Perlitas en la previa

Por Javier Boher

[email protected]

Este país es de no creer. Faltan apenas unos pocos días para las elecciones y nadie sabe muy bien qué va a pasar. Milei trata de reforzar que gana en primera vuelta, el schiarettismo hace campaña con un improbable ingreso del gobernador cordobés al ballotage, Massa trata de que no se le escapen los votantes y Bullrich apuesta al voto de mayor edad para meterse en la segunda vuelta. En esa vorágine se amontonan pequeñas noticias.

Alberto Fernández

A tres años de la pandemia, después de un año sin clases presenciales y medio año con clases por burbujas, con una economía destruida, con un sinfín de secuelas psiquiátricas para tanta gente, el Presidente de la Nación anunció por twitter que Argentina había aprobado su propia vacuna contra el Covid.

Fernández, a quien deben haber levantado de la siesta para hacer el anuncio, celebra lo que se entiende como un logro de la ciencia nacional, que llega apenas dos años y medio tarde. Hasta ahora se han aplicado en el país 11 vacunas distintas, de seis países diferentes.

No se trata de desmerecer el trabajo científico y técnico detrás del desarrollo, pero ha quedado desfasado. Si nos orientamos por lo que le hemos visto hacer al kirchnerismo en distintos ámbitos de la economía, es más o menos fácil imaginarnos en qué podría terminar esto. En primer lugar, a la vacuna la produciría algún laboratorio amigo, uno de esos que pagan campañas y manejan la ANMAT. En segundo lugar, se cerraría la importación de otras vacunas con la excusa de que cuidar los dólares, la ciencia y el trabajo de los argentinos. En tercer lugar, todo nos terminaría saliendo más caro, porque la vacuna no es competitiva, porque los dólares se terminan usando para que el laboratorio importe subsidiado por la gente y porque el negocio no es que la gente se vacune, sino pagar dosis para que el empresario del laboratorio siga financiando campañas.

Más allá de todo eso, la importancia que el presidente le ha dado al hecho demuestra la falta de timing que exhibe el gobierno. Sale a vender como un logro algo que ya está completamente fuera del radar de la gente, como si saliera a ofrecer frazadas en pleno verano. En un país en el que casi no hay noticias positivas el gobierno se aferra a lo poco que puede.

Lilia Lemoine

La asesora de imagen de Javier Milei (creadora de la célebre “papada marrón” por la que hostigan al economista en redes sociales) y candidata a diputada nacional hizo declaraciones bastante polémicas en una entrevista radial. Allí exploró otras aristas sobre una idea que ya se había hablado antes, la de los padres que no se hacen cargo de sus hijos.

En esta ocasión su visión fue distinta, ya que hablaba de la posibilidad de los padres de no hacerse cargo de sus hijos. Según el supuesto proyecto que tiene en mente, obligaría a las mujeres a notificar a los futuros padres biológicos en un lapso de 15 días, luego del cual no podrían obligar al inseminador de hacerse cargo de su obra. Así, la contraparte necesaria para la concepción quedaría eximida de su responsabilidad, ya que podría negarse a hacerse cargo de la criatura por venir. La delirante candidata le dio un giro extra: si el hombre quiso tener relaciones sin protección y luego no se hace cargo del hijo se lo puede denunciar por violación. Es todo tan psiquiátrico que escribo estas líneas y pienso en que alguien debería intervenir de oficio para resguardar a esa mujer de ella misma.

La cosplayer apunta a un voto machirulo joven conservador, el que cree que las mujeres son todas harpías (salvo sus castas madres) y que aquellas que abortan son asesinas. No importan las situaciones ni contextos sociales, esa masculinidad exacerbada es parte del núcleo del voto milevita que quieren retener el próximo domingo.

Como dato de color, en su anarcocapitalismo Milei defendió la posibilidad de vender hijos, un “giro positivo” que podría sacar una mujer víctima de una violación. Es por cosas como esas que los anarquistas rechazan a los que les quieren usurpar la etiqueta, del mismo modo en que los liberales no los quieren cerca. Son una minoría enfervorizada y peligrosa, dogmática y teórica, que no sabe cómo funciona el mundo en el que viven.

Sergio Massa

El ministro/candidato fue entrevistado por un streamer y tuvo una de las derrapadas más graciosas de la campaña. En un momento reaccionó a un comentario de alguien que estaba viendo la transmisión y que se había fijado en su bronceado intenso. Massa aseguró que eso es por tantos actos al aire libre (a pesar de que uno se imagina que un ministro de economía de un país con dos dígitos de inflación mensual debería estar más tiempo en la oficina), pero que se debe, fundamentalmente, a que es su color de piel.

El problema no es ese, sino que lo remató con un “desgraciadamente”. Es notable como en pequeños gestos se puede perder buena parte del trabajo de la campaña. La deconstrucción es mucho más difícil de lo que algunos lo quieren hacer ver, de allí que la severidad con la que el progresismo ataca a los que no son del palo y se equivocan expone la doble vara con la que miden a la gente. Nada le va a pasar a Massa y todo esto pasará desapercibido.

En el camino al domingo van a pasar muchas de estas pequeñas cosas que, para la inmensa mayoría de los argentinos, son mucho menos importantes que los partidos de la selección, el partido que tienen el viernes Los Pumas o el próximo encuentro que debe disputar su equipo preferido.