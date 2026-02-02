Renunció Marco Lavagna, extitular del INDEC

El trilema entre violencia, drogas o corrupción
La historia sobre el problema entre estos vértices marca que es imposible atacar a los tres en simultáneo
El funcionario presentó su renuncia oficial a la dirección del INDEC, tras más de seis años al frente del organismo. Su salida se produce a pocos días de que debute la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que actualiza la canasta de consumo tras décadasNacional02 de febrero de 2026Redacción Alfil
A pocos días de que debute la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que actualiza la canasta de consumo tras décadas, Marco Lavagna presentó su renuncia este lunes a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de "ruidos internos" debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.
Cabe destacar que Lavagna fue uno de los pocos funcionarios que se mantuvo en su cargo desde la gestión de Alberto Fernández hasta la actual de Javier Milei. Previo a su cargo en el INDEC, había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico le permitió continuar a cargo del mismo pese a la asunción de Javier Milei.
La renuncia del funcionario se produce en el marco de una nueva metodología de medición del índice de Precios al Consumidor (IPC), introducido este año por el gobierno nacional. Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando “Seguros y servicios financieros”), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.
Aún no se ha confirmado quién será su sucesor, aunque fuentes oficiales aseguran que los equipos técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ya están trabajando para garantizar que el cambio no afecte la publicación de los datos de enero.
Tras un año de la polémica por la publicidad del presidente a una criptomoneda que resultó ser una estafa, una firma de un documento con el empresario yankee deja mal parado al mandatario.
La Secretaría de Transporte de la Nación decidió suspender temporalmente los subsidios a empresas de transporte automotor que presenten anomalías, y inició una auditoría integral del sistema para transparentar el uso de los fondos.
En su proceso de sufrimiento por el gobierno de Milei el kirchnerismo pretende comparar cosas que son claramente diferentes
En respuesta a los pedidos de ayuda de los gobernadores de la Patagonia que sufrieron incendios en sus territorios, la Mesa Política de Milei definió que la situación será tratada bajo decreto.
La medida, que se ampara en la reciente modificación de la Ley para el Personal Militar, permite a uniformados en actividad ocupar roles en la función pública, marcando un hito desde 1983 al reintroducir personal militar en cargos tradicionalmente civiles dentro de la cartera de Defensa.
Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”
El verdadero ruido político de la jornada se produjo horas antes del discurso de Llaryora. Luis Juez reapareció en clave electoral junto a Gabriel Bornoroni y marcó el inicio de una estrategia opositora que apunta a 2027. De Loredo se sumó a la foto y dijo presente en la discusión latente sobre liderazgos y métodos.
El clima del domingo, tanto en la previa del gobernador como de los dirigentes opositores, dejó en claro que el año electoral 2027 ya está aquí. El mandatario cuidó su relación con Milei, al que no criticó pese a sus menciones a “la crisis” y apuntó contra Juez y De Loredo. Rebaja de impuestos, 82% a jubilados, fondos para seguridad y para sectores vulnerables, lo más destacado entre los anuncios.