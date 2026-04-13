En medio de fugas hacia LLA, el “radicalismo anti-Milei” planta bandera

Tres días después de que la UCR local definiera pedir a los concejales Gabriel Abrile y Ana Vasquetto que se desafilien del partido y renuncien a sus bancas, el radicalismo riocuartense fue sede de una nueva reunión. La llegada del intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga y el legislador Dante Rossi se dio en el marco de un recorrido por el interior en el que apuntan a reunir apoyo de aquellos correligionarios que no comulgan con una alianza con La Libertad Avanza (o el PJ provincial) y que disienten de la conducción de Marcos Ferrer en el Comité Provincia.

En ese sentido, el radicalismo riocuartense se ha caracterizado por rechazar, de manera formal, “cualquier tipo de alianza con La Libertad Avanza, el PJ cordobés y el kirchnerismo”, tal como lo plantearon hace casi un año, en la previa a los comicios legislativos. Incluso frente al propio Ferrer, quien planteó una mirada más “pragmática” pero que fue rebatida por sus correligionarios de Río Cuarto durante su última visita.

Pero además, la semana pasada se desencadenó un episodio que reavivó el espíritu “anti Milei” en la UCR Río Cuarto. Luego de la reunión entre los concejales radicales (Gabriel Abrile y Ana Vasquetto) y el diputado libertario, Gabriel Bornoroni, los tres circuitos de la UCR definieron pedir su desafiliación y la renuncia a su bancas (algo que los ediles, hasta el momento, desestimaron).

En su paso por la Capital Alterna, Quiroga y Rossi se reunieron con el ex intendente de Río Cuarto y ex legislador, Juan Jure y luego encabezaron un encuentro en la Casa Radical con el presidente del circuito Centro, Marcos Curletto; el presidente de la UCR Banda Norte, Martín Carranza y dirigentes de distintos núcleos locales. También llevaron a cabo un almuerzo que reunió a varios boinas blancas de la ciudad, entre los cuales también estuvo Miguel Besso (quien había sido cuestionado en el 2020 por ser candidato a concejal de la lista de Eduardo Scoppa, que jugó “por fuera del radicalismo orgánico”).

El jefe municipal de Mina Clavero manifestó que “esta es la oportunidad de que, desde el interior, se de este mensaje de proyecto colectivo, de amplitud y de reconstrucción de un radicalismo que hoy ha dejado de ser un partido de mayorías”. En diálogo con LV16, aseguró que “hay que volver a convocar” a aquellos radicales que están jugando dentro del esquema cordobesista y quienes ya están saltando el charco hacia LLA.

En el encuentro en la sede partidaria, se plantearon críticas al estado de la UCR provincial y cierta decepción ante la conducción de Ferrer. “Se ha transformado en un partido de un grupo de dirigentes que hablan por el radicalismo y ponen en juego decisiones que no corresponden a la mayoría”, consideró el intendente de Mina Clavero. En tanto, el legislador Dante Rossi se mostró respetuoso con la decisión de la UCR Río Cuarto de pedir la desafiliación y renuncia de Abrile. “Fue una respuesta inmediata y concreta”, dijo a la emisora local.

El Municipio firmó un convenio con el IPEM N° 27

El acuerdo firmado entre el gobierno municipal y el IPEM N° 27 Dr René Favaloro está destinado a estudiantes de ambos turnos del ciclo orientado (4°, 5° y 6° año), quienes participarán en prácticas sociocomunitarias en el marco del programa “La Muni en tu barrio”. Esta iniciativa se presenta “como una política pública orientada a acercar el Estado a cada territorio, promoviendo el acceso a derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento comunitario”, indicaron desde el Municipio.

La firma se llevó a cabo el pasado jueves en el Salón Blanco de la Municipalidad bajo el nombre “La Muni en tu barrio: innovación pública para la equidad, la construcción y educación comunitaria”. Durante el acto, el intendente Guillermo De Rivas destacó la importancia de articular con las instituciones educativas: “Sinceramente, es un gusto poder trabajar desde la municipalidad con las diferentes realidades que convocan a las juventudes y a la educación”, señaló.

Además, remarcó que el programa “busca mostrar que la Municipalidad no es solo el edificio del Palacio Municipal, sino el conjunto de políticas, programas y acciones que impactan directamente en el territorio”. En ese sentido, subrayó que la iniciativa permite un contacto directo con los vecinos para conocer sus necesidades y generar respuestas acordes.

Por su parte, la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni, explicó que la gestión municipal se estructura en torno a tres ejes: ciudad centrada en las personas, sustentable y generadora de oportunidades. “Todos nuestros programas se organizan a partir de estos principios, poniendo siempre a los vecinos en el centro”, afirmó.

En la misma línea, la coordinadora del programa, Anabella Perfumo, expresó que “este programa apunta a la unidad y a la construcción colectiva”, destacando el rol central de los jóvenes en este proceso.

Desde la institución educativa, el director Alejandro Cantón valoró la propuesta y el vínculo con el Municipio: “Estamos muy contentos y agradecidos porque nuestros estudiantes podrán desarrollar sus pasantías dentro de un proyecto formal y organizado”. Explicó que participarán alumnos de 4°, 5° y 6° año de ambas orientaciones —informática y educación física—, quienes llevarán adelante prácticas sociocomunitarias vinculadas a su formación.

Por último, destacó que esta experiencia representa “una oportunidad clave para fortalecer la relación con instituciones locales y el mundo laboral”. Además, estudiantes del IPEM N° 27 manifestaron su entusiasmo por la iniciativa, considerándola “una oportunidad concreta para trabajar en el territorio, escuchar a los vecinos y contribuir activamente en la comunidad”.

“El convenio refuerza la articulación entre el Estado local y el sistema educativo, promoviendo la participación juvenil y la construcción colectiva en los barrios de la ciudad”, concluyeron en el comunicado oficial.