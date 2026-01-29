El Colfacor ante la deuda acumulada: "Nuestras farmacias no pueden financiar más a PAMI

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En un reciente comunicado, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba (Colfacor) ha advertido sobre un riesgo inminente en la provisión de medicamentos para jubilados debido a una deuda acumulada de la obra social. En el mensaje, la entidad no solo expone las dificultades económicas que enfrentan debido a la falta de pago por parte de PAMI, sino que también enfatiza el papel irremplazable de las farmacias en el sistema de salud.

En el escrito, firmado por el presidente del Colegio, Germán Daniele, se sostiene que las farmacias "están en situación crítica" debido a la deuda acumulada del PAMI. "No es opinión, es dato de la realidad", detalla el texto.

"Nuestras farmacias no pueden financiar más a PAMI, algunas ya han dejado de dispensar los medicamentos a los jubilados y otras ya no pueden sostenerse abiertas", resalta el texto.

En ese marco, la entidad señaló que PAMI les debe dinero: "Porque con los magros recursos de los farmacéuticos de barrio, se está amortizando el costo de los medicamentos dispensados a nuestros jubilados, es decir, las farmacias ya les pagaron a la industria los medicamentos entregados", mantuvo el comunicado.

De manera categórica, el Colegio remarcó que las farmacias no deben ser vistas como meros intermediarios. Por el contrario, las definió como "la única manera que tiene la población de recibir medicamentos de forma segura y profesional", garantizando que estos sean dispensados por farmacéuticos matriculados, capacitados para esta tarea fundamental.

El comunicado del Colegio cierra con una advertencia directa: “Si no cancela las deudas que mantiene con nuestras farmacias, no vamos a continuar con la dispensa de medicamentos a los afiliados del PAMI”. Y aclara que, de llegar a ese escenario, “el único responsable será el gobierno nacional”.

Tras lo dicho, el comunicado apunta directamente hacia el presidente, y a modo de carta abierta concluye diciendo: "Quiero decirle, Sr. Presidente, que nosotros somos cordobeses, somos parte de Córdoba y por lo tanto, somos quienes contenemos a los jubilados cordobeses, no pretendemos que nos ame, solo exigimos que nos pague lo que se nos debe".

La falta de regularidad en los pagos ha roto la cadena de financiamiento de muchas farmacias de barrio, lo que podría derivar en suspensiones del servicio si no se normalizan los saldos pendientes. El conflicto involucra al organismo nacional, a las farmacias y a los afiliados, que comienzan a encontrar dificultades para acceder a tratamientos, en especial aquellos de alto costo y cobertura total.