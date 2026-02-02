Carlos Paz endurece su postura con las comunas del sur por los servicios regionales

Por Gabriela Yalangozian



La relación entre el Municipio de Villa Carlos Paz y las comunas que conforman el Ente Regional Punilla Sur sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión política e institucional. Durante el fin de semana, el intendente Esteban Avilés remitió notificaciones formales a los jefes comunales de San Antonio de Arredondo, Villa Río Icho Cruz, Tala Huasi, Mayú Sumaj y Cuesta Blanca, reclamando la regularización de pagos vinculados a los servicios regionales de provisión de agua potable y tratamiento de residuos urbanos.

Las comunicaciones, que llegaron a los gobiernos locales del sur del valle de Punilla, fueron interpretadas puertas adentro como un gesto de endurecimiento de la postura del Ejecutivo carlospacense en un conflicto que viene escalando desde la crisis hídrica registrada a comienzos de enero y que todavía mantiene coletazos políticos.

La tensión tuvo su origen en una fuerte creciente que afectó el caño de captación de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, bajo administración de Villa Carlos Paz. El episodio provocó un corte generalizado del suministro de agua potable que impactó tanto en la ciudad como en las comunas del sur, en uno de los fines de semana de mayor afluencia turística de la temporada. Las consecuencias fueron inmediatas, no solo en términos operativos, sino también económicos e institucionales, y todavía se sienten sus efectos en la relación entre las jurisdicciones involucradas.

Según trascendió, el reclamo actual estaría centrado en deudas asociadas a la venta de agua en bloque a las comunas y al uso del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz. Sin embargo, desde los gobiernos locales del sur advierten que la discusión no puede abordarse de manera aislada, ya que cuestionan de fondo los criterios de facturación que aplica el municipio conducido por Avilés. En particular, señalan que no existirían mediciones objetivas que respalden los montos exigidos, ni en relación con el volumen de agua suministrada ni con la cantidad real de residuos que ingresan al predio ambiental.



Mesa de diálogo y Provincia en el medio

Ante este escenario, las comunas evalúan responder de forma conjunta a las notificaciones y avanzar con un pedido formal para la conformación de una mesa de diálogo con participación activa del Gobierno provincial. El objetivo es que la Provincia actúe como árbitro técnico e institucional, estableciendo criterios comunes para la prestación, el control y la facturación de servicios que, por su propia naturaleza, atraviesan varias jurisdicciones.

Esta estrategia comenzó a delinearse en los últimos días, cuando autoridades de de las cinco comunas mantuvieron reuniones con el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP). Allí coincidieron en la necesidad de que el ente fije reglas claras para un sistema que abastece a múltiples localidades y que, en la práctica, funciona bajo decisiones concentradas en el Municipio de Villa Carlos Paz.



El ruido del predio ambiental

A la discusión por los cobros se sumó en las últimas horas un nuevo elemento que volvió a agitar el escenario político regional. Un ex candidato a defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz viralizó en redes sociales un audio que atribuye al responsable del Centro Ambiental de la ciudad.



En el mensaje, dirigido presuntamente al personal que cumple tareas durante los fines de semana, se escucha una instrucción concreta: no firmar actas ni permitir el ingreso de escribanos u organismos de control sin la presencia de autoridades jerárquicas. La circulación del audio generó fuerte repercusión y reavivó los cuestionamientos sobre el funcionamiento y los controles en el predio ambiental regional.

Aunque hay quienes tildan dicho audio de falso, su difusión volvió a poner bajo la lupa un servicio clave, en momentos en que las comunas reclaman mayor transparencia, reglas verificables y garantías institucionales tanto en los mecanismos de control como en los criterios de facturación.



Un conflicto que viene de arrastre

La tensión actual se apoya en un conflicto de fondo que quedó expuesto tras la crisis hídrica de enero, cuando el Ente Regional Punilla Sur difundió un comunicado reclamando debatir la gestión del servicio de agua potable y solicitando la intervención del Gobierno provincial.

La respuesta del Ejecutivo carlospacense fue contundente: cuestionó a las comunas por la falta de inversiones en infraestructura y exigió el cumplimiento de convenios vigentes, reforzando una narrativa de regionalización basada en las obras y equipamientos desarrollados por la ciudad a lo largo de los años.

Desde entonces, el vínculo institucional quedó visiblemente tensionado. La discusión dejó de circunscribirse a cuestiones técnicas y pasó a exponer una disputa más profunda sobre quién define, controla y administra servicios esenciales que abastecen a toda una región del sur de Punilla.

Mientras las notificaciones por pagos reavivan el malestar, trascendió que la respuesta de las comunas sería inminente y llegaría con un fuerte contenido político, lo que anticipa que el conflicto aún tiene nuevos capítulos por delante.