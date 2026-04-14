Dólar Oficial
--
Reuters · Real Time
Dólar Tarjeta
--
Reuters · Real Time
Dólar Blue
--
Reuters · Real Time
Dólar MEP
--
Reuters · Real Time
Contado c/Liqui
--
Reuters · Real Time
Riesgo País
496
Reuters · Real Time

Continua el conflicto docente y UEPC Capital se moviliza

Hoy a partir de las 10.30 se movilizan hacia la Secretaria de Trabajo reclamando mejores salarios y rechazando la conciliación obligatoria. 
Provincial14 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

WhatsApp-Image-2025-10-14-at-10.06.54

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC Capital) organizó bajo el movimiento "Escuelas Unidas y de Pie" una movilización a partir de las 10.30 horas hacia la Secretaria de Trabajo. En sus redes anunciaron que "la docencia no se baja de la lucha." 

No solo la marcha es en rechazo a la conciliación obligatoria dictada por el gobierno sino también a "la cúpula burocrática de uepc que no viene a resolver el conflicto, sino a enfriarlo, dilatarlo y avanzar contra nuestra organización." Declararon tener "salarios de pobreza" sin percibir una nueva propuesta y con un "gobierno que ajusta y no da respuesta."

Es por esto que el gremio propone este movimiento: con el fin de hacerse escuchar, denunciando "esta maniobra" y sosteniendo el plan de lucha.  

Te puede interesar
ilustra-llaryora-brandan-calvo-accastello-corriendo-diciembre

Equipo renovado y paraguas diplomático con Milei hasta diciembre

Bettina Marengo
Provincial20 de julio de 2026
Calvo como jefe de Gabinete con funciones del Ministerio de Gobierno y de otras carteras subsumidas (como adelantó Alfil) no sería la única novedad en el esquema de Llaryora. ¿Eduardo Accastello vuelve a Industria? El villamariense suena como parte de una estrategia del sanfrancisqueño de integrar cuadros del PJ para el posterior armado de la grilla de candidaturas del 2027.
 
centro-civico (2)

La metáfora mundialista del cordobesismo

Felipe Osman
Provincial20 de julio de 2026
Si algo dejó este Mundial es la imagen de un equipo inquebrantable, que encuentra su mejor versión en la adversidad y que puede dar vuelta resultados en los últimos minutos. Ese es el “fuego sagrado” que busca el cordobesismo, que perdió el control del relato, pero que apuesta fuerte por recuperarlo. 
Lo más visto
centro-civico (2)

La metáfora mundialista del cordobesismo

Felipe Osman
Provincial20 de julio de 2026
Si algo dejó este Mundial es la imagen de un equipo inquebrantable, que encuentra su mejor versión en la adversidad y que puede dar vuelta resultados en los últimos minutos. Ese es el “fuego sagrado” que busca el cordobesismo, que perdió el control del relato, pero que apuesta fuerte por recuperarlo. 
ilustra-llaryora-brandan-calvo-accastello-corriendo-diciembre

Equipo renovado y paraguas diplomático con Milei hasta diciembre

Bettina Marengo
Provincial20 de julio de 2026
Calvo como jefe de Gabinete con funciones del Ministerio de Gobierno y de otras carteras subsumidas (como adelantó Alfil) no sería la única novedad en el esquema de Llaryora. ¿Eduardo Accastello vuelve a Industria? El villamariense suena como parte de una estrategia del sanfrancisqueño de integrar cuadros del PJ para el posterior armado de la grilla de candidaturas del 2027.
 