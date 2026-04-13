En San Francisco también se debate el futuro de los limpiavidrios y cuidacoches

En San Francisco, la ciudad del gobernador Martín Llaryora, también se puso en debate el futuro de los “cuidacoches” y “limpiavidrios”, luego de que la Legislatura aprobara el proyecto que faculta a los municipios regularlos a través de ordenanzas locales.

Si bien en la localidad del este cordobés ya existe una vieja ordenanza municipal (N° 4389), la cual data de 1997, que prohíbe este tipo de actividades en la vía pública, la aplicación depende más de una decisión política del intendente de turno. Pero además con este nuevo planteo que llega desde la Provincia, algunos sectores opositores realizaron sus respectivos proyectos y ya se ingresó al menos una iniciativa para debatir en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Por su parte desde el Palacio Tampieri dejaron trascender que “por ahora” no piensan tomar medidas drásticas con la situación de los “limpiavidrios” y “lavacoches”, entendiendo que en la ciudad no hay demasiados inconvenientes con estos trabajadores de la calle, dado que no registrarían prácticamente casos de violencia o amenazas a los vecinos.

En el caso de los “trapitos”, en San Francisco está prohibida la actividad desde hace casi tres décadas. La norma local prevé el estacionamiento medido en un horario especial, cuya finalidad es darle dinámica a la circulación en la zona central para facilitarle a los usuarios espacios para estacionar en horario comercial, pero luego es libre.

Desde hace tiempo, desde el municipio están abocados a disuadir a las personas que buscan oficiar de “cuidacoches” a través de controles de la Guardia Urbana y los efectivos de Seguridad Vial y también de la Policía de Córdoba.

Inclusión social

Con respecto a este tema, el referente del Frente Renovador en San Francisco, Andrés Romero, dio a conocer una iniciativa que busca regular actividades informales desarrolladas en el espacio público como la de “cuidacoches” y “limpiavidrios”, entre otros, con el fin de establecer mecanismos de ordenamiento urbano y crear un programa integral de inclusión social y reconversión laboral de personas en situación de vulnerabilidad o de calle.

Se trata del Programa Municipal de “Ordenamiento del Espacio Público con Inclusión Social”, el cual Romero ofreció a cualquiera de los bloques dentro del Concejo Deliberante que lo quieran trabajar en las sesiones.

“El camino no es prohibir ni estigmatizar. Es ordenar. Entendemos que hay trastornos en el espacio público de convivencia, pero estos problemas deben resolverse con la presencia de un Estado municipal activo que releve y conozca la situación real de un sector muy vulnerable que changuea para vivir”, fundamentó Romero, agregando que en caso de cortarle ese ingreso se los expulsa fuera del sistema.

A la vez, la iniciativa del Frente Renovador es la creación del Registro Único de Trabajadores Informales Urbanos (RUTIU), en el que deberán inscribirse las personas que desarrollen actividades informales en la vía pública. Entre las actividades contempladas se hallan: lavado de vehículos, cuidado de vehículos, recicladores o recuperadores urbanos y cualquier otra actividad informal similar que se desarrolle en el espacio público.

El proyecto sostiene que las personas registradas podrán ejercer su actividad únicamente si cumplen con las siguientes condiciones: desarrollarse en zonas autorizadas por el municipio; contar con credencial e identificación visible, incluyendo código QR u otro sistema de validación; utilizar chalecos y elementos de identificación y seguridad acordes a la actividad; cumplir normas de convivencia, buena conducta e higiene urbana, y respetar horarios, tarifas, cupos y demás condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

Stoppani presentó proyecto

Por su lado, el concejal de Juntos por el Cambio, Luciano Stoppani, presentó un proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de “lavacoches” y “cuidacoches” en la vía pública, con el objetivo de establecer un marco legal que permita ordenar el uso del espacio público, garantizar la seguridad vial y brindar reglas claras tanto para quienes desarrollan estas tareas como para los conductores.

La iniciativa, según indicó, propone la creación de un registro municipal obligatorio, la delimitación de zonas habilitadas, la fijación de criterios para el desarrollo de la actividad y la determinación del carácter voluntario de la retribución económica.

Asimismo, el proyecto establece la prohibición de la actividad de limpia vidrios en la vía pública, especialmente en intersecciones semaforizadas, por razones de seguridad.

El texto también contempla la implementación de un programa de acompañamiento social orientado a promover la inclusión laboral progresiva de las personas que actualmente desarrollan estas tareas, junto con capacitaciones y controles por parte del municipio.

El Proyecto de Ordenanza fue presentado para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante, donde buscará avanzar en una normativa integral que ordene estas actividades.