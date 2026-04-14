Continua el conflicto docente y UEPC Capital se moviliza

Redacción Alfil

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC Capital) organizó bajo el movimiento "Escuelas Unidas y de Pie" una movilización a partir de las 10.30 horas hacia la Secretaria de Trabajo. En sus redes anunciaron que "la docencia no se baja de la lucha."

No solo la marcha es en rechazo a la conciliación obligatoria dictada por el gobierno sino también a "la cúpula burocrática de uepc que no viene a resolver el conflicto, sino a enfriarlo, dilatarlo y avanzar contra nuestra organización." Declararon tener "salarios de pobreza" sin percibir una nueva propuesta y con un "gobierno que ajusta y no da respuesta."

Es por esto que el gremio propone este movimiento: con el fin de hacerse escuchar, denunciando "esta maniobra" y sosteniendo el plan de lucha.