Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Demasiado optimismo”

La periodista recibía un mensaje del informante, quien le comentaba sobre la visita del dirigente de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, a la ciudad.

Informante: Arrancaron firmes Juntos por el Cambio. Por lo que escuché, no pudieron traer a (Carlos) Melconian, pero vino Gregorio Hernández, también conocido como “Lilito”. Parece que el tema Insaurralde es algo con lo que se va a intentar raspar bastante al kirchnerismo.

Periodista: Pero no habrá venido a hablar solo de eso…

I: Se reunió con abogados del foro local, pero el tema Insaurralde sirvió para reforzar el discurso. Al igual que Bullrich en el debate de anoche (por el domingo), parece que hicieron click de que no habían usado tanto el “yate gate” para pinchar al oficialismo. A mí me sorprendió lo optimista que se mostró el legislador electo cuando le preguntaron algo del futuro de Juntos por el Cambio. Demasiado para mi gusto.

P: No habrá esperado que diga que Juntos por el Cambio “se va a romper”. Digo, en off se lo pueden decir muchos. Pero de ahí a decirlo en una conferencia…

I: No esperaba eso, está claro. Tampoco esperaba que tomara las elecciones de algunas provincias o municipios para decir que Juntos por el Cambio, lejos de romperse, se está “fortaleciendo”. Que hayan hecho buenas elecciones provinciales o municipales no es garantía de nada. Pero bueno, en eso le tiró un guiño al “Pampa” (como apodan a Gonzalo Parodi) por la victoria en la interna. También habló de que ganaron varios municipios del sur, como Laboulaye hace unos días.

P: También veo que estuvo Hernán Magoia en esa actividad.

I: Claro, estuvieron con abogados del foro local y Magoia está ahí, más allá de pertenecer a la UCR. También le habrá servido para ganar visibilidad, ya que seguramente será concejal. Nada de lo que se está haciendo ahora para las presidenciales se hace sin pensar en las municipales.

Día de la lealtad: ¿Acto de unidad o en campaña?

El periodista consultaba con su informante en el Partido Justicialista sobre la importante fecha que se avecina, el día de la lealtad peronista, y la forma en la que los dirigentes locales afrontarán la jornada.

Periodista: No queda nada para el 17 de octubre. Estará cruzado por el cierre de campaña, pero me dicen que el de Río Cuarto será un acto “especial”. ¿Me lo confirma?

Informante: No sé a qué se refiere por especial, pero seguro que las actividades del día de la lealtad en la ciudad serán especiales, diferentes a las del resto del país. Dudo que en otras ciudades se celebre este día cruzados por las urnas. En todo el país se vota presidente, pero en el único lugar donde hay una campaña municipal en marcha es acá.

P: ¡A eso me refería con especial! Por eso, voy a la pregunta, ¿se sabe cómo se organizará el acto central?

I: Todavía no puedo confirmarle nada, pero sí que hay muchas charlas para ver cómo se hace. Usted de por sentado que habrá muchos actos, pero que todos los actores más importantes se juntarán en uno solo.

P: ¿Cómo es eso?

I: A ver…se supone que (Juan Manuel) Llamosas, (Carlos) Gutiérrez y toda la dirigencia que está en campaña por las presidenciales centrarán las actividades en Juan Schiaretti, incluso aquellos que quieren llegar a ser candidatos el año que viene. Guillermo De Rivas y Adriana Nazario van a compartir escenario, eso seguro. Quieren dar un mensaje de fuerza y unidad, más allá de los roces que existen producto de la competencia interna.

P: ¿Pero por qué dice que habrá otros actos?

I: Porque no creo que estén los que quieren llegar a intendente. Si están, también harán sus propias actividades. Piense en gente como Mauricio Dova, que ya ha se ha cortado solo los 17 de octubre.

P: Bien. Lo tendré en cuenta. La última y lo dejo. ¿Estará el gobernador en el acto central del PJ?

I: Estaba entre los planes, pero me parece que ese día lo ocupará en otro lugar. No se olvide que el objetivo es ser presidente, pero también pelear la futura presidencia del PJ nacional. Los de acá lo esperan el 18, un día después. Pero veremos si se da.









Ataque a la sede del STM

El periodista recibía el dato de un hecho de robo perpetrado en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales y consultaba con su informante en el sector por detalles del hecho.

Periodista: ¡Señor! Perdón que lo moleste en estas circunstancias, me imagino que no debe ser un lunes fácil. Me contaron sobre el robo que sufrieron en la sede. ¿Me cuenta qué pasó?

Informante: Es una forma horrenda de arrancar la semana, la verdad. Sospechamos que entraron a la madrugada rompiendo vidrios y forzando la entrada. Se llevaron una compu, un teléfono y también plata en efectivo que estaba en la caja chica. Pero, por lo que hemos visto, ha sido algo más que un robo.

P: ¿Por qué?

I: Dejaron inscripciones en las paredes, insultos que nos hacen ver que son gente que quería dejar un mensaje. Dejaremos que la Policía investigue, pero por los tiempos que se viven no nos sorprende que ocurran estas cosas.

P: ¿Qué sospechan?

I: No sé. Habrá que esperar los avances en la investigación, pero se juntan muchas cosas. Hace unos días también entraron al cementerio, donde también vandalizaron y robaron elementos. Se juntan muchas cosas. A nosotros, esto nos deja muy golpeados. Pero nos vamos a recuperar.

Marcar la cancha

El dirigente peronista se encontraba con la periodista y se refirió al envío de fondos de Nación para el Polo Científico Tecnológico.

Dirigente peronista: Se habrá enterado la buena noticia. Parece que se va a poder avanzar un poco más rápido con el Polo Científico Tecnológico. Nación envió $40 millones.

P: Algo vi. Salió a hablar el secretario Germán Di Bella.

D P: Claro. Pero también hubo algunos compañeros que salieron a “marcar la cancha”. Aunque sea hablando de esto en las redes sociales. En buena hora que el funcionario municipal también haya sido vocero de esto. No solo porque es una obra importante, en un contexto en el que algunos sectores cuestionan la inversión en ciencia, sino porque hay otros dirigentes del llamosismo que suelen omitir a Nación cuando se habla de inversiones.

P: Pero me da la impresión de que con esta obra no fue así, ¿no?

D P: Eso parece. Sabemos que Municipio y Provincia también están al frente de esta obra. Pero yo ya no me hago ilusiones de que alguien de Nación busque “capitalizarla”. Se dijo algo similar con lo de la Autovía Río Cuarto - Holmberg. Si el contexto fuera otro, seguramente algún funcionario nacional aprovecharía de hacer el corte de cinta. Pero como dice la frase: corrió mucha agua bajo el puente…