Renunció Marco Lavagna, extitular del INDEC

A pocos días de que debute la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que actualiza la canasta de consumo tras décadas, Marco Lavagna presentó su renuncia este lunes a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de "ruidos internos" debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Cabe destacar que Lavagna fue uno de los pocos funcionarios que se mantuvo en su cargo desde la gestión de Alberto Fernández hasta la actual de Javier Milei. Previo a su cargo en el INDEC, había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico le permitió continuar a cargo del mismo pese a la asunción de Javier Milei.

La renuncia del funcionario se produce en el marco de una nueva metodología de medición del índice de Precios al Consumidor (IPC), introducido este año por el gobierno nacional. Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando “Seguros y servicios financieros”), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

Aún no se ha confirmado quién será su sucesor, aunque fuentes oficiales aseguran que los equipos técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ya están trabajando para garantizar que el cambio no afecte la publicación de los datos de enero.












