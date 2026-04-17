Ferrer propone la unión de distintos partidos para acabar con el peronismo en 2027

El presidente de la UCR propuso en sus redes sociales generar un acuerdo entre los que coinciden que el peronismo en Córdoba está acabado. Quiroga, intendente de Mina Clavero, repudió su iniciativa mediante un comunicado y Mestre planteó una alternativa. 
Provincial17 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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En un posteo en Twitter Marcos Ferrer plantea la reunión de aquellos que creen que el peronismo se está acabando, y llama a los presidentes de los partidos UCR, LLA, FC, PRO y Encuentro Vecinal Cba para diseñar "un sistema de elección de candidatos a gobernador y a intendentes de cada una de las ciudades de la provincia."

El dirigente radical planteo que creen que "una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes:    1) es democrática; 2) permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos; 3) puede hacerse una campaña breve y austera."

Concluyó el comunicado afirmando que esta unidad llevará el cambio que los cordobeses piden y necesitan y que "el diálogo entre los presidentes es el primer paso hacia esa unidad."

Pero las respuestas no tardaron en llegar, Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero, lanzó un comunicado donde responde a la propuesta. Comienza planteando que debería haber comenzado "por casa" y que al evitar una interna partidaria, "es porque saben que no pueden ganar en igualdad de condiciones." De manera cruda, afirmó: "Y a esa debilidad, la buscan esconder en una supuesta apertura hacia afuera" y que proponer una primaria abierta con otros espacios es una forma de "licuar la voluntad del radicalismo" y que esta alianza termina siendo una entrega.

Finalizando el comunicado, se dirigió de manera directa a Ferrer diciendo: "Ferrer, (...) abra la UCR, convoque a internas, deje votar a los afiliados" y que sin eso, "cualquier propuesta de unidad es apenas una excusa."

Por su parte, Mestre también dio su opinión al respecto. Comenzó celebrando el llamado a la unidad del radicalismo para construir una alternativa provincial "porque la ciudadanía lo está pidiendo después de 27 años." Pero, plantea que antes de eso hay que convocar a todos los sectores de "nuestro partido" y "construir un programa de gobierno discutido, consensuado y acordado." A su vez confirmó que la semana próxima traerá una serie de lineamientos, ideas y un programa para "la Córdoba del futuro."

Cerró diciendo que en "la Argentina de hoy no hay espacios para los que solo buscan cargos, y lo más importante, es construir a través de las ideas", y que primero deben estar las propuestas, después los métodos para seleccionar a los candidatos y con un programa sólido, "podremos ganarle al peronismo."

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