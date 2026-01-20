Enroque corto

Armado opositor

El armado opositor al peronismo cordobés empieza a ordenar funciones. Bornoroni, Picat y Juez conducen; el radicalismo reparte tareas entre territorio e Capital.

Periodista: ¿Se están acomodando las piezas en la oposición?

Informante: Sí. Con Bornoroni, Picat y Juez al frente, acomodan los roles.

P: ¿Y la UCR?

I: Va tomando forma. Soledad Carrizo toma el armado con los intendentes.

P: ¿Y la Capital?

I: Marcelo Cossar se enfoca en Córdoba ciudad.

P: ¿Mensaje al peronismo?

I: Orden interno primero; después, disputa abierta.

Pretto se quedó sin tocar

El Chaqueño Palavecino sorprendió ayer cuando, en declaraciones televisivas, comentó que quien tenía previsto inicialmente subir a tocar con él en Jesús María, era el viceintendente de la ciudad de Córdoba.

Periodista: ¿Cómo es la cosa?

Informante: En el programa de Telefé “Juntos a la mañana” entrevistaron al Chaqueño. En el marco de querer disipar la polémica que para muchos generó el hecho de que haya cantado junto al Presidente en Jesús María, contó que él tenía previsto otros invitados.

P.: Ajá.

I.: Entre ellos, el viceintendente Javier Pretto “que es cantor y lo hace muy bien”, dijo el artista. El vice toca el bombo también así que tenía lógica esa invitación y quizá allí se entienda un poco más el porqué asistió justo la noche en que fue Milei cuando nadie del cordobesismo se hizo presente…

Una oficina cerrada y una polémica

A la espera de que se construya una sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Carlos Paz, el municipio planea el traslado de la oficina de Tránsito ubicada en el predio donde justamente se erigirá la casa de altos estudios. Un informante opositor a la gestión de Esteban Avilés se comunicó con la redacción de Alfil para contarle la polémica desatada.

Informante: ¿Le cuento, por si no se enteró, que en Carlos Paz cerró en plena temporada una oficina de Turismo ubicada en el acceso a la ciudad? No es un detalle menor.

Periodista: ¿Está seguro que cerró? ¿No habrá sido algo temporal?

I: Oficialmente hablan de remodelación y reordenamiento porque allí se trasladaría parte de la infraestructura del área de Tránsito y Seguridad. Igual, llama la atención el timing. Temporada alta, turistas dando vueltas y la oficina cerrada. Encima, aseguran que la mudanza está “muy verde” aún.

P: ¿Y qué dicen desde el municipio?

I: Que es inminente que empiece la obra y que no tenían opción porque son los tiempos de la Provincia. Lo que no se sabe es si la única opción era esa oficina o había otras alternativas. Le digo la verdad, es un poco triste ver la escultura del cóndor que inauguraron el año pasado -en referencia al Parque Nacional Quebrada del Condorito- solo allí frente a una oficina vacía.

Polémica en Carnerillo

El periodista consultaba con su informante en la localidad de Carnerillo, donde sucedió un hecho que tuvo repercusión a nivel nacional.

Periodista: Recorro los portales de noticias y en varios me apareció Carnerillo como título. ¿Qué pasó?

Informante: Qué se viene un lindo lío, me parece. Resulta que la Policía recibió llamados en la madrugada del sábado por ruidos molestos en una plaza. Ahí se encontraron con grupo de cinco o seis jóvenes, aparentemente menores, con música fuerte. Parece que la Policía fue en más de una oportunidad a disuadirlos, pero no les dieron pelota. Ahí fue donde se descontroló la cuestión.

P: ¿Por?

I: Un efectivo policial tiró unos tiros en el suelo con las armas no letales que tiene la fuerza. Había alguien grabando todo a la distancia, así que el hecho se viralizó y después arrancó el debate. Dicen que el agente actuó de manera excesiva y fuera de la ley.

P: ¿Y la Policía salió a responder?

I: Explicaron que estaba en desventaja numérica y actuó bajo el Código de Convivencia. El Jefe de la Comisaría de Carnerillo explicó en los medios que el efectivo no solo estaba facultado, sino que estaba obligado a hacer cesar la contravención. Y remarcó que los disparos fueron indirectos, para disuadir, no para lastimar. También dijo que, si los padres o los jóvenes consideran que hubo un abuso, pueden denunciar ante la Fiscalía de Instrucción de Turno.

P: ¿Respuesta apurada o coordinada? ¿Qué cree?

I: Lo veo más apurada. Está bien que estamos en la doctrina de “los buenos son los de azul”. Pero, con los antecedentes que tiene la provincia, uno esperaría una respuesta más medida y no tan defensiva.

P: Eso pensaba. ¿Puede llegar algún reto de arriba?

I: Seguro ya llegaron. Puede ser que esta semana haya alguna novedad de este tema, pero me da la sensación de que el Gobierno no debe querer que se vincule el uso de las armas no letales que tanto pelearon por implementar con el abuso de autoridad. También dejó abierta la vía judicial.

Semana histórica

El periodista se cruzaba con el dirigente peronista de Río Cuarto, quien le hacía una particular pregunta.

Dirigente Peronista: ¿Ya tiene las entradas?

Periodista: ¿Entradas? ¿Para qué?

D.P: ¿Cómo “para qué”? ¡Para ver a Estudiantes (de Río Cuarto)!

P: ¡Cierto que arranca el torneo! Pero, ¿no juegan de visitante el lunes?

D.P: Claro, pero después se juega en el Candini. Semana histórica la que se viene con el León en Primera División. ¿En serio no va?

P: Seguramente alguna fecha veré. No lo tenía tan fanático a usted.

D.P: No soy hincha de Estudiantes, le confieso.

P: No me diga que es de Atenas.

D.P: ¡No! Pero tampoco tan aficionado del fútbol. Soy más del rugby (risas). Pero hay que estar en esta campaña. Va a ser muy importante para la ciudad. Ya van a salir los datos de turismo y verá el impacto que generará lo de Estudiantes.

P: ¿Me lo dice el político o el aficionado del deporte?

D.P: Ja. Ambos.