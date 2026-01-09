Enroque Corto

Dardos que van y vienen

El periodista conversaba con su colega en una pausa de su jornada, aunque, como no podía ser de otra forma, igual hablaban de política.

Periodista: ¿Vio el dardo que le tiro Juez Jr. a Rodrigo De Loredo en el streaming de Telefe?

Colega: Ja, ja… es innegable que la picardía está en los genes… Sí lo ví… Martín Juez dijo que Rodrigo de Loredo es extremadamente inteligente, pero extremadamente vanidoso…

P.: Sí… eso es lo de menos, la cosa es que dijo que le gustaría que fuera candidato a la Intendencia de Córdoba, y que el trabajaría con gusto en un esquema municipal liderado por el radical.

C.: Ja, ja… esa parte me la había perdido… Claro, lo quieren bajar de la carrera provincial para abrirle camino a Luis…

P.: Lo lindo es que los radicales ahí nomás recogieron el guante. Matías Gvozdenovich, presidente del bloque de la UCR en la Legislatura le contestó por “X” –que, entre nos, sigue siendo Twitter…- y le recordó que De Loredo no sólo mide más que Juez, según las encuestas que tiene ellos, sino que además Juez se comprometió a que su candidatura de 2023 iba a ser “la última”, y que después iba a dar un paso al costado para que tomaran la posta los más jóvenes.

C.: Alguna vez me gustaría escuchar a algún juecista aceptar que Juez mintió descaradamente cuando dijo eso… A ver, yo creo que a los radicales les tiene que valer la inocencia, porque no pudieron haber comprado semejante buzón… pero no estaría mal que ahora que estamos en tiempos de sinceridad cruda, un juecista asuma abiertamente que todo eso fue ‘chamullo’…

P.: Bueno… no se ofusque, usted sabe que en política a esos compromisos siempre se los lleva el viento… “prescriben a los 6 meses”, diría Cristina…

C.: Y sí… ahora, le digo, revisando la publicación, no fue solo Gvozdenovich el que le salió a retrucar a Martín Juez.

P.: Son varios, Miguel Nicolás, Elisa Cafaratti, Omar Flores… y un largo, largo etcétera.

Regalos caros y Nostrala atento



Tras el revuelo por los gastos en cortesías y homenajes de la Legislatura, el Frente Cívico decidió pasar a la acción y presentó un proyecto para eliminar la partida y destinar esos fondos a la compra de desfibriladores para escuelas y clubes.

—Periodista: ¿Así que ahora el escándalo por los regalos legislativos terminó en proyecto de ley?

—Informante: Exacto. El Frente Cívico olfateó sangre y salió con los tapones de punta.

—P.: ¿Qué proponen?

—I.: Suprimir directamente la partida de “Cortesía y Homenaje” para 2026 y usar esa plata para comprar desfibriladores para instituciones educativas y deportivas.

—P.: La Legislatura no le pega a una. Escándalo tras escándalo

Enero “al palo”

La cronista dialogaba con el integrante de la gestión municipal de Río Cuarto sobre el ritmo de trabajo en enero, a tres semanas de la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante.

Periodista: ¿Cómo definiría estos días en el Palacio? ¿Tranqui o todo lo contrario?

Informante de la gestión: Al palo. Algunos funcionarios salieron de vacaciones, así que hay menos gente en el Palacio pero la mayoría ya vuelve por estos días porque se vienen semanas claves. Tenemos que presentar los informes que encomendó el intendente para encarar el 2026. Si lo piensa bien, en poco más de 20 días ya estamos en febrero y el discurso de apertura de sesiones es importantísimo. Primero, porque será el primero después de todo un año de gestión. El del año pasado tenía más objetivos que balances, ya que solo habían pasado seis meses desde que asumió el Guille (De Rivas). Ahora hay que presentar datos concretos y resultados y, por supuesto, trazar los objetivos para este año.

Periodista: ¿Y cómo vienen los secretarios con todo eso?

I G: Como le dije, hay que estar en esa pero también atendiendo las urgencias diarias. Las necesidades no son menores por ser enero, así que hay que seguir metiéndole firme. Muchos creemos que fue acertado que De Rivas no se tome vacaciones, a diferencia de otros intendentes que sí lo hicieron. Acá se sabe que el horno no está para bollos y este mes es clave para las decisiones que se vienen. Ustedes ya estuvieron diciendo algo al respecto…

P: ¿Los cambios en el gabinete? Uno simplemente dice lo que hace rato se viene comentando pero todavía no se concreta nada.

I G: Es que, si se fija bien, eso fue lo que pasó en la Capital y en el Panal en los últimos meses. No sé qué va a pasar acá pero se está evaluando, eso nadie lo puede negar.

El rol provincial en la baja de la presión tributaria

El informante compartía con el periodista una publicación realizada en la red social X por el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura provincial, Facundo Torres Lima.

Informante: Venía tranquilo el arranque del año para el vínculo Provincia-Nación, pero recién me encontré algo que me demostró lo contrario.

Periodista: ¿Y ahora?

I: Facundo Torres, en su cuenta de X, citó un informe que habla del aporte que hacen las provincias en la baja de la presión tributaria entre 2024 y 2025. Básicamente, dio a entender que el Gobierno nacional se apropia discursivamente de la baja de impuestos, pero los números muestran otra cosa: el esfuerzo real lo hicieron las provincias, y Córdoba en particular.

P: ¿Cuál es el dato?

I: El estudio que cita el legislador fue elaborado por el economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Allí revela que la baja acumulada de la presión tributaria efectiva entre 2024 y 2025 fue de 0,8 puntos del PBI, pero apenas el 8 por ciento de ese esfuerzo correspondió a Nación. El 92 por ciento restante lo sostuvieron las provincias resignando recursos propios.

P: Claro. Una diferencia fuerte.

I: Torres marcó un contraste fuerte con el discurso libertario y, de alguna manera, inaugura su rol de vocero de las verdades incómodas que el cordobesismo no puede expresar a través del gobernado. Lo que Miguel Siciliano hacía cuando estaba como presidente del bloque oficialista.

P: Nuevo rol, nuevas responsabilidades.

I: No solo eso, sino que el dato les sirve para resaltar todavía más lo “histórico” de la rebaja que definió Llaryora y aprobó la Legislatura. “Para aliviar la carga, fortalecer la producción y acompañar a quienes trabajan e invierten. Todo esto cuidando el equilibrio fiscal”, destacó Torres.

Policía cuartetera, política de Estado

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien anunciaba el retorno de una costumbre de las vacaciones de verano en Córdoba.

Informante: No sé si alguien la pedía, pero volvieron los policías cuarteteros. ¡Y con nuevo hit!

Periodista: Si no hay canción de la Policía, no es verano (risas).

I: Es que ya es política de Estado y genera mucha simpatía, especialmente en las redes. Están los que se quejan por las multas, pero la canción genera muy buenas repercusiones.

P: ¿Qué canción jinglearon esta temporada?

I: “Tu Misterioso Alguien”, en formato melódico, chacarera y cuartetazo. Más allá de la canción, advierten a la gente de las estafas, por ejemplo, en hospedajes. También de la seguridad en festivales y demás cuestiones en las que puede asistir la Policía. Simpático, como siempre. Aunque la canción no es mejor que la de otros años. Mi voto es secreto (risas)…