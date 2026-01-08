La reunión entre Bornoroni y De Loredo de la que (aún) no se habló

Por Carolina Biedermann

La candidatura de Rodrigo De Loredo a la Gobernación generó incomodidades puertas adentro de la UCR, y también frente a sus potenciales socios de La Libertad Avanza y el Frente Cívico. Antes del cierre de ciclo en Diputados, el radical y Gabriel Bornoroni concretaron un encuentro para charlar sobre la postulación y el futuro de un frente grande, opositor al peronismo.

Los partidos opositores empiezan a configurar una estrategia potente para ganar y ser gestión desde diciembre del 2027. El diálogo entre Luis Juez, del Frente Cívico, y Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, está encaminado hacia un trabajo en conjunto, pero la pata del radicalismo cordobés todavía no cuaja.

El lanzamiento de la candidatura de Rodrigo De Loredo hacia la Gobernación, por decisión unilateral, generó molestias entre los potenciales aliados en Córdoba. Pero antes de fin de año hubo una charla entre el dirigente de la UCR y Gabriel Bornoroni. Un militante, en off, afirma que se trató de un café, pero el propio Bornoroni confirmó el diálogo. Expresó que fue un llamado telefónico, y no ahondó en detalles.

Según se pudo saber, en la charla, De Loredo habló sobre su decisión de lanzarse a la candidatura, diciendo que en este contexto en el que no está ocupando funciones, su trabajo para este año será el de dedicarse exclusivamente a trabajar para el 2027, posicionarse y sembrar. En ese contexto no cerró la puerta para un próximo encuentro, para seguir conversando y tomar una decisión más cerca de la fecha.

Por delante, De Loredo tiene dos grandes desafíos. El primero es el de retener la conducción partidaria a través de sus aliados. Las elecciones internas de este año serán clave para legitimar la conducción por parte de quien gane. El dueño de la lapicera podrá retener el partido, pero la voluntad de gran parte de la dirigencia radical empieza a inclinarse hacia la tendencia del Gobierno Nacional.

En segundo lugar, aunque no menor, la fecha de las elecciones a la Gobernación y la decisión de algunos intendentes de pegar los comicios en una misma jornada es un factor que también condiciona el destino de posibles alianzas.

Otro dirigente de La Libertad Avanza expresó, en off, que ellos consideran que la UCR se debe ordenar. No desconocen a De Loredo como un dirigente con alto nivel de conocimiento, pero afirman que, si el dirigente no entiende que en la estructura su figura debe funcionar como una pata más de un tridente, y no como el único protagonista, será difícil la unidad.

En paralelo, consideran que para la elección que vine no importa si el candidato es conocido o no. Tampoco importa tanto sumar un sello más. Si a Milei le va bien en este segundo tramo de su gestión, y sumando un buen mensaje de “fin a más de 20 años de peronismo en Córdoba”, se gana caminando, -entienden-.

El otro factor determinante para una mega alianza es Juez. Lejos de alcanzar la paz, en el plano local, el Frente Cívico viene limado los vínculos con la Unión Cívica Radical. La designación de una vocal vinculada a un dirigente de la UCR, como funcionaria de la Procuración Penitenciaria, expuso la fragilidad del vínculo entre ambos espacios opositores.

En la oposición cordobesa, acusarse de “dialogar” o “acordar” con el peronismo ya dejó de ser un agravio eficaz. El juego de señalamientos cruzados terminó por desnudar una realidad compartida: en Córdoba, en mayor o menor medida, mantienen canales abiertos con el peronismo gobernante. Así, la denuncia pierde fuerza y el reproche se vacía de contenido, porque lo que antes se usaba como estigma hoy aparece como una práctica extendida y casi inevitable del sistema político provincial.