento que en Río Cuarto sigue siendo relativamente alto.

P: Hasta un 40 por ciento de descuento pagando anual. Buena propuesta para adelantarse a los aumentos que se pueden venir.

I: Exacto. Es un treinta por ciento por estar al día y otro diez por ciento por el pago anual. Es un incentivo fuerte, pero también una señal. Se premia al que cumple, no se castiga al que está complicado, y se refuerza la idea de previsibilidad en las cuentas municipales. Es tan importante este paso que salió Pablo Antonetti (secretario de Economía de Río Cuarto) a reconocer el apoyo.

P: ¿Ah sí?

I: Claro. Dijo que el nivel de cumplimiento es bueno y que por esa razón están agradecidos, porque permite que el Estado siga funcionando pese a la caída de recursos coparticipables. El mensaje fue claro: si vos cumplís, el municipio puede responder.

P: Gracias totales, ¿no?

I: Así arranca el recital de Economía en este 2026. Orden fiscal sin romper el buen vínculo con el contribuyente. Reconocer al que paga, cuidar la recaudación y mostrar que el municipio sigue funcionando. En el Mójica quieren hacer ver que el sacrificio del vecino es reconocido y que, sin ese respaldo silencioso de los vecinos cumplidores, no hay margen para nada más.

Gudiño levanta el perfil en la Legislatura

La plana femenina en la Legislatura se equilibra.

Informante: Fíjese con atención como Daniela Gudiño levanta el perfil en la legislatura

Periodista: Vi que participó en algunas de las últimas reuniones

Informante: Si. La UCR es así. Hay rispideces con Alejandra Ferrero. Empezó con un perfil muy alto, hubo mucho escándalo y jugadas con cambio de norte en el andar, pero la sostienen porque es de Rodrigo De Loredo. Pero ahora le quieren levantar el perfil a Gudiño para equilibrar la balanza femenina. Preste atención a los movimientos que habrá desde febrero.

“Ni tan malos ni tan buenos”

La periodista recibía un mensaje del dirigente peronista tras escuchar las declaraciones del empresario y ex subsecretario de Agricultura de la Nación, Germán Di Bella, en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil).

Dirigente peronista: Qué interesante fue escucharlo a Di Bella después de tanto. Siempre me quedó la duda de cómo fue su breve paso por Agricultura de la Nación. Una lástima perder a alguien así pero él mismo dijo que se la vio venir. Cuando uno no tiene aval político en esos lugares, siempre estás a un pasito de que te saquen…

Periodista: Estuvo ahí durante casi medio año. Aunque no lo dijo en malos términos, dio a entender que tuvo sus diferencias con la gente de (Luis) Caputo.

D P: Igual, ese año hubo tantos cambios en el gabinete que lo de él fue una raya más al tigre. De todos modos, fue interesante escuchar de primera mano su experiencia y me quedó muy presente su conclusión de que “ni la política es tan mala como se cree ni los empresarios son tan buenos como creen”.

P: ¿Sintió que les tiró un “guiño” a ustedes? “La clase política”...

D P: Tiró un “facto”, simple como eso. No basta con ser “outsider” para hacer una buena gestión pero debo decir que él fue una excepción. Y lo han dicho hasta nuestros propios adversarios. Escuchándolo a Germán, me da la impresión de que no está cerrado a volver al terreno político, siempre y cuando pueda hacerlo con su equipo. Eso sí´: me reí mucho cuando aclaró que no estaba afiliado al PJ. Yo también juraba que lo estaba.

P: En algún momento se instaló eso porque se lo veía participando en actividades en la sede del partido. Supongo que eran actos del equipo de gestión de (Juan Manuel) Llamosas.

D P: No dejaban de ser actos en la sede y se cantaba la marcha peronista pero Germán no lo hacía y es cierto que algunos le sacaron el cuero por eso (risas).