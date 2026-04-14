Enroque corto en Río Cuarto | Varios de martes

Un almuerzo productivo

El informante llegaba al periodista con un dato caliente sobre el armado libertario en la ciudad.

Informante: Tengo una información fuerte para usted. Es referida a Laura Soldano…

Periodista: ¿Fuerte? Vino al lugar indicado. Cuente.

I: Hace quince días, la diputada tuvo un almuerzo muy productivo con alguien muy reconocido en la ciudad.

P: ¿Dirigente o funcionario?

I: No. Va por otro lado. No es político. Al menos no todavía.

P: Largue ya y deje el misterio.

I: Bueno. El almuerzo de Soldano fue con Marcelo Macarrón.

P: ¡¿Qué?!

I: Yo también me sorprendí. Me dicen que charlan seguido. Hay amistad.

P: No lo sabía.

I: Hay más. El menú de ese día incluía algunos condimentos políticos.

P: ¿De qué tipo?

I: El médico le acercó un proyecto vinculado al tema salud. No tengo los detalles, pero es algo que la diputada puede trabajar a nivel nacional y hasta para gestionar algún acercamiento con representantes del Senado.

P: ¡Ah! Entonces va por el lado legislativo…

I: Espere. Porque el dato que tengo es que la charla fue por el lado político local también. Dicen que Soldano no tiene miedo de expresarle a su entorno que quiere ser intendenta de Río Cuarto y que va a trabajar junto a gente de su confianza. No sé si Macarrón es una de ellas, pero parecería que sí. Así que…

P: Espere. Tengo que digerir esto.

I: (Risas) Es mucho, lo sé. Pero acostúmbrese porque los banquetes de información libertaria vienen cargaditos, no aptos para los que se cuidan la figura.

Dova habló del fin de la unidad en el PJ

Tras el cierre de listas para la interna del PJ, el militante peronista compartía con el periodista la reacción de un dirigente de la ciudad que causó ruidos puertas adentro del partido.

Informante: Che, ruido en el PJ local. Parece que a Mauricio Dova no le gustó nada cómo cerraron la lista única en la ciudad y el departamento.

Periodista: ¿Qué dijo?

I: Tiró un tuit picante. Habló de “otra oportunidad perdida” y se quejó porque su espacio quedó afuera del armado de la lista única.

P: ¿Así lo dijo?

I: Básicamente. “Nuestro sector, con 20 años de participación ininterrumpida en procesos electorales, fue excluido de la elección de autoridades del PJ riocuartense”.

P: Bueno, bastante directo.

I: Me acuerdo que él había tenido el “gesto” de haber bajado su candidatura por la intendencia para lograr la unidad y le dio su apoyo a Guillermo De Rivas.

P: A cambio de nada, seguro.

I: (Risas) No tuvo lugar en la nueva Municipalidad, pero lo respaldaron en el Centro Cívico. Tengo entendido que sigue trabajando ahí. Por eso me suena muy incómodo lo que puede pasar después de este mensaje. Sobre todo, porque el armado de la lista responde directamente a la decisión del gobernador Llaryora y él trabaja dentro de la gestión, digamos. No es una crítica cualquiera.

P: Claro. Imagino que le harán llegar ese mensaje al gobernador. O al legislador (Juan Manuel) Llamosas, que será autoridad del departamento.

I: Seguramente. Es un pase de factura público. Está diciendo: “yo acompañé, pero a mí no me incluyeron. Llega tarde para la lista, pero no para la interna real. Expone que la “unidad” fue más ordenamiento que integración. Y deja abierta una tensión que puede reaparecer más adelante. En el 2028, tal vez…

P: ¿Dice que se volverá a presentar?

I: Va a pedir interna para definir al candidato municipal. Eso seguro.

“Tarde o temprano…”

La cronista recibió un mensaje del informante radical, tras las expresiones del dirigente, Claudio Miranda, en diálogo con La Ribera Televisión. El ex presidente del Concejo Deliberante consideró que “hay que bajar el nivel de dramatización” tras el pedido a Gabriel Abrile y Ana Vasquetto de dejar sus bancas. Además, consideró que, en casos similares con otros dirigentes, no se actuó de la misma manera.

Informante radical: ¿Viste lo que dijo Claudio Miranda? Se plantó en contra de la decisión del partido de pedirle la renuncia a (Gabriel) Abrile y (Ana) Vasquetto.

Periodista: Me dijeron que no es el único que piensa así. Mario Álvarez también se mostró en contra de eso.

I R: Así es. Fue una decisión mayoritaria pero no unánime. Igual, era esperable de Miranda porque ha sido uno de los armadores del esquema de Abrile durante mucho tiempo. Yo creo que se va a estar sumando a la ola violeta, al igual que un par más. Tarde o temprano…

Invitación declinada

La periodista le consultaba al militante peronista sobre una línea del PJ que no formó parte de las listas de los circuitos locales.

Periodista: Tengo una duda, ¿puede ser que no haya representación de La Militante en las listas del PJ local?

Militante PJ: No sé en el departamento pero, en la ciudad, no vi a ningún delasotista en las listas de los circuitos. Lo que sé es que sí se les ofreció formar parte, se los tuvo en cuenta. Pero prefirieron no participar.

P: ¿Y qué pasó?

M PJ: Ellos son compañeros y hemos militado juntos durante mucho tiempo. Tampoco hay que descartar que el año que viene, para las provinciales, nos volvamos a juntar. Pero en esta cuestión del partido en particular, dijeron que no estaban de acuerdo con la motivación de esta “elección” que… no será tal. Es lisa y llanamente un trámite que se da por una cuestión administrativa y jurídica. No pasa tanto por un ordenamiento interno del partido. También hay algo del lugar que ocupa actualmente la gente de La Militante en Río Cuarto: son oposición al gobierno municipal. Entonces no dejaría de ser raro que estuvieran siendo parte orgánica de una lista cuando todo indica que el intendente será el próximo presidente del PJ Río Cuarto.

P: Bueno, son tiempos en donde hemos visto muchos pases entre un partido y otro. Esto no sería tan grave (risas).

M PJ: Justamente, después de lo que se vio con los concejales radicales que se fueron a LLA y no quieren dejar sus bancas… no es el momento. Claramente, no son las mismas situaciones. Porque acá, al fin y al cabo, somos todos peronistas. Pero entiendo que no quisieron dar un mensaje incoherente y se entiende en este contexto. Además, hace no muchos años fueron críticos de la falta de debate interno en el partido.