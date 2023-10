El reacomodamiento obliga al cordobesismo a “darle orden” a la prescindencia

Por Gabriel Silva

El movimiento brusco que se originó en las últimas horas con reacomodamientos que tuvieron como protagonistas a Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, dejaron al oficialismo nacional en silencio. De manera inteligente, Sergio Massa se corrió por completo de la agenda y siguió el viejo axioma napoleónico: “cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas”.

Por lo que el compendio de errores que fue cometiendo la oposición, el acercamiento al libertario y la fractura expuesta de una alianza que ya crujía, lo tuvieron al massismo estudiando los próximos movimientos y al margen. En silencio y viendo qué ficha quedó por mover en el complejo tablero de la política nacional.

A miles de kilómetros, y con una distancia más real que la metafórica que decidió encarar ayer el ministro de Economía, los líderes de un espacio que todavía no habló. Ni lo va hacer. El gobernador Juan Schiaretti y su sucesor, Martín Llaryora, en plena negociación por los fondos para los acueductos en Medio Oriente se alejaron de la atmósfera post elecciones y se llamaron a un silencio necesario. Tal vez, sin pensar de la manera en la que se desencadenaron los hechos; o, a lo mejor, con Schiaretti avalando su vieja teoría de los tres tercios: con la derecha agrupada por Macri, con Milei y Bullrich adentro; Massa con el kirchnerismo residual por el otro; y Larreta junto al radicalismo abiertos a conversaciones para pensar en un espacio de centro. Lo que adelantó Alfil el 15 de septiembre pasado, que ya pensaba la mesa chica del schiarettismo.

De todas formas, el inmediato contexto de segunda vuelta, con un Massa que algunos creen favorecido por el escenario actual, obliga a un reseteo cordobesista. Tal como lo dijo un funcionario con mucho peso en el arco provincial y lo ratificó otro dirigente de la primera línea en el entorno del intendente Llaryora: “hay que ordenar la prescindencia, definir los equipos, cómo se va a trabajar y quiénes serán los referentes, por lo bajo, que tendrá cada uno de esos espacios. Porque si no se ordena la libertad de acción, esto se transforma en libertinaje y en tres meses lo tenés a Massa acá copándote dirigentes”.

Así de claro observan en el peronismo cordobés los riesgos de no contener a la tropa antes de la segunda vuelta de noviembre. Y en un escenario similar al de hace 20 años con Carlos Menem y Néstor Kirchner en la previa de un balotaje que no fue. ¿Se repetirá el escenario?

Sobre esto, ayer un larretista con despacho en Buenos Aires señaló a este diario que esa posibilidad estaba latente y por eso se produjo el operativo rescate de Macri.

En tanto, cerca de Llaryora también creen que, en caso de ser Massa el próximo presidente, la relación con Córdoba no será igual por diversos factores. Fundamentalmente, por la manera de construir poder que tiene el tigrense y dieron como ejemplo un hito de la actual gestión municipal: la construcción de los hospitales municipales. “Inaugurar hospitales sin la presencia de un solo funcionario de la Nación como pasó ahora va a ser imposible. Lo que pasó en estos años, que los tipos no bajaron, no se va a dar. Si ellos ponen la plata, lo van a armar con su impronta y van a venir a buscar la foto”, aseguró un dirigente que conoce y mucho tanto a Llaryora como a Massa.

Y en la misma sintonía, se manifestó un llaryorista paladar negro hace varios días cuando contó que el desembarco del massismo previo al 19N será por el nordeste, desde Santa Fe y desde el norte, con escalas claves en el noroeste. “Es así. Y en la gestión está (Gerardo) Zamora”, ratificó un intendente enrolado en el massismo desde la primera hora.

Tanto el schiarettismo como el llaryorismo que recorre los barrios reconoce que lo que es una mala noticia para los líderes del modelo Córdoba, es buena para la dirigencia y la militancia. Porque vuelven a sentirse contenidos, mientras buscan en el archivo fotos con Massa para que le llegue al entorno del actual titular de Hacienda. “Lo están haciendo todos. Y está bien”, dijo otro massista con quien se contactaron y desactivó algún tipo de acercamiento concreto con Schiaretti que se traduzca en cargos.

“Sergio va a hablar y negociar con Martín, no con ‘el Gringo’”, dijo el hombre de línea directa con Massa.

La ambulancia en marcha

Además de reconfigurar nombres de carteras y quiénes integrarán finalmente el gabinete provincial, Llaryora sigue atento a la distancia la ruptura de Juntos. Y entienden cerca de él, un reclamo de autoría intelectual y material desde Córdoba como ‘la’ escena del crimen.

La postura de Larreta, con críticas a ambos candidatos dejó tranquilos a los líderes del cordobesismo, que observan coherencia, argumentación y chances de reflotar el ‘frente de frentes’ con otros gobernadores. Para esto, la mejor opción del tándem PJ es que Milei llegue a la segunda vuelta y la gane. Con Massa, hay peronistas que reconocen la dificultad.

Por lo pronto, ayer se activaron las conversaciones con el ala moderada del PRO, radicales y creen que, si hay ruptura en Diputados, esto también se reflejará en la Unicameral y el Concejo. Espacios que el cordobesismo considera tentadores para muscular.