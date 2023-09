Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Los 300 de Álvarez”

Un dirigente radical se acercó a la cronista para comentarle sobre un hecho acontecido durante el domingo electoral en el marco de la interna de la UCR.

Dirigente radical: ¿Sabía que (Mario) Álvarez le había prometido a la lista de Luján que podía llevar al menos 300 votos para la interna?

Periodista: No sabía. Pero calculo que alguna promesa hubo, por algo lo sumaron.

D R: Claro. En el 2019, cuando fue precandidato, habia sacado más de 600 votos y, en el escenario de más apatía y con poca esperanza de que haya una buena participación, dijo que él podía sumar cerca de 300. Algunos están que trinan.

P: ¿Por? ¿No llegó a ese número?

D R: No solo eso. Yo estuve en el colegio de Banda Norte y vi un par de cositas. Parece que, en un momento, Alvarez no quiso seguir pasando los números de DNI al centro de cómputos cuando vio que no llegaban a los 100 votos propios.

P: ¿Cómo sería eso?

D R: Como sabrá, cada lista tenía un centro de cómputos. Bueno, ahí pasábamos los números de DNI de quienes ya votaron para ver si las personas que teníamos emplanilladas estaban ahí o no. Con ese sistema podíamos saber cuántos votos finalmente aportó cada sector. Álvarez estuvo a cargo del colegio de Banda Norte. Me cuentan que, cuando vio que no le daban los números, le habría dicho a sus fiscales que dejarán de pasar esos datos a cómputos. Es fuerte eso porque, en teoría, el núcleo duro de sus votantes estaba en Banda Norte.

P: No quiero echar leña al fuego pero intuyo que la bronca viene por el resultado final.

D R: ¡Por décimas no llegaron al 25%! Ese era el requisito mínimo para que pudieran meterse en la lista. Por eso algunos se pusieron bordó y todavía no se les pasa el enojo.

Conjeturas sobre el PJ en la interna UCR

Días después de la interna radical, el periodista dialogaba con un informante del PJ local sobre una teoría que revoloteó entre correligionarios.

Periodista: Desde el domingo vengo escuchando que el peronismo ayudó a Gonzalo Parodi para que gane la elección, moviendo gente y recursos. ¿Qué me cuenta de eso?

Informante: ¿Realmente le interesa saber si algo así pudo ocurrir? ¡Fue una interna! El que salga a cazar brujas con esto, lo hace desde el resentimiento y la decepción. Hay que quedarse calladito. Pero le aseguro que son cosas que se escuchan, pero nunca se confirman. No me imagino algo tan bruto.

P: Pero dicen haber visto a gente del peronismo votando en escuelas.

I: Se dicen tantas cosas. Sin embargo, todos dieron por ganador a Parodi. Lo que sí puedo decirle es que anduvo circulando una captura de imagen de los festejos en la Casa Radical. En una transmisión en vivo, la cámara tomó justo a alguien que formó parte del entorno del intendente (Juan Manuel Llamosas).

P: ¿Qué? Eso sí que es extraño.

I: La cámara agarró in fraganti a un hombre de Gustavo Dova, alguien que sigue estando en la planilla municipal. Ya le digo, hay varias conjeturas sobre esta aparición.

P: ¿Cuáles? ¡Dígame!

I: Que lo mandaron, para levantar sospechas. Me parece una cosa poco inteligente, pero alguno pudo haber pensado que mandando a un peronista al festejo radical podían empezar a sospechar de Llamosas y su vínculo con Parodi. O sea, si algo así hubiera pasado, claramente no habría pruebas. ¡Mucho menos aparecerían frente a cámara! Me parece que hay algunos temitas dentro del PJ, gente que lo quiere molestar al intendente. O tal vez, quieren generar lío entre radicales y profundizar las teorías de colaboración peronista. Como sea, hay mucha gente hablando de esto. El daño ya está hecho (risas).

El “cotorra” con Parodi

El dirigente peronista comentaba con el periodista sobre la interna radical del pasado domingo.

Dirigente: Me contaron que el domingo en la Casa Radical lo saludaban al “turco” (Juan Jure) como si hubiera ganado él. ¿Puede ser?

Periodista: Participó de la campaña de Gonzalo Parodi, así que en parte fue protagonista. Aparte, el “Pampa” se lo debe haber reconocido.

D: Hablando de Jure, veo que también el “cotorra” (Ignacio) Alaníz festejó con Gonzalo Parodi. Un amigazo el muchacho, se encargó de que Miguel “minino” Negro perdiera la elección en Holmberg y ahora, de repente, vuelve a ser radical. Hay que decirle al “pampa” que se cuide mucho. Estos son los famosos "amigos del campeón".

P: Pensé que Alaníz todavía lo acompañaba al intendente Negro.

D: ¡Para nada! Le vendió humo para que lo ponga de sucesor y el viejo ahora se arrepiente. Después de 40 años de Gobierno, en lugar de irse por la puerta grande, se va por la ventana. Alaníz lo metió en el conflicto de los terrenos y hasta lo imputaron. Claramente lo usó y lo dejó solo. El “cotorra” desapareció del pueblo, pero ahora festeja en Río Cuarto. Con todo esto, creo que Negro y su gente no lo quieren ni ver en el pueblo.

P: Con esto que me cuenta, veo que Holmberg está bastante movido. En diciembre asume nuevo intendente.

D: Me parece que va a ser un barajar y dar de nuevo, pero la veo muy difícil. (Maximiliano) Rosseto va a tener que gobernar un municipio que tuvo 40 años al mismo intendente. Ya de por sí, la transición no viene siendo fácil.

Haciendo números

El asesor político llegaba a la cronista para transmitirle la “rosca” en torno a la lista de concejales que llevará el candidato a intendente, Gonzalo Parodi. La lista de Gabriel Abrile tendría al menos dos nombres que irían en la nómina, ya que obtuvo más del 30% de los votos.

Asesor político: Uno pensaría que se calmaron las aguas con la interna ya concretada pero no. Al contrario, están los grupos de Whatsapp a full y todos están haciendo números.

Periodista: Ayer me dijeron que entrarían al menos dos candidatos de Gabriel Abrile pero entiendo que no necesariamente sería tan lineal como los dos primeros nombres de la lista.

A P: Eso iba a decirle. No es tan simple. No solo por el sistema d’hondt en sí sino también por género. Piense que si los lugares 2 y 4 le terminan correspondiendo a Abrile, entonces entrarían dos mujeres de esa lista en lugares expectables. Incluso si no ganan las elecciones pero se mantiene el esquema actual, con 7 concejales de la primera minoría.

P: ¿Y en ese caso entrarían quienes están en el 2° y 4° lugar en la lista de Abrile?

A P: Eso parece. Si fuera así, entrarían Ana Laura Vasquetto y la actual concejal, Mariana Giorgetti. De todos modos, me dicen que la Junta Electoral tendrá la palabra final pero es algo que se está hablando por estas horas.