El SUOEM retomó negociación y aguarda una propuesta concreta del Municipio

El Sindicato de Municipales se reunió con el Ejecutivo para avanzar en una revisión paritaria. Pidieron que el piso salarial tome como referencia la canasta básica y plantearon su rechazo a la “emergencia previsional” dispuesta por el Panal. Esperan una propuesta concreta del Municipio para la semana que viene.

Río Cuarto09 de enero de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez
jorgelina-imagen-ia

Por Julieta Fernández

Luego del paro total que tuvo lugar el 30 de diciembre, conforme a lo acordado ante el Ministerio de Trabajo, ayer se reanudó la paritaria de los empleados municipales. Se trató de una reunión preliminar luego de la medida de fuerza que tuvo un acatamiento cercano al 90% en la previa a las celebraciones de Año Nuevo. El paro respondía a dos cuestiones: visibilizar el reclamo al gobierno provincial por los incrementos en los aportes jubilatorios de los empleados públicos y, además, solicitarle al Municipio que acceda al pedido de revisión paritaria. 

Desde el Ejecutivo no intentaron desactivar aquella medida y, por el contrario, sostuvieron su postura de que el Municipio no habría incumplido ninguno de los ítems del último acuerdo salarial. “El paro nos parece una medida desproporcionada”, había planteado el secretario de Gobierno, Roberto Koch.

Ayer, representantes de la comisión directiva del SUOEM se reunieron con la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni, para sentar ciertas bases en torno al pedido del gremio y acordaron una próxima reunión para el 15 de enero. Allí, el Municipio deberá presentar una oferta salarial concreta. Desde el sindicato, aseguraron que se planteó un análisis integral de la situación de los empleados municipales y hubo especial énfasis en la “emergencia previsional dispuesta a nivel provincial y sus consecuencias sobre los ingresos de las y los trabajadores municipales”.

En la reunión, el sindicato planteó que se establezca como referencia salarial prioritaria la Canasta Básica Total “como piso mínimo para garantizar ingresos dignos”. También se abordó el planteo del Ejecutivo de avanzar en un esquema salarial mixto que combine porcentajes y sumas fijas para la actualización de los salarios. Además, el gremio pidió contemplar el pase al básico de la suma de $70 mil, actualmente incluída en un ítem remunerativo y trabajar en la implementación de concursos abiertos durante el próximo semestre. Finalmente, se dispuso que en la próxima reunión, el Ejecutivo Municipal presente una propuesta numérica concreta.

“El SUOEM evaluará la propuesta que será presentada en la próxima reunión y definirá los pasos a seguir en función de su contenido, priorizando siempre la defensa del salario, la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores municipales”, señalaron desde la comisión directiva y aseguraron que continuarán informando “de manera responsable cada avance de la negociación paritaria” y pidieron a los afiliados “mantenerse unidos y organizados”. 

En los hechos concretos, el paro permitió visibilizar el reclamo al Panal y quizás, por un momento, logró poner “en apuros” al Ejecutivo Municipal en la previa al cierre de año. Sin embargo, desde el gabinete consideran que la medida no resultó “acorde” al contexto y compararon la situación inflacionaria actual con la de diciembre del 2023 (cuando asumió Javier Milei y la inflación de ese mes superó el 20%). “En ese momento sí ameritaba una revisión urgente, no ahora”, consideró un integrante del Ejecutivo en diálogo con Alfil. Además, en el gabinete recordaron que “de todos modos, la paritaria se iba a reanudar a mediados de enero”, lo que finalmente ocurrirá la semana que viene, cuando el Ejecutivo presente su oferta.

Por ahora, prima el diálogo cordial entre la gestión municipal y el gremio, que se encuentra a la espera de una oferta concreta. Esta negociación será la antesala a la campaña electoral en la que se definirá si la conducción de Jorgelina Fernández, que logró destronar a Walter Carranza en 2022, logrará retener el sindicato y ser revalidada por los afiliados.

Te puede interesar
suoem-rio-cuarto (1)

Año electoral para el SUOEM: el “fantasma” de Carranza acecha

Julieta Fernandez
Río Cuarto08 de enero de 2026

Este año habrá elecciones para renovar la conducción del sindicato. La mesa paritaria de esta semana marcará cierto pulso para los próximos meses en los que el oficialismo procurará retener el SUOEM. El “fantasma” de Walter Carranza reaparece ante la posibilidad de buscar una la revancha en las urnas.

rio-cuarto-08-01-26

El Mójica ordena recursos, pero aleja el fantasma de los despidos

Gabriel Marclé
Río Cuarto08 de enero de 2026

En medio de la crisis y las restricciones presupuestarias, el Ejecutivo local busca optimizar recursos sin trasladar el ajuste al empleo municipal. Los jardines maternales, en el centro de la polémica a fines de 2025, funcionan como caso testigo de esa estrategia: desde el Gobierno descartaron recortes de personal.

RIO-CUARTO (10)

Baches, alerta temprana para De Rivas y la agenda peronista

Gabriel Marclé
Río Cuarto07 de enero de 2026

El estado de las calles, una demanda cotidiana de los vecinos, motiva al Gobierno municipal a reforzar el plan de bacheo. Hace casi una década, fue el punto de quiebre para el radicalismo y el eje de campaña con el que el peronismo regresó al Palacio de Mójica. Prioridad para el 2026: evitar que el tema se instale en contra de la gestión.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 3.00.12 PM

El 2027 definirá la supervivencia de la alianza radical- juecista

Julieta Fernandez
Río Cuarto07 de enero de 2026

Mientras el Frente Cívico sostiene su alianza electoral con LLA, la UCR local se encuentra en pausa y aún no ha sentado una postura de cara al 2027. Sigue primando el rechazo a cualquier alianza con el PJ cordobés y La Libertad Avanza aunque reconocen que “no queda mucho por fuera de eso”.

Lo más visto
enroque-martin-juez

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto09 de enero de 2026

Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado

gremialistas-en-la-danza-del-fuego-a-tribunales

Caja: los gremios cocinan un amparo colectivo para febrero

Felipe Osman
Provincial09 de enero de 2026

Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.

llaryora-jesus-maria

La Provincia refuerza su economía naranja antes de la llegada de Milei

Gabriel Marclé
Provincial09 de enero de 2026

En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.

casa radical alfil

La UCR arrancó el 2026 con actividad en plena feria legislativa

Carolina Biedermann
09 de enero de 2026

Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.