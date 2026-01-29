Carlos Paz se prepara para su gran fiesta: se conocieron los nominados los Premios Carlos 2026

Por Ariel Bogdanov

Se conocieron finalmente las nominaciones a los Premios Carlos 2026, el galardón más esperado por la colonia artística que hace temporada en Villa Carlos Paz. Con el anuncio oficial de las ternas, se dio inicio formal a la cuenta regresiva para la gran gala que premiará la excelencia y el esfuerzo del teatro en las sierras cordobesas el próximo lunes 2 de febrero.

La mega producción "Soy Mestiza" se perfila como la gran favorita de la edición al liderar el listado con un total de 15 nominaciones. El espectáculo dirigido por Ángel Carabajal ha logrado una presencia casi total en las categorías principales, compitiendo por el premio a Mejor Show Musical, Mejor Dirección de Espectáculo y Mejor Cuerpo de Baile. Además, su despliegue técnico fue reconocido con candidaturas en rubros fundamentales como Mejor Sonido, Escenografía Virtual, Iluminación y Vestuario, donde comparte terna con otras grandes apuestas.

En el podio de las obras más nominadas se destaca también "Trum Malambo", que logró 10 candidaturas. Este show ha impactado al jurado especialmente en los rubros de destreza y musicalidad, obteniendo menciones para sus cantantes, como Jonatan Bisotto, y candidaturas clave para Facundo Lencina tanto en Dirección de Espectáculo como en Mejor Bailarín.

Por su parte, la comedia "Corto-Circuito" alcanzó las 8 nominaciones, consolidándose como la propuesta de texto más fuerte de la temporada al pelear por Mejor Comedia, Mejor Dirección Teatral para Diego Ramos y Mejor Actor para Pedro Alfonso.

Mejor actor y mejor actriz

La pelea por las estatuillas individuales promete ser una de las más reñidas de los últimos años. En la terna de Mejor Actor, además de Pedro Alfonso, compiten figuras de enorme trayectoria como Nicolás Cabré por "Ni media palabra", Pablo Alarcón por "Es complicado", Fabio Aste por "El cuarto de Verónica" y Julián Pucheta por "Sueño de una noche de rock". En el lado femenino, la categoría de Mejor Actriz presenta un duelo de talentos entre Silvia Kutika, Claribel Medina, Nazarena Vélez, Betina Capetillo y Stefani Curró.

El rubro de reparto también arroja nombres de peso que aportaron calidad a las marquesinas. Como Mejor Actor de Reparto se encuentran nominados Mariano Martínez, Sebastián Almada, "Bicho" Gómez, Roly Serrano, Adrián Lazare y Héctor Pazos. En cuanto a las Actrices de Reparto, la disputa estará entre Viviana Saccone, Tania Marioni y Elisa Anchino.

El humor bajo la lupa

El humor, uno de los más mirados en la plaza serrana de la provincia que hace gala de su humor, tiene su reconocimiento en categorías que premian tanto el stand-up como los shows de variedades.

Por el premio a Mejor Humorista compiten el "Flaco" Pailos, Carla Dogliani, Gladys Florimonte, Sergio Gonal, Cacho Buenaventura, Miguel Martín y Camilo Nicolás. Asimismo, la terna de Mejor Espectáculo Humorístico incluye títulos populares como "Florigonal", "Pirulo en el aire", "Circo Marisko", "Caos de risa" y "Choriando al futuro".

Las propuestas de Varieté y Transformismo también ocupan un lugar central. En Mejor Espectáculo de Varieté compiten "Cocodrilo, el gran show", "Magnyfico" y "Con risas vivir". Los artistas Javier Hong, Pablo Rey y Miami Glam buscarán su propia estatuilla, mientras que en la categoría de Mejor Atracción en Espectáculo figuran nombres como Julieta Poggio, Nacho Castañares y el Mago Raffer.

Revelación

El rubro de Revelación de la Temporada destacó a Ana Paula Buljubasich, Pablito Castillo, Thiago Abregu y Máximo Girardi. Este último, joven protagonista de "Chau Señor Miedo", también compite como Mejor Actuación Masculina en Infantil, compartiendo terna con Diego Cabaña y Julián Pucheta. En la categoría de Mejor Espectáculo Infantil, "Super Cachorros" y "Viaje Jurásico 2" asoman como grandes favoritos.

Finalmente, la producción integral será reconocida en una terna que incluye a Verónica Vaira, Pardo Producciones, Galaxias Creativas y la asociación de Ángel Carabajal con Punt Vermell y Letona Producciones. La gran gala culminará con la entrega de los premios de Plata, Consagración, el Carlos de la Gente y el máximo galardón: el Carlos de Oro.