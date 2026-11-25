El gobernador de Córdoba, Julito Roca y el vicepresidente Elpidio González eran rivales partidarios y enemigos personales. Una foto de “Caras” los unía, trucaje mediante.

Fotos de viaje del caudillo radical (Cuarta parte)

Al paso de la comitiva radical por las estaciones de ferrocarril de la provincia de Córdoba se multiplicaba el desborde de partidarios de Yrigoyen. En el norte cordobés, también hubo escenas de ese tipo. En la ciudad de Cruz del Eje, por ejemplo, el periódico “La Idea” ponía en su crónica: “Ayer a las 18.20 horas llegó el convoy que conducía al Dr. Hipólito Irigoyen y su comitiva. Saludó a la multitud desde un tablado preparado frente al local de la Cooperativa Ferroviaria y recorrió en medio de vítores y de música la calle San Martín hasta Rivadavia. Ante la imposibilidad de alejar al público se decidió trasladar al convoy a Cruz del Eje Sud donde pernoctó. La nota discordante fueron los gritos hostiles de los demócratas que felizmente no tuvieron consecuencias”. (Citado por Graciela Susana Gonano en: Por los caminos de “La Idea” y las rutas periodísticas de Cruz del Eje. 1877-2020).

Aquí en Córdoba se jugaba en buena medida la unidad del radicalismo. El viaje del caudillo finalmente llegaba a destino. Desde el ferrocarril los viajeros podían ver la estación y los andenes de la capital cordobesa colmados por una multitud de simpatizantes y afiliados de comités locales que habían ido a expresar su apoyo a don Hipólito. Tras el recibimiento multitudinario en la estación ferroviaria, los saludos de Yrigoyen, breves discursos y aclamaciones, en caravana fueron conducidos Yrigoyen y el vicepresidente Elpidio González por la calle San Jerónimo hasta la plaza Vélez Sarsfield, donde tendría lugar el acto central.

Caras y caretas testimoniaba mediante una sucesión de fotos presentadas en pequeño formato, momentos capturados por el Sr. Arroyo con su cámara.

Así quedaban testimoniadas por el fotógrafo, además de escenas dentro del tren, durante el viaje, la muchedumbre partidaria agitando en el aire sus sombreros de paja, el doctor Yrigoyen asomándose por la ventanilla, tendiendo su mano, un grupo de señoritas partidarias del radicalismo. Todos ellos -y ellas- debían, al mismo tiempo, considerarse fieles al “personalismo”, que era la corriente que apoyaba el liderazgo absoluto de Hipólito Yrigoyen, una estructura vertical, centrada en la figura de su conductor. Sus rivales se decían “antipersonalistas”, y su máximo exponente era el presidente Marcelo T. de Alvear. Se oponían al estilo de Yrigoyen, al que consideraban “dictatorial”, caudillista y autocrático.

También fotografiaba el Sr. Arroyo a los candidatos a los cargos máximos en la provincia, los doctores Benito Soria y Alejandro Gallardo; a Yrigoyen recibiendo en el hotel donde se hospedaba “a uno de sus correligionarios políticos más prestigiosos de la provincia a quien abraza cordialmente en medio de los aplausos de la concurrencia”. Se ve a Yrigoyen cenando, o desayunando, y al pie de una foto destacada, se lee: “Acompañado por el vicepresidente de la república, doctor Elpidio González y otras personas, el doctor Yrigoyen se dispone a abandonar el hotel para asistir a la proclamación pública de la fórmula gubernamental Soria - Gallardo”.

Ya conocíamos el resultado favorable al candidato conservador, Ramón J. Cárcano. Y siempre, con el diario del lunes, que tres años más tarde, en 1928, Yrigoyen volvería a la presidencia para ser derrocado por la primera dictadura argentina, en 1930.

Luego de regresar junto a Yrigoyen a Buenos Aires, se le habría ocurrido al Sr. Arroyo trucar una fotografía, sugiriendo la proximidad de dos políticos irreconciliables en el andén de la estación de Córdoba: el gobernador Julito A. Roca y el vicepresidente Elpidio González, para Caras y Caretas. González había bregado, sin éxito, por la destitución de Roca, y el gobernador estaba llegando ileso al fin de su mandato.