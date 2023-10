Sin sobresalir, Schiaretti ganó visibilidad vendiendo Córdoba

En una estrategia deliberada, el gobernador y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, estructuró anoche cada una de sus intervenciones en el “modelo Córdoba” que invocó desde el minuto cero y durante las dos horas que duró el primer debate presidencial rumbo al 22 de octubre. Tanto que ya para las 21.50 horas, la palabra “Córdoba” se había convertido en tendencia en Twitter, la red social predilecta para comentar el encuentro de los candidatos donde el mandatario se convirtió rápidamente en “meme”. Mientras que también encabezó una de las principales búsquedas en Google, los argentinos se preguntaron a qué partido pertenece el mandatario.

Eso, más la actividad que la tropa/militancia del peronismo oficialista sostuvo durante el debate y las horas posteriores en las redes (bajo estricto pedido de Hacemos Unidos), lo visibilizaron también en el plano de la conversación digital. Schiaretti logró así un primer objetivo: ganar visibilidad nacional.

Su equipo ya había anticipado que, sin los riesgos de quien se sabe no tallará en la pulseada definitiva, un debate de estas características, televisado y con picos de rating de 45 puntos, representaba una gran ventaja para el cordobés que todavía necesita hacerse conocido fuera de las fronteras de su terruño y provincias vecinas. Y aunque el exceso de provincianismo pareciera una táctica errada para el hombre que, se supone, está buscando gobernar un país, responde en realidad a un objetivo electoral claro: contener los votos de las PASO en el único distrito donde es fuerte, Córdoba.

Por eso, de arranque nomás planteó la centralidad porteña versus el federalismo que pregona. En las primarias, la cosecha del 27 por ciento en suelo mediterráneo representó para el cordobés el 60 por ciento de los votos totales que sacó en el país; el desafío ahora pasa por evitar que se diluya ese apoyo para intentar colocar, aunque sea, dos disputados en el próximo Congreso. Allí se explica parte de las innumerables veces que Schiaretti mencionó a Córdoba.

El otro argumento radica en que el gobernador buscó transformar en una fortaleza y ventaja su experiencia en la gestión. Ese pretendió ser un punto diferencial respecto al resto de sus competidores. De hecho, en el minuto final, el candidato de Hacemos cerró diciendo: “han visto los candidatos de la grieta que ya fracasaron, como Sergio Massa y Patricia Bullrich. Han escuchado a otros candidatos que proponen cosas que resultan un viaje a lo desconocido. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno y les pido que me acompañen con su voto”.

El cordobesista explicó los tres ejes temáticos -economía, educación, derechos humanos y convivencia democrática- desde “lo hecho en Córdoba”, incluso, hasta respondió desde ese lugar las interpelaciones realizadas (en la ronda de preguntas cruzadas obligatorias) de los otros cuatro candidatos.

Al cordobés que ensayó previamente para ajustar su participación a los tiempos pautados, pues generalmente habla lento y muy pausado, se lo vio aplomado y claro en sus mensajes, cómodo y sólido en la mayoría de sus respuestas. “Schiaretti haciendo de Schiaretti”, resumió ante Alfil uno de sus colaboradores. Pero claro, el hombre se ajustó al libreto y no se corrió un centímetro de su estilo mesurado, no arriesgó y, por ende, no sorprendió.

Sin el carisma de Miriam Bregman ni la centralidad política de quienes concentran los tercios de los votos, Schiaretti no sobresalió en el concierto de candidatos pero tampoco quedó opacado como se presumía podía suceder. Lo ayudó un reglamento ¿demasiado estricto y regulado? que licuó cualquier posibilidad de que los cruces sean en otro tono y que, de alguna manera, repartió el nivel de protagonismo entre los cinco. Si bien, era de esperar, que el momento de las réplicas principalmente fueron usados para Milei, Massa y Bullrich, en la primera ronda, en eje de economía, el cordobés apeló al recurso para interpelar al libertario y al candidato de Unión por la Patria.

Fue una manera de no quedarse afuera. Quizá, uno de sus momentos más destacado, fue cuando le preguntó al referente de la Libertad Avanza cómo aplicaría el sistema de educación que propone (vouchers educativo) cuando la educación obligatoria es responsabilidad de las provincias; Milei, titubeó. Se le escuchó el primer “digamos…” de la noche.

Por su parte, el cordobés, excepto por el golpe que le asestó Bregman cuando le enrostró haber sido interventor en la provincia de Santiago del Estero durante el gobierno menemista, tanto Bullrich, Massa como el propio Milei fueron “suaves” cuando les tocó preguntarle al referente de Hacemos. “El león”, le consultó casi como una invitación, si le daría gobernabilidad a un eventual gobierno libertario.

Schiaretti fue asesorado durante los cortes por Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba; Walter Grahovac, ministro de Educación; Roberto Sposetti asesor en comunicación; Florencio Randazzo y Diego Bossio. Además, lo acompañaron su esposa y senadora Alejandra Vigo, el ministro de Gobierno Julián López; Paulo Cassinerio, ministro de Vinculación; Carlos Massei, Desarrollo Social; la vicegobernadora electa, Myriam Prunotto; la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; los legisladores Nadia Fernández y Leonardo Limia, entre otros.