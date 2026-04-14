Prunotto cruzó al gobierno nacional y a la oposición

Redacción Alfil

El lunes por la noche Myrian Prunotto destacó la labor de las provincias y los municipios por sostener la demanda social que deja la crisis económica nacional. La dirigente oficialista tomó una nota de Perfil donde se habla de el aumento de beneficiarios en PAICOR, frente al deterioro económico y al ingreso de las familias que antes no requerían asistencia.

A partir de eso, no solo habló del accionar del oficialismo frente a las demandas sociales, sino que aprovechó para apuntar contra la oposición: "Y de paso, teniendo que escuchar permanentemente la crítica fácil del espacio político responsable de esta situación… y de sus “socios”. Son rápidos y feroces para marcar cualquier error, para colgarse de una foto y empezar a especular."

Por último, concluyó acusándolos de mirar para otro lado frente al deterioro social que generan las políticas nacionales. "No dicen nada. Ni una palabra. Mucho menos una acción."