El SUOEM retomó negociación y aguarda una propuesta concreta del Municipio

Por Julieta Fernández

Luego del paro total que tuvo lugar el 30 de diciembre, conforme a lo acordado ante el Ministerio de Trabajo, ayer se reanudó la paritaria de los empleados municipales. Se trató de una reunión preliminar luego de la medida de fuerza que tuvo un acatamiento cercano al 90% en la previa a las celebraciones de Año Nuevo. El paro respondía a dos cuestiones: visibilizar el reclamo al gobierno provincial por los incrementos en los aportes jubilatorios de los empleados públicos y, además, solicitarle al Municipio que acceda al pedido de revisión paritaria.

Desde el Ejecutivo no intentaron desactivar aquella medida y, por el contrario, sostuvieron su postura de que el Municipio no habría incumplido ninguno de los ítems del último acuerdo salarial. “El paro nos parece una medida desproporcionada”, había planteado el secretario de Gobierno, Roberto Koch.

Ayer, representantes de la comisión directiva del SUOEM se reunieron con la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni, para sentar ciertas bases en torno al pedido del gremio y acordaron una próxima reunión para el 15 de enero. Allí, el Municipio deberá presentar una oferta salarial concreta. Desde el sindicato, aseguraron que se planteó un análisis integral de la situación de los empleados municipales y hubo especial énfasis en la “emergencia previsional dispuesta a nivel provincial y sus consecuencias sobre los ingresos de las y los trabajadores municipales”.

En la reunión, el sindicato planteó que se establezca como referencia salarial prioritaria la Canasta Básica Total “como piso mínimo para garantizar ingresos dignos”. También se abordó el planteo del Ejecutivo de avanzar en un esquema salarial mixto que combine porcentajes y sumas fijas para la actualización de los salarios. Además, el gremio pidió contemplar el pase al básico de la suma de $70 mil, actualmente incluída en un ítem remunerativo y trabajar en la implementación de concursos abiertos durante el próximo semestre. Finalmente, se dispuso que en la próxima reunión, el Ejecutivo Municipal presente una propuesta numérica concreta.

“El SUOEM evaluará la propuesta que será presentada en la próxima reunión y definirá los pasos a seguir en función de su contenido, priorizando siempre la defensa del salario, la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores municipales”, señalaron desde la comisión directiva y aseguraron que continuarán informando “de manera responsable cada avance de la negociación paritaria” y pidieron a los afiliados “mantenerse unidos y organizados”.

En los hechos concretos, el paro permitió visibilizar el reclamo al Panal y quizás, por un momento, logró poner “en apuros” al Ejecutivo Municipal en la previa al cierre de año. Sin embargo, desde el gabinete consideran que la medida no resultó “acorde” al contexto y compararon la situación inflacionaria actual con la de diciembre del 2023 (cuando asumió Javier Milei y la inflación de ese mes superó el 20%). “En ese momento sí ameritaba una revisión urgente, no ahora”, consideró un integrante del Ejecutivo en diálogo con Alfil. Además, en el gabinete recordaron que “de todos modos, la paritaria se iba a reanudar a mediados de enero”, lo que finalmente ocurrirá la semana que viene, cuando el Ejecutivo presente su oferta.

Por ahora, prima el diálogo cordial entre la gestión municipal y el gremio, que se encuentra a la espera de una oferta concreta. Esta negociación será la antesala a la campaña electoral en la que se definirá si la conducción de Jorgelina Fernández, que logró destronar a Walter Carranza en 2022, logrará retener el sindicato y ser revalidada por los afiliados.