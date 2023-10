Esquirlas de ruptura JpC: La 1° minoría sentará una postura

Por Julieta Fernández

Hoy se llevará a cabo una conferencia de prensa en el bloque Juntos por Río Cuarto. Allí, el jefe de la bancada y candidato a intendente radical, Gonzalo Parodi, expresará el posicionamiento de la primera minoría a partir de lo ocurrido en el plano nacional de Juntos por el Cambio (con Patricia Bullrich y Mauricio Macri respaldando a Javier Milei) y el balotaje de noviembre. Aunque el bloque aún no ha anticipado su postura en términos orgánicos, es probable que transmita un mensaje en sintonía a lo planteado por la UCR nacional y opte por no sugerir el voto hacia uno u otro candidato (es decir, mantenerse “prescindentes”).

En ese sentido, la concejala de la primera minoría y dirigente rinsista, Mariana Giorgetti, fue la primera del bloque en plantear un posicionamiento individual. El martes por la tarde, la edil compartió en sus redes sociales: “Como afiliada de la UCR, rechazo enérgicamente la propuesta de ultraderecha, violenta y antiderechos. Debemos estar totalmente en contra de Milei-Villarruel y apoyar a Massa desde una posición de oposición responsable, que es donde nos puso el pueblo”. Giorgetti también compartió los dichos de la vicepresidenta del partido a nivel nacional, María Luisa Storani y además replicó el comunicado del Movimiento Nacional de la Militancia Radical cuyo título reza “Con Milei, ni a la esquina”.

Por otro lado, desde el Frente Cívico local, el concejal juecista Pablo Benítez opinó en diálogo con Alfil que la situación de la coalición se debiera haber debatido en el marco de una mesa nacional de Juntos por el Cambio y transmitir el mensaje de “que cada argentino decida”. “No ayudan en nada las declaraciones individuales que tienden a uno u otro candidato”, consideró Benítez. “Somos la fuerza con más gobernadores e intendentes, deberíamos haber dejado libertad de acción a nuestros simpatizantes. Tomar decisiones así en este momento es apresurado y es tratar de sacar ventaja de esta situación. Hay que respetar al electorado y la gente que nos puso como oposición. Hay que respetar lo que resulte del balotaje y a partir del 10 de diciembre dar la pelea en el Congreso”, manifestó el edil, quien también adhirió a las expresiones de Luis Juez en las que dijo que “se hace difícil elegir entre Drácula y Frankenstein”.

UCR departamental

El partido centenario mantendrá una reunión con dirigentes y afiliados para analizar la situación del partido en medio de la ruptura de Juntos por el Cambio. El presidente de la UCR departamental, Sebástian Laborde, manifestó a LV16 que “hay que escuchar a las bases” y opinó que “no es lo mismo Massa que Milei”. “No digo que haya preferencias por uno o por otro. Somos un partido centenario, de ideologías, que nos debemos el compromiso de repensar para qué estamos y de qué queremos formar parte de acá en adelante”, manifestó el dirigente a la emisora local.

Laborde consideró que “primero se deberá debatir internamente lo que quiere el radicalismo” para luego plantear una postura dentro de la coalición. “Hay que revisar todo y no viene mal”, agregó. No obstante, el día previo a que se diera a conocer el posicionamiento del partido a nivel nacional, Laborde había planteado (a título personal) su postura en sus redes sociales. “El límite es el kirchnerismo. El pueblo ‘radical radical’ no vota kirchneristas. Sería anti natural votar la expresión política que nos llevó a la destrucción moral, ética, económica y social. Sería inmoral votar a alguien que gastó el 1,5 del PBI en su campaña y a la vez nos llevó al 40% de la pobreza, inflación, inseguridad. Sería suicida votar a quien esquilma al principal sector productivo, el campo. Hablen por ustedes, no por el pueblo radical”, expresó Laborde en alusión al posicionamiento de María Luisa Storani sobre la posibilidad de acompañar a Massa.