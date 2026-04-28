Enroque corto | Claves del día: Kicillof en Punilla, Llaryora con la CGT y el factor Castro

Otra vez, policías bajo la lupa

Murió Tomás Elías Orihuela, el joven de 19 años que fue hallado el sábado pasado con un buzo atado en su cuello en una celda de la comisaría 6ª de barrio General Paz. Se investiga el accionar policial.

Informante: Es terrible la noticia. Pero su familia denuncia abuso policial. No creen en la teoría de que se haya querido quitar la vida mientras estuvo demorado en esa celda.

Periodista: ¿Y hay policías imputados ya?

I.: No hasta el momento, pero sin dudas la muerte del joven complica todo. Se está investigando con filmaciones y testimonios.

P.: Si se confirma el abuso policial, terrible dolor de cabeza para el ministro de Seguridad y el gobernador, ¿eh?

I.: Totalmente. Lamentablemente la Policía de Córdoba vuelve a quedar bajo la lupa.

En la UCR, la prórroga les conviene a todos

El informante llamó al Alfil para contarle cómo vienen las internas del radicalismo.

Alfil: ¿Hay alguna novedad sobre las internas del radicalismo?

Informante: No, todavía hay que tener paciencia. A Ferrer le sobra hilo en el carretel en esto.

A: Sí, me parece que se apresuraron un poco con la demanda.

I: Sí, pero acuérdese de lo siguiente: haga lo que haga, va a pedir prórroga.

A: ¿Está seguro?

I : Sí, a todos les conviene. Pero ojo: si presentan la prórroga, le aseguro que algunos están listos para judicializar.

Autoconvocados por Kicillof activa Punilla

El espacio “Es por AK Córdoba” vuelve a escena este 1° de mayo en Villa Bustos, con dirigentes de Punilla y foco en ampliar el armado provincial.

Informante: Se acuerda que el 2 de abril arrancamos con las reuniones del espacio “Es por AK Córdoba” en apoyo al proyecto Kicillof 2027 en Córdoba. Bueno, ese no fue un acto aislado: el 1 de mayo hay otra convocatoria en Villa Bustos. Lo promueve Julio Moyano con el respaldo del exlegislador provincial Omar Ruiz y la idea es juntar a referentes de Cosquín, Bialet Massé y alrededores. Es la continuidad directa de lo que pasó el 2 de abril en Carlos Paz, donde metieron un centenar de dirigentes en el Instituto Soberanía. Desde entonces, activaron contactos en Capital, Río Segundo, Colón y Punilla para darle capilaridad al espacio.

Alfil: Me dicen que son autoconvocados de diferentes espacios que promueven una construcción del gobernador bonaerense en Córdoba.

I: Así es, y están jugando a mediano plazo. Buscan reagrupar peronismo no alineado, sumar sellos como FORJA y espacios del Frente Grande, y aprovechar figuras con recorrido territorial. La fecha del 1° de mayo suma mística y mensaje hacia el mundo del trabajo. Déjeme decirle que si logran sostener esta agenda itinerante y consolidar nodos en cada departamento, Kicillof empieza a tener en Córdoba algo más que adhesiones con proyección a 2027.

La innegable comodidad de ser Castro

El informante gremial conversaba con el periodista, que no había tenido éxito en sus intentos por hablar con el secretario general del SEP.

Informante: Estimado, pero, ¿qué quiere saber? Acá en el SEP las cosas son mucho más sencillas de lo que usted se imagina…

Alfil: ¿Por qué lo dice?

I.: Me extraña… acá se va a firmar lo mismo que firmó la UEPC. Ni más, ni menos. Nosotros somos a la UEPC lo que los Judiciales de Córdoba son a los Federales, vamos enganchados a su paritaria, pero en una versión mejorada: no tenemos que hacer las protestas de los docentes, ni tenemos el retraso que tienen los judiciales.

A.: Ja, ja… ¿no quiere disimular un poco al menos?

I.: Hay que se realistas…. El único temita que tenemos nosotros es el Personal de Salud, que tiene que ir pasando al escalafón de la nueva Ley de Equipos de Salud para que los siga representando el gremio, pero vayan por un andarivel aparte. Y el Centro Cívico, que no va a querer que acá se arme el mismo lío que en la UEPC, nos va a ir dando piola con eso. Y listo, sin estresarse. Va a ver que en lo que canta un gallo se firma el acuerdo.

Al final ayer se reunió Llaryora con la CGT

Iba a ser el viernes, pero varios cegetistas no podían asistir. Finalmente ayer el gobernador Llaryora recibió a la CGT Córdoba y coincidió con ellos en la preocupación por el empleo.

Informante: La reunión la organizó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián Lopez. Estuvieron los dirigentes de las regionales Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, Río Tercero y Calamuchita, quienes expusieron el escenario que atraviesan los trabajadores en sus respectivos territorios.

Alfil: Una reunión que hubiera sido dificil si la Provincia no hubiera arreglado el conflicto con los docentes.

I: Tal cual. Imposible. Por eso se demoró la convocatoria, pero salió. Se quedaron contentos porque el mandatario provincial escuchó los planteos del sector sindical y coincidió en la preocupación por el deterioro de la actividad económica, la caída del empleo y la pérdida del poder adquisitivo.