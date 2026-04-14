Prunotto cruzó al gobierno nacional y a la oposición

"Son rápidos y feroces para marcar cualquier error, para colgarse de una foto y empezar a especular" apuntó la vicegobernadora contra la oposición. 
Provincial14 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

SEBA9289-scaled

El lunes por la noche Myrian Prunotto destacó la labor de las provincias y los municipios por sostener la demanda social que deja la crisis económica nacional. La dirigente oficialista tomó una nota de Perfil donde se habla de el aumento de beneficiarios en PAICOR, frente al deterioro económico y al ingreso de las familias que antes no requerían asistencia. 

A partir de eso, no solo habló del accionar del oficialismo frente a las demandas sociales, sino que aprovechó para apuntar contra la oposición: "Y de paso, teniendo que escuchar permanentemente la crítica fácil del espacio político responsable de esta situación… y de sus “socios”. Son rápidos y feroces para marcar cualquier error, para colgarse de una foto y empezar a especular."

Por último, concluyó acusándolos de mirar para otro lado frente al deterioro social que generan las políticas nacionales. "No dicen nada. Ni una palabra. Mucho menos una acción." 

Te puede interesar
P4

UEPC: tensa calma a la espera de la cuarta oferta

Felipe Osman
Provincial14 de abril de 2026
El Panal filtró por los medios una (supuesta) nueva oferta. La conducción provincial del sindicato guarda cuidadoso silencio. La oposición, que hasta ahora motorizó el rechazo, la calificó como “peor que la primera”, y prepara una manifestación para aguardar su formalización. El fin de las licencias gremiales, la forma que el Gobierno eligió para atizar el fuego.  
agost-y-machado

En el PRO Córdoba asoma la segunda fase de la interna

Carolina Biedermann
Provincial14 de abril de 2026
Luego de la elección que derrotó a Macri en marzo, la visita de Patricia Bullrich intentó acelerar los tiempos en la interna partidaria. La próxima encrucijada del partido será definir sus alianzas a futuro, con los libertarios, el radicalismo, y por qué no, el peronismo cordobés que responde a una lógica de centro. Mientras tanto, el oficialismo partidario pone la mirada en Marcos Juárez.
Lo más visto
vigo-passerini

Cómo ordenaron Passerini y Vigo la Capital

Yanina Soria
Provincial13 de abril de 2026
Los nombres de las nuevas autoridades del PJ en el principal distrito electoral. Una lista para consolidar la gestión. Sin sorpresas en el Consejo Provincial. El capítulo de Carlos Paz. 