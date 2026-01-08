Repasando el 2025 (parte 4)

Por Javier Boher

Terminamos el repaso del recorrido que hicimos a lo largo de un 2025 movido y cambiante.



Octubre

Finalmente llegó el mes de las elecciones, pero antes de llegar pasaron un montón de cosas.

En la ciudad cada vecino se pudo convertir en zorro gris, aunque sin la parte buena del sueldo. El reclamo de la gente por las obstrucciones de cocheras terminó con una buena iniciativa, aunque todavía no ha tenido gran impacto. Pegadito a eso nos enteramos de que Amelia López andaba viajando por Europa con la nuestra (con la nuestra posta, pasando sus gastos a la provincia).

En los primeros días también se bajó José Luis Espert, arrollado por el escándalo narco. Justo esa misma semana se empezaba a hablar sobre quién era el dueño de la casa del triple crimen narco, lo que motivó que el tema desaparezca de los medios: finalmente había una conexión política con el oficialismo bonaerense, para sorpresa de nadie.

En el camino a las elecciones, con múltiples escándalos dando vuelta y una reciente victoria peronista, hubo show de Milei, que cantó un par de canciones. Realmente destruyó el manual de política, porque era más fácil esperar que termine degollado que coronado.

Un poco antes de la elección, Donald Trump dijo que la alternativa a Milei era la extrema izquierda, lo que motivó que todo el kirchnerismo salga a decir que era un exagerado. Resulta que el fin de semana se pusieron del lado de Maduro y un poco que le dieron la razón.

La semana previa a las elecciones se fue el canciller Werthein, lo que sumado a los números de las encuestas anticipaba una muy mala elección para el gobierno nacional. Al final fue una paliza en 16 de 24 distritos, ganándole a la fuerza de los gobernadores, los que poco antes se creían imbatibles. Fue tan evidente la victoria del modelo libertario que ahí nomás se empezó a hablar de reforma laboral, que se coronó con la foto del presidente con -casi todos- los gobernadores.

Acá en Córdoba tuvimos un femicidio y secuestro que mantuvo en vilo al país, por parte de un misógino que decía defender a los hombres de los abusos del feminismo. El informe de que ya había cordobeses comiendo gatos nos hizo sentirnos un poco más cerca de Rosario.

Noviembre



Apenas empezado el mes hubo éxodo en el Pro, con Diego Santilli y un nutrido grupo de legisladores pegando el salto a la bancada violeta. Se reordenaron los números y se perfiló un polo libertario bastante sólido, con poca oposición por delante. Eso no evitó que empiecen los chispazos en el frente interno, con Patricia Bullrich llegando al Senado a marcarle la cancha a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Seguro habrá más noticias desde allí.

Sturzenegger no se pudo contener y comparó a Milei con la Revolución Francesa, un delirio por donde se lo mire. El tema es que después aparece un peronista racional como Álvarez Agis a decir que deberían ponerle un impuesto al dinero en efectivo y la gente recuerda cuáles son los delirios del otro lado (este mes también fue la propuesta kirchnerista del impuesto a los pedos de las vacas).

Lo único que pudo festejar el progresismo fue que ganó Mamdani en Nueva York, un protokirchnerista de cabo a rabo, con propuestas para la Gran Manzana que nosotros ya vimos fracasar acá.

Por suerte la justicia condenó a los responsables del asesinato de Cecilia Strzyzowski, un problema real y concreto de los excesos del poder vinculados a grupos paraestatales, no como el nombramiento de un militar al frente del ministerio de Defensa por algo (trágico y doloroso) que pasó hace medio siglo.

Lo último, que anticipó lo que veríamos en diciembre, fue el bochornoso título que le dieron a Rosario Central.



Diciembre



Todo el mes nos dedicamos a ver de qué manera supuraba la corrupción de la AFA. Múltiples investigaciones demostraron cuál es el entramado entre política, fútbol y finanzas, desviando fondos y enriqueciendo a algunos vivos. Cómo será que el pastor evangelista Dante Gebel fue una cañita voladora bastante fugaz, que desapareció cuando se supo que algo podía tener que ver con toda esa gente.

Además de la propuesta de reforma al código penal, las noticias llegaron por el lado de los F16 y la jura de los diputados. Todos se encargaron de darnos show, aunque hay que decir que lo de los legisladores fue bastante menos emocionante que lo de los aviones.

A nivel local tuvimos la polémica por los cambios en las jubilaciones, otra movida del oficialismo para tratar de resolver el problema de la caja, un dolor de cabeza desde hace años.

El cambio de época después de octubre quedó tan en evidencia que el intendente de Laguna Larga publicó la lista de morosos y las obras que se podrían hacer, todo para que lo dejen de criticar.

La cosa está tan marcada que acá se pusieron a discutir el nuevo código de convivencia, apuntando a naranjitas y limpiavidrios, dos de los problemas que identifican los vecinos de la capital (aunque eso parece ser algo nacional, que llevó la discusión incluso al partido de Quilmes, bastión camporista que tuvo su pequeña revuelta naranjita).



Así se nos terminó el año, con demasiadas emociones para vivir y cosas por aguantar. Afortunadamente este es un año par, así que no deberíamos estar tan atravesados por las necesidades electorales, con la tranquilidad que eso supone. Esperemos que 2026 sea uno que quede en la memoria.