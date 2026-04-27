Enroque corto | Arrancando el lunes

En defensa del superávit

El ministro de Comunicación de Córdoba celebró que la Provincia esté entre las únicas siete de todo el país sin números en rojo.

Informante: Daniel Pastore reposteó un informe que señala que sólo siete distritos logra-ron mantenerse con superávit: Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Es-tero y Tucumán. El resto ya muestra cuentas en rojo.

Periodista: Ajá.

I.: Sobre eso reflexionó especulando con una tesis que viene agitando convenientemente el peronismo cordobés: ¿qué pasaría con Córdoba si ganan los libertarios?

P.: ¿Qué dijo?

I.: Textualmente: “La Argentina de hoy basa buena parte de su superávit contable quedándo-se con los recursos que son de las provincias. Aun así, Córdoba se mantiene con superávit real en base a su orden administrativo y a pesar de los militantes locales del desfinanciamiento de provincias y municipios, entreguistas de los recursos de Córdoba a los gobiernos centrales de turno que no le devuelven nada a los cordobeses ni en obras, ni en servicios ni en crecimiento económico. Solo hay que imaginarlos gobernando servilmente para saber cuán rápido deja-ríamos de ser la mejor provincia de la Argentina que tenemos”.

El obispo Rossi y Passerini, hermanados con Francisco

Con más de 500 personas en situación de calle en la ciudad, el intendente Passerini, y el ar-zobispo de Córdoba, Sixto Rossi, firmaron un convenio marco para llevar adelante acciones conjuntas entre la Municipalidad y Cáritas.

Informante: Luego del enojo de la Iglesia por la ley que limita a los Naranjitas, el intendente y Rossi acercaron posturas con un acuerdo para atender personas en situación de vulnerabi-lidad. Lo que se viene es un nuevo dispositivo de contención integral, que incluirá un espacio para pernoctar destinado a personas en situación de calle.

Alfil: Cada vez más con la recesión y la crisis.

I: Ambos invocaron a Francisco, ambos se mostraron en sintonía con los más desvalidos. “Que el espíritu de Francisco nos guíe para hacerlo bien” dijo el intendente y el obispo afirmó: “Francisco decía que estamos todos en la misma barca: o llegamos a puerto juntos o naufraga-mos”.

A: Que la política no separe lo que Dios ha unido.

I: En fin.

Radicales orgullosos en Concejo

El informante radical llamó al periodista contento, para resaltar la buena semana que habían tenido los correligionarios.

Informante Radical: Estuve esperando su llamada, pero como no me llamó, lo llamo yo a usted.

Periodista: Amigo, dígame, qué me quiere contar.

I.R.: Vengo a hacer un poco de autobombo… o el equivalente no peronista de eso, ja. ¿Supo que conseguimos erradicar los juegos de azar de las salas de entretenimiento para niños?

P.: Supe que habían presentado un proyecto para hacerlo…

I.R.: Bueno, le comento que la presidenta de nuestro bloque, Elisa Caffaratti, recibió un lla-mado del titular del ENFyC confirmándole que ya se habían retirado los juegos de azar de dos salas infantiles, Neverland y Crucijuegos.

P.: Muy bien, lo felicito…

I.R.: Y le doy otra más, también conseguimos la erradicación de un importante basural, como parte del relevamiento constante que hacemos para ir marcándole al oficialismo lo que debe hacer, así no se hacen los distraídos.

Molestia de la UCR con Ciprián

Desde el Foro de Intendentes radicales vuelven a asomar tensiones internas tras un faltazo de último momento que no pasó inadvertido. Reclamos por exposición y pases de factura en un contexto de necesidad de recursos.

Informante: Le traigo información desde el interior, del Foro de Intendentes radicales.

Alfil: Hace mucho que no escucho del Foro, ¿en qué andan?

I: Sobre el funcionamiento del organismo ya sabe. Lo que hubo fue un llamado del Panal hace unos días para reunirse con los intendentes del Foro.

A: Sí, estoy al tanto, fue hace bastante.

I: Pero hay un dato en particular. A último momento, antes de la reunión, Ciprián, el inten-dente de Sinsacate, dijo que no podía asistir y eso generó malestar en el resto.

A: ¿Por qué?

I: Interna radical. Los intendentes del foro que sí asistieron sienten que quedaron expuestos. Quedó una molestia con los “hábiles” que se bajan a tiempo.