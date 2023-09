Enroque corto

Sosa enrostró a Accastello dejar la Intendencia en 2003

Desde Villa María, el dirigente del PRO que apuesta a que Darío Capitani pueda dar el batacazo y derrote a Eduardo Accastello, le confió al periodista que esperan que Manuel Sosa, de un grupo peronista disidente, sea capaz de sumar lo suficiente para erosionar al oficialismo. Y en ese tren, celebró el palo que Sosa le tiró a Accastello en el debate del viernes pasado, que fuera organizado por El Diario de esa ciudad.

PRO Villamariense: El debate tuvo momentos picantes, y Sosa aporto de esos.

Periodista: Cuénteme.

P.V.: Resulta que Sosa, sentado al lado de Accastello en la mesa del debate, recordó que este abandonó la Intendencia para ser ministro de Gobierno, en 2003. Y remarcó, por eso, que los villamarienses necesitamos políticos que cumplan con sus obligaciones.

El detalle sobre la captura de Luzi

El funcionario destacó un detalle sobre la información en torno a la nueva captura del “Porteño” Luzi en Córdoba.

Funcionario: Supo cómo fue, ¿no?

Periodista: Sí, escuché que lo detuvieron el lunes por la madrugada. Integraba una banda de ladrones a la que se le secuestraron armas, chalecos antibalas, y un auto importado.

F.: Exactamente. Pero le destaco un aspecto importante para nosotros en la Municipalidad de Córdoba.

P.: Cuente.

F.: Quienes primero lo ven en la zona del Parque Sarmiento fueron agentes de una patrulla municipal, que llevaba arriba un policía.

P.: A mire usted.

F.: Con esto le quiero decir que mire si no será valioso el accionar preventivo de esta especie de policía municipal que creamos y que se muchos otros municipios quieren replicar.









Apoyo a Perano

El domingo son las elecciones en Bell Ville, y Hacemos Unidos por Córdoba tiene altas expectativas de dar el batacazo con la candidatura de Gonzalo Pedano, quien enfrentará al "pollo" del intendente Carlos Briner, Juan Manuel Moroni.

Informante: Estamos muy contentos, creemos que ganamos una ciudad más para el Partido Cordobés de Llaryora.

Alfil: Pero al final, el gobernador electo no podrá dar una mano a Perano. Estando en Roma, es difícil que pueda viajar a Bell Ville.

Informante: No, claro, pero mandó un video de apoyo que estamos trabajando fuerte. Como el que le envió a Accastello en Villa María, que también enfrenta elecciones el domingo que viene. Ya va a ver, se va a sorprender en la cabecera de Unión.

Uepc: para la oposición, El Panal ya negocia con ellos

El periodista se cruzó con el dirigente gremial de Uepc, y aprovechó para preguntarle por la última paritaria.

Periodista: Estimado, gusto en verlo. No pude seguir de cerca el último tramo de la paritaria. ¿Por qué no me cuenta que lectura hicieron desde la oposición?

Dirigente Gremial: Amigo, mire, la lectura, para nosotros, es muy positiva. Y aunque no nos haya conformado, la verdad es que conseguimos mucho más que lo que propuso el Gobierno en una primera instancia.

Periodista: Lo escucho.

I.G.: Está a la vista. No sólo son mejores números, también se consiguió una suba diferencia para los maestros de grado que recién empiezan, y que son los que tienen los sueldos más bajos; se consiguió que los reajustes se empiecen a hacer sobre el salario del mes inmediato anterior, y no sobre los salarios de enero, como se venía haciendo; y el bono, que aunque la provincia lo haya hecho extensivo a todos y presentado como una concesión, le aseguro fue parte de la negociación con la docencia…

P.: Veo que habla de “la docencia” y no de “la Uepc”

I.G.: Podría decir la Uepc, pero no quiero que confunda el gremio con su conducción. Si algo dejó en claro esta paritaria es que el Gobierno ya está negociando con nosotros, con la oposición que componemos las agrupaciones y los auto-convocados. Y es evidente porque la propia conducción admite que participa de la construcción conjunta de las propuestas del Centro Cívico. Hay que descartar, entonces, que desde la primera propuesta estuvieron de acuerdo. Si se consiguió un mejor resultado, está claro que fue por lo que se peleó desde la oposición.