Prunotto acelera su carrera por la Intendencia y despliega su armado en la Capital

Myrian Prunotto dejó atrás las especulaciones y comenzó a trabajar de lleno en su proyecto político para 2027. La vicegobernadora de Córdoba ya tomó la decisión de disputar la Intendencia de la Capital y, en las últimas semanas, aceleró una agenda de recorridas territoriales que empieza a mostrar los primeros movimientos de su armado electoral.

Durante el último fin de semana, Prunotto participó de la Noche de las Galerías, recorrió barrio Obrero y estuvo presente en las actividades por el Día de los Muertos en La Toma, en Alto Alberdi. La agenda continuará durante toda esta semana con visitas a distintos sectores de la ciudad.

Este lunes estará en barrio Lamadrid; el martes visitará el Club Santa Elena y recorrerá la seccional tercera; el miércoles llegará a Ampliación Yapeyú, en la seccional sexta; y el jueves participará de actividades en el Centro de Jubilados Las Palmas, de la seccional once.

La distribución territorial de las actividades no es un dato menor. La vicegobernadora busca extender su presencia más allá de los espacios institucionales y comenzar a establecer vínculos directos con referentes barriales, clubes, centros de jubilados y organizaciones comunitarias.

La decisión de Prunotto de instalarse políticamente en Córdoba capital tuvo una señal concreta meses atrás, cuando trasladó su domicilio a avenida 24 de Septiembre, en barrio General Paz.

La propia vicegobernadora confirmó recientemente ese cambio y dejó abierta, de manera explícita, su aspiración de competir por la Intendencia. El movimiento le permite votar en la Capital y constituye un paso administrativo relevante para su eventual participación en una interna, aunque una candidatura deberá ajustarse a los requisitos electorales correspondientes.

Exintendenta de Estación Juárez Celman, Prunotto conoce la dinámica de la gestión municipal, aunque ahora enfrenta el desafío de trasladar esa experiencia a una ciudad con otra escala, estructura política y complejidad territorial.

Córdoba Capital ya tuvo como antecedente a Llaryora como intendente. Fue ex intendente de San Francisco, y luego replicó funciones en la capital.

La frecuencia de las actividades también marca un cambio. Ya no se trata de apariciones aisladas o compromisos propios de su función institucional, sino de una agenda que concentra buena parte de sus movimientos en la Capital.

La sucesión de Daniel Passerini todavía está lejos de resolverse y la vicegobernadora pretende formar parte de esa discusión. Su desembarco territorial plantea, además, un interrogante sobre el mecanismo mediante el cual el cordobesismo terminará definiendo su oferta electoral en la ciudad.

En el oficialismo, la discusión por las candidaturas todavía tiene varios capítulos pendientes. Sin embargo, los movimientos de Prunotto anticipan que la definición de la sucesión municipal no dependerá exclusivamente de las estructuras tradicionales del PJ capitalino.