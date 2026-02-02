Gustavo Brandán entregó aportes por más de 63 millones a cooperativas de Villa María

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, junto al intendente de Villa María, entregó aportes del programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista.

Por un monto total de 63 millones de pesos a entidades de la economía social que destinarán a la profesionalización de las tareas que desarrollan con la adquisición de maquinaria y sistemas que mejoran la prestación de servicios.

Durante la visita, Brandán destacó que el sector es sinónimo de federalismo: “En cada pueblo, en cada ciudad, están ellos, generan trabajo, y los recursos, en lugar de irse a otro lado, quedan en la economía regional convirtiéndose en un factor dinamizador”.

En ese sentido, remarcó que el Ministerio cuenta con programas que buscan acompañar el desarrollo cooperativo y mutualista con una mirada integradora y federal que permite el crecimiento social y productivo en cada rincón de la provincia.

A su turno, Accastello valoró la cercanía de la gestión y destacó que “la política de cooperativas y mutuales y la política de obras que lleva adelante el gobernador Martín Llaryora es extraordinaria a través de un ministro con un pulso muy cercano a lo local”.

El intendente añadió que la visita de Brandán trae la posibilidad de generar empleo genuino, señalando que “empleo es trabajo más capacitación más proyección de expectativa y calidad de vida junto con la provincia de Córdoba”.

Cabe destacar que, durante el encuentro, los mandatarios anunciaron que en las próximas semanas se firmará un convenio para crear la sede regional de la Escuela de Cooperativas y Mutuales, promoviendo la formación especializada en la economía social.

Aportes a cooperativas

Entre los beneficiarios del programa de Fortalecimiento se encuentra la Cooperativa de Trabajo de Cuidados CuidArteBien Ltda, institución que recibió $20.000.000 para el desarrollo de un sistema informático de gestión operativa, clave para sus más de 120 cuidadores distribuidos en diversas delegaciones.

Asimismo, la Cooperativa de Trabajo IDEAR percibió $23.000.000 que destinarán a la compra de un plotter de impresión de alta calidad, herramienta que permitirá ampliar su capacidad productiva y mejorar sus servicios gráficos y de cartelería.

Por último, la Cooperativa de Trabajo LUDOTY Ltda. accedió a $20.000.000 para potenciar la producción de juegos de mesa educativos, fomentando el crecimiento de emprendimientos locales que aportan valor cultural a la región.