"Si la economía no mejora y hay casos de corrupción, es un cóctel peligroso para el Gobierno"

En las últimas semanas, la agenda política argentina se ha visto marcada por una sucesión de conflictos que pusieron el foco en la transparencia y el uso de los recursos públicos. El centro de las discusiones estuvo ocupado, en primer lugar, por la situación patrimonial y judicial de Manuel Adorni, y en segundo término, por la polémica entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación a legisladores y funcionarios del oficialismo. Estos temas, sumados a las recientes discusiones salariales dentro del Gabinete, han vuelto a instalar el debate sobre los privilegios de la dirigencia política en un contexto de fuerte ajuste económico.

Este fenómeno no parece ser aislado. La recurrencia de crisis políticas durante el primer cuatrimestre del año sugiere un patrón de comportamiento en la gestión nacional, donde la confrontación con el Poder Legislativo y la prensa funciona como un mecanismo de distracción frente a problemas internos. Sin embargo, la acumulación de denuncias que alcanzan al entorno más cercano del Presidente plantea un escenario diferente a los años anteriores, donde la narrativa de la "anti-casta" comienza a erosionarse ante la opinión pública y los propios indicadores de imagen oficialista.

Para analizar cómo repercuten estos hechos en la opinión pública y qué impacto tienen en la imagen del Gobierno, Diario Alfil, dialogó con el analista político Facundo Cruz. Según el consultor, el escenario actual muestra una combinación de estacionalidad política y una acumulación de sospechas de corrupción que, sumadas a la situación económica, están configurando un clima de creciente tensión y un cambio en las proyecciones electorales de cara al próximo año.

— ¿Se ha calentado el clima político en estas últimas semanas?

— Sí, es algo que también ocurrió en los dos años anteriores. Tras cada verano, la temperatura comienza a tomar temperatura en febrero y levanta con todo en marzo y abril. Pasó en 2024 con la Ley Bases y en 2025 con el caso Libra y el discurso en Davos. En el medio siempre está la apertura de sesiones del Congreso, que muestra a un presidente en clara confrontación con la institución, primero de espalda, luego cambiando las prácticas y siempre manteniendo el tono de ataque. Este año se repite la secuencia: un presidente que ataca a la oposición y al periodismo, a lo que ahora se suman nuevas sospechas de corrupción que afectan al primer anillo presidencial.

— ¿Se puede medir el impacto de estos casos en la gente?

— Hay una conjunción de factores. Lo de Adorni es una capa más de sospecha que se suma a las anteriores: El Caso Libra, el famoso “3%” de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y Karina Milei; las sospechas de vínculos con el narco de José Luis Espert. Es difícil medir de qué manera genera un cambio en el humor social. En el humor político sí, porque lo consume el “círculo rojo”; pero en el humor social no se sabe cuántas capas de corrupción necesita para que impacte de manera negativa.

La caída de los indicadores de humor social se da por una mala percepción de la economía, y a eso le atribuís la responsabilidad al gobierno nacional. Si a eso le sumás estas capas de corrupción, ahí tenés un cóctel peligroso. Los números muestran que lo ocurrido con Adorni tiene un altísimo nivel de conocimiento, y además se le otorga una clara responsabilidad por ser parte del primer anillo del propio presidente Javier Milei, y medido por varias consultoras el rechazo es elevado.

— También aparecieron los créditos del Banco Nación a diputados...

— Sí, y a eso se le suma al tema del aumento de salarios de los miembros del gabinete, que es por encima de lo que recibe la planta de la cámara. Todo eso tiene "olor a casta" y para La Libertad Avanza es "más de lo mismo". Se suponía que no eran casta y que iban a actuar de manera distinta. Ahí tenés una identificación clara: cuando alguien llega a una posición de poder, aprovecha los beneficios de tener información privilegiada. Si la economía no mejora y la gente siente que le va mal, esto se convierte en una licuadora peligrosa para el gobierno. El peligro de los outsiders que suben tan rápido es que pueden caer igual de rápido si terminan traicionando sus propias banderas.

— ¿Qué pesa más hoy: la economía o las denuncias de corrupción?

— La economía empieza a impactar antes en la valoración negativa, pero ambos elementos pueden retroalimentarse más si Adorni sigue en la agenda mediática. Lo que muestran las encuestas es que la caída en la aprobación no termina de frenar. En las últimas semanas empezó a cambiar el escenario electoral del año que viene: tenías a un Javier Milei en condiciones de ganar en primera vuelta, pero eso empezó a reducirse. Hoy tiene difícil un triunfo en primera vuelta y se ve una situación de mayor empate con el peronismo, que ya está arriba del 30% de intención de voto.

Este escenario de volatilidad hace que el peronismo recupere terreno. Las caídas actuales son similares a las de septiembre de 2024 y 2025, solo que ahora son más pronunciadas y no se sabe si van a frenar. El gobierno sigue con una agenda extremadamente defensiva para ver qué pasa en los próximos meses. Habrá que ver qué escenario plantea para fin de año.