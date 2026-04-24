Enroque corto en Río Cuarto | El debut de Abrile. El nuevo EMOS y la contradicción.

El debut de Abrile

Luego de finalizar la sesión ordinaria del Legislativo local, el periodista consultaba con su informante sobre los puntos altos del encuentro.

Periodista: ¿Qué me cuenta del Concejo? No pude seguir la sesión.

Informante: Estuvo movidita. Sorprendió que desde el bloque oficialista se quejaran de la baja representación femenina en el gabinete renovado, pero también hubo un momento por Ley de Glaciares y hasta un crucecito por lo del PAMI.

P: ¡Cuénteme!

I: En el tema glaciares, más allá de las esperadas críticas del peronismo al Gobierno por impulsar esta ley y la concejal Antonella Nalli (radical de Primero Río Cuarto) acompañó en esa postura, lo más novedoso fueron las defensas. ¿A que no sabe quién salió a rasgarse las vestiduras por el presidente (Javier Milei)?

P: Me imagino…

I: Obviamente el “Kily” (Pablo) Benítez no iba a dejar pasar la oportunidad para pelear por el puesto del concejal más libertario del recinto. Todo mientras, atrás suyo, ecologistas le ponían en plano carteles que rezaban “los glaciares no se tocan”.

P: ¿Fue el único?

I: ¡No! Lo mejor para el final. Gabriel Abrile habló por primera vez como concejal libertario. Lo hizo para responderle a Leticia Paulizzi, que puso en agenda el tema del PAMI pese a que lo venían perdonando. El doctor dijo que hay que discutir toda la salud y que la invitaba a hacerlo de forma real. Leonardo Carpintero (presidente del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto) le respondió que lo iban a discutir cuando el Gobierno mande el dinero que adeuda por el PAMI, a lo que Abrile le dijo que le pida al Ministerio de Educación que devuelva los fondos nacionales que subejecutó para el mantenimiento de colegios. Parecía que cerraba ahí, pero pidió la palabra Ignacio Biga para decirle a Abrile si podía pedirle a Nación por el financiamiento universitario..

P: ¿Y cómo se lo vio a Abrile en ese rol?

I: ¿La verdad? Nervioso y titubeante.

El nuevo EMOS en marcha…

La periodista dialogó con el informante sobre la reunión que mantuvo el nuevo directorio del EMOS con el intendente Guillermo De Rivas.

Informante: Parece que el nuevo EMOS ya está en marcha.

Periodista: No es mucho decir ¿nuevo EMOS?

I: Puede ser. Pero que esta sea una de las primeras reuniones que muestra el intendente después del “refres” en el gabinete, creo que es un mensaje. Además, recordemos que el ente ha sido una de las áreas que, en momentos de vacas flacas, pudo traer buenos resultados en estos primeros dos años.

P: ¿Quienes estaban?

I: Además del nuevo director general, Gastón Maldonado, estaba Matías Paloma (nuevo director general), Lucas Castro (director por la oposición) y el titular del Sindicato de Obras Sanitarias (Ricardo Tosto). Dicho sea de paso, el nuevo directorio tuvo un muy buen recibimiento por parte de los trabajadores.

La contradicción

El dirigente peronista le compartía a la cronista un video publicado por el bloque Primero Río Cuarto en relación a las amenazas de tiroteos en distintos colegios del país y particularmente en Río Cuarto.

Dirigente: Me parece clave que la dirigencia tome en cuenta este tema. No se puede pensar en un fenómeno aislado o una cosa de “unos loquitos” o chicos que hacen “una travesura”. La salud mental de los adolescentes y el acompañamiento tiene que estar en agenda.

Periodista: Coincido. Y por lo que vi se han reunido con directores de instituciones.

D: Ahora, ¿vio este video? Los concejales hablan sobre la problemática y que no es algo que solo vemos en las noticias sino que es algo más profundo. La violencia le está ganando al diálogo. ¿Y en la política, a nivel nacional, donde vemos eso? Desde el presidente hacia abajo, muchos funcionarios y diputados exhiben un nivel de violencia terrible al referirse a sus adversarios.

P: ¿Lo dice por los concejales que ahora están con La Libertad Avanza?

D: Claramente. Pero no porque no crea en sus buenas intenciones. De hecho, reconozco que trabajaron mucho por el tema de las apuestas online en adolescentes. Entiendo que hay buena fe en esto. Mi comentario apunta a otra cosa. Hay una gran contradicción entre plantear esto y preocuparse por la situación de los adolescentes de nuestra ciudad pero después acompañar a un espacio político que tiene que ver directamente con la escalada de violencia que se vive. No solo desde el ejemplo que dan a la sociedad sino desde lo estrictamente práctico: ¿Se ha aumentado el presupuesto de los dispositivos de salud mental para los adolescentes? ¿Se invierte lo que hay que invertir en recurso humano que pueda acompañar y contener a niños y adolescentes en las escuelas? La respuesta es clara…

Tello asumió como secretario general de ATURC

Rodrigo Tello es el nuevo titular del gremio no docente de la UNRC. Asumió este miércoles como secretario general tras obtener el 91% del acompañamiento de los afiliados. Jorgelina Gadea, quien secundó a Daniel Garis hasta ahora, continuará como secretaria adjunta de ATURC (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto).

Tras el triunfo, Tello se refirió al reclamo salarial del personal no docente de las universidades nacionales. “Vamos a seguir esta lucha por salarios dignos. Seremos la voz de nuestros compañeros y golpearemos las puertas que tengamos que golpear para que de una vez por todas se materialice en nuestros bolsillos esta Ley de Financiamiento”.

“De las siete categorías no docentes, cuatro –de la 4 a la 7- están por debajo de la línea de pobreza. Eso representa más del 70 por ciento de los compañeros, argumento más que suficiente para seguir en la lucha”, expresó el flamante titular de ATURC.

Rodrigo Tello es hijo del dirigente no docente Eduardo Tello, quien fuera secretario adjunto del mismo gremio entre 1986 y 1998 y luego secretario general desde 2009 hasta 2022. Previo a su asunción, que tuvo lugar este miércoles en la sede sindical, Tello afirmó: “Vamos a seguir ampliando derechos. Artículo por artículo, vamos a hacer respetar el convenio colectivo de trabajo. Nuestro propósito es ampliar derechos y hacer que se respete nuestro convenio, que es sagrado. Lo vamos a defender a capa y espada”.

“Es un comienzo. Siempre con mis convicciones. Con mucha responsabilidad, porque es un cargo que fue ocupado por uno de los más grandes dirigentes a nivel nacional, que fue Nelso Farina. Eso me llena de orgullo, sobre todo por poder representar a la familia Nodocente y ser la voz de los compañeros. Es un lindo compromiso, aunque nada fácil en esta coyuntura. Pero, me siento fortalecido, sobre todo por la participación que tuvo el claustro Nodocente en la última elección. La gente lo entendió y, el día de la elección, fue a fortalecer el gremio”, consideró el dirigente gremial.