La UCR arrancó el 2026 con actividad en plena feria legislativa

Por Carolina Biedermann

Con solo nueve días transcurridos del 2026 y cuando la Legislatura de Córdoba lleva pocos días de receso, el bloque de la Unión Cívica Radical ya ingresó tres pedidos de informes apuntando al Ejecutivo provincial. Si bien la figura administrativa no impulsa cambios considerables a corto plazo, las expresiones son parte de una señal política que busca marcar presencia, instalar agenda y exponer potenciales falencias de gestión aun fuera del calendario legislativo formal.

Las actividades en la Unicameral recién volverán el 1 de febrero, pero desde la bancada radical optaron por anticiparse y poner sobre la mesa temas sensibles: seguridad, salud pública y provisión de agua, tres áreas que suelen escalar rápido en la agenda pública, especialmente durante el verano.

Seguridad: cruce por el operativo en Alta Gracia

El primero de año, la política en el peronismo se picó frente al cruce público entre el ministro de seguridad Quinteros y el intendente de Alta Gracia. Si bien ambos saldaron las cuentan entre tiempo récord, la UCR dijo: “presente”, y se metio en la disputa con el primer pedido de informe del año. El planteo se apoya en el fuerte comunicado del municipio, que cuestionó la ausencia de acompañamiento policial en momentos críticos del operativo.

Desde el radicalismo se hicieron eco de las denuncias sobre la falta de presencia policial, la exposición al riesgo del personal municipal y los episodios de violencia registrados, incluyendo la agresión a un móvil de la Guardia Urbana. El pedido busca conocer qué ocurrió durante el operativo, por qué no hubo refuerzos policiales y cuáles fueron las responsabilidades en una situación que el municipio calificó como “completamente desbordada”.

Segundo informe: Salud

El segundo pedido fue presentado por el legislador Miguel Nicolás, poniendo el foco en uno de los reclamos más repetidos por los cordobeses: la imposibilidad de conseguir turnos médicos en los hospitales públicos provinciales.

La iniciativa pide informes sobre el funcionamiento del call center 0800-555-4141, encargado de asignar turnos. Segun explica Nicolás, tras denuncias reiteradas por falta de atención, deja a los pacientes en espera o directamente no brinda respuestas. Nicolás también pidió que se informe quiénes son los responsables del sistema y cómo está organizado el servicio.

En el reclamo presentado remarcaron que el acceso a la salud es un derecho fundamental y advirtieron que la situación vulnera garantías reconocidas a nivel internacional, nacional y provincial.

Tercer informe: Punilla sin agua

El tercer pedido de informes fue impulsado por el legislador Matías Gvozdenovich y se centra en la situación hídrica, crítica y reiterada, que atraviesa Bialet Massé y otras localidades del Valle de Punilla, en verano, en plena temporada turística y frente a las altas temperaturas.

El pedido de informe busca conocer qué medidas adoptó la Provincia para paliar el faltante de agua, si la Comunidad Regional de Punilla cuenta con un plan de obras y cuáles fueron las inversiones realizadas en los últimos diez años en materia de infraestructura hídrica en el departamento.

La falta de agua, que incluso obligó al cierre de comercios, vuelve a exponer una problemática estructural en uno de los valles turísticos más importantes de Córdoba, exponen en el reclamo.

Con estos tres pedidos, la UCR deja en claro que, aun con la Legislatura en pausa, la oposición no piensa tomarse vacaciones. Marca el pulso de un año que seguirá siendo de tensión, posición necesaria para controlar al poder de turno.