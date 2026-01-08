Todos los colores que agita este día

Por Gabriel Abalos

[email protected]



La Negra Lorena, música latina

La Negra Lorena Gómez se presenta en formato acústico en Medio Tono. La cantante sabe interpretar como se debe el ritmo y el sabor latino, algo que le atrajo desde niña, en que se hizo definitivamente amante de la salsa y otros géneros dentro de ese espectro. Su padre fue percusionista de ritmos latinos en los años sesenta en Córdoba, y esa fue la fuente que la definió. Y luego hizo un “master” al pie de la música afroperuana y de jazz en el grupo Guarango, banda legendaria cuyo fundador y líder fue el extraordinario percusionista Bam Bam Miranda, que se iría una noche de gran aniversario peruano en el máximo coliseo cordobés, mientras tocaba como él sabía un solo de cajón.

Amante del jazz afrolatino, esa ha sido una marca decisiva para la Negra Lorena, la matriz de un ritmo que le corre por el cuerpo. Esta noche actúa “como en la sala de estar de una casa”, en formato acústico, poniendo una gran voz y su presencia insoslayable, acompañada por un trío de lujo: Fernando Bobarini en bajo, Esteban Gutiérrez en la percusión y Mariano Alberti en guitarra. Una cena show en el espacio de Rosario de Santa Fe 414. Entradas desde $8000.

La previa del folklore y la doma

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, que llega a su 60º Aniversario, se llevará a cabo desde este jueves al domingo 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández. Entre otros números, pasarán por el escenario “Martín Fierro” a lo largo de los diez días festivaleros, Abel Pintos, Los Nocheros, Campedrinos, Magui Olave, Sergio Galleguillo, Kepianco, LBC y Euge Quevedo, Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera, Soledad, Los Carabajal, El Chaqueño Palavecino, Orellana Lucca, Los Manseros, Ulises Bueno, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu y muchos y muchas más. Como se puede apreciar, el cuarteto ya está definitivamente incorporado a la programación, desde hace varios años y ya lejos de las polémicas y discusiones que se abrieron en los primeros momentos de ese proceso. También se incluyen otros géneros populares, en diversas mixturas. Naturalmente, como cada año, dentro del "campo de doma", se podrá disfrutar del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, y destrezas gauchas habituales del campo argentino. Se transmite en formato online y por la TV Pública Argentina, y se podrá ver por la pantalla de Canal 10.

Este jueves, en la velada previa del Festival, arranca con entrada libre para jubilados y menores, y un aporte voluntario para el público en general. Actúan hoy Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

La entrada general para los días sucesivos será: mayores de 12 años, $45000, Jubilados: $25000, menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25000, de 12 años en adelante, valor general. Las plateas tendrán un precio diferenciado según el día y la programación prevista, en función de la convocatoria que se espera.

La torre y sus campanadas

Hoy y los siguientes jueves de enero, de 11 a 13, se ofrece una actividad cultural en pleno centro de la ciudad: la Plaza San Martín. “Entre campanas y caminos” se llama esta oferta que propone el ascenso al campanario de la Catedral en una visita guiada que permite gozar de una vista panorámica de la ciudad desde la Torre Norte, apreciar de cerca las campanas del siglo XIX, la “Gorda” y la “Flaca”, y saber cómo funciona el sistema automatizado que pauta su sonido colonial al correr de las horas en la ciudad. También se podrán interiorizar los y las visitantes en detalles históricos arquitectónicos, así como hacer una visita al Centro de Interpretación del “Camino de Brochero”, donde se reúne la información sobre este producto turístico que evoca la vida y legado del Santo Argentino a través de diferentes etapas, desde su infancia en Villa Santa Rosa, su formación en Córdoba y su labor pastoral en Villa Cura Brochero. La actividad tiene como punto de encuentro la Oficina de Información Turística Cabildo (Independencia 30). Se menciona el pago de un bono contribución, aunque no se informa el monto.

Cuerdas a la luz de diodos

En Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272) se ofrecen dos horarios y dos espectáculos que presenta el evento Candlelight, una experiencia de música instrumental en vivo a la luz de muchas velas (en realidad luces LED), para una escucha inmersiva. A las 19 se podrá asistir a Las Cuatro Estaciones, un programa de música de Vivaldi en cuatro movimientos, que incluye una introducción explicativa sobre las obras que se interpretan. Y a las 21.30 hay una nueva cita del mismo tenor, esta vez con la interpretación de la música de la película El Señor de los Anillos, siempre en el espacio iluminado sugestivamente para disfrutar de la música ejecutada por el Cuarteto de Cuerdas Lúmina. Entradas en feverup.com. Desde $26000 el de Vivaldi, desde $25000 El Señor de los Anillos.

Frida evoca los picos de su vida

La actriz Laura Azcurra se mete en la piel de Frida Kahlo para interpretar el unipersonal FRIDA, Viva la Vida! esta noche en La Cumbre, a las 21. Es el Día de Muertos y Frida cocina y arregla su altar, mientras espera la llegada de sus invitados. Entretanto, va evocando su niñez, sus inicios en la pintura y su vínculo amoroso con el artista Diego Rivera. Es inevitable recordar el accidente de tránsito en un transporte público, que determinó su salud para siempre. Un monólogo entre el dolor, la pasión y el amor. Se incluye una charla sobre Frida previo al ingreso al teatro, a cargo de Gabriela Marassa. En la Sala Berti, Pje. Tassano 55. Entradas a la venta en https://www.argentickets.com.ar/eventos/frida-viva-la-vida-en-la-cumbre-e52, y en sala Caraffa, pje Tassano 55. Entrada general $20.000, jubilados $16.000.