El escenario gremial post UEPC que enfrenta la Provincia

El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, puede ahora tomar aire, pero no para relajarse, sino para volver a zambullirse en el complejo escenario gremial que, a zaga del conflicto docente, debe abordar el Panal.

La paritaria con la UEPC, que insumió más de dos meses, consumió por ese espacio de tiempo la atención del Centro Cívico, que ahora debe avocarse, por ejemplo, al reclamo del SEP, que ya declaró su ‘estado de alerta’ ante la falta de actualización salarial, al del resto de los sindicatos estatales que todavía no rubricaron un acuerdo con la Provincia, a los reclamos de la Bancaria, por el cierre de sucursales, y al de la suma de los sindicatos afectados por la reforma previsional sancionada por el oficialismo a fines del año pasado. De refilón, también se puede dar por aludido en el renovado conflicto de los Judiciales.

Ninguno de estos frentes es del todo sencillo. Es verdad que el SEP jamás ha sido un gremio combativo. O, al menos, no en este siglo. Pero el asunto es que, al negociar con él, el oficialismo no debe desestabilizar el equilibrio interno de un sindicato que le garantiza paz.

A diferencia de lo que sucede en la UEPC, en el SEP no hay una oposición organizada, pero no faltan sectores disconformes con el oficialismo gremial. Buena parte de los Equipos de Salud no se sienten representados por el SEP, y se dividen entre la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) y las asambleas hospitalarias que surgieron en la post pandemia y se mantienen, desde entonces, latentes.

En diciembre de 2022, el entonces gobernador Juan Schiaretti dispuso por decreto un aumento para el personal de Salud después de un extenso conflicto en el que estas asambleas fueron habilitadas por la Provincia como interlocutores directos. Esta decisión dejó secuelas para la conducción del SEP, que fue “puenteada” por la Provincia. Evitar resentir esas sensibilidades parece prudente.

Hay un germen común, y un contexto propicio, para que entre lo estatales proliferen fenómenos de autoconvocados y crezcan las representaciones de izquierda. El salario de los empleados públicos, que se derrumbó desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, no consigue repuntar, y ha ensanchado su distancia con los salarios privados registrados. Cuando los salarios no alcanzan, la paciencia tampoco.

Algo no tan diferente de lo que sucede en la UEPC empieza a suceder entre agentes de otro servicio esencial: la Justicia. La conducción de Judiciales ahora aparece condicionada por otro actor, una lista en la que conviven espacios autoconvocados, de izquierda y kirchneristas. El conflicto que Llaryora -formalmente, el TSJ- cerró con los Judiciales el año pasado preveía una tregua de tres años merced al cumplimiento de un cronograma para acercar los salarios de los judiciales provinciales al de los federales, que siempre llevan sobre los primeros una amplia luz de ventaja.

Esa tregua, que venía funcionando, se rompió a fines de 2025 con la Reforma Previsional, alias “Ley de Equidad Jubilatoria”, del Centro Cívico.

El aumento de los aportes repercutió en los salarios alterando una ecuación que no debía alterarse si se pretendía una paz duradera. Ahora, el gremio se encuentra en pie de lucha, viene realizando paros, y tiene programadas nuevas medidas de fuerza: hoy habrá un retiro anticipado desde las 10am y asambleas en toda la provincia, y próximo miércoles un paro por 36 horas desde las 12, con movilización y concentración en Tribunales I.

Todas estas estructuras gremiales, junto a muchos otras, tributan a una misma manifestación en contra de la Reforma Previsional de la Provincia: una carpa blanca instalada en plaza Vélez Sarsfield, de la que participan los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, que reclaman por el aumento de aportes previsionales dispuesto por Llaryora. Forman parte de la manifestación el SEP, Legislativos, UEPC, Casinos, SUOEM, Gráficos, ADEME, Luz y Fuerza, SIVIALCO, Músicos, UPS, Judiciales, Federación de Municipales, AMET, APSE, la Asociación Bancaria y SADOP.