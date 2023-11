Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El ojo en el transporte

La periodista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante sobre los posicionamientos del concejal Marcos Curletto (Juntos por el Cambio) y el tribuno de cuentas de PAIS, Yvon Tesio. En diálogo con Telediario, ambos dirigentes se refirieron a “los números” que manejan las empresas que brindan los servicios públicos en la ciudad. Curletto pidió que la SAT vuelva a emitir el ticket para los pasajeros.

Informante: ¿Le interesa algo por fuera del dilema del ballotage o de quien va a fiscalizar para quien? (risas).

Periodista: De hecho, sí. Está bueno que se hable de alguna otra cosa, para variar (risas).

I: Bueno, el tema Transporte volvió a aparecer en el Concejo. Nada en contra de la tarjeta SUBE, le aclaro. De hecho, muchas veces hubo concejales opositores que pidieron que el oficialismo les informara cuando se iba a comenzar implementar. Curletto y Tesio dijeron que va a ser interesante ver como ahora el subsidio pasaría más por la demanda.

P: Va a ser compleja la transición entre un sistema y otro pero será cuestión de tiempo…

I: Antes de que me vaya por las ramas, quería contarle que hay una crítica que viene por el lado del ticket. ¿Vio que la empresa informó que se iba a dejar de emitir por una cuestión de “cuidar el medio ambiente”?

P: Por lo que vi en redes, no generó muchos comentarios positivos.

I: Como era de esperarse. Lo “eco friendly” no resulta un argumento suficiente. Parece que la transición entre este sistema y la SUBE puede traer este tipo de cosas. Incluso entendiendo que quizás la SUBE presente más beneficios para el usuario a la hora de saber cuanto saldo le queda, hay mucha gente que no podrá o no sabrá como acceder a esa información. Curletto presentó un proyecto sobre eso.

P: ¿Cómo está planteado?

I: Le piden a Marcelo Bressán (secretario de Servicios Públicos) que la empresa respete los derechos del consumidor. Es el derecho del usuario poder tener su ticket para corroborar el cobro correcto del boleto, saber cuánto saldo le queda, saber si se le cobró correctamente el boleto del trasbordo, entre muchas cosas.

“Cayeron en la trampa”

El dirigente peronista, ajeno al oficialismo local, dialogaba con el periodista sobre la puesta en marcha de un nuevo servicio en la ciudad.

Dirigente: En el bloque peronista se deben querer matar. Salieron a inmolarse para oponerse a una realidad que era ineludible y ahora quedan como tontos. Cayeron en la trampa que les pusieron y lo peor es que no se dieron cuenta. Si en todos lados pasó lo mismo, ¿creyeron que iban a ser diferentes?

Periodista: Discúlpeme, pero no lo sigo. ¿De qué me habla?

D: ¿No vio que Uber ya está circulando con sus coches en la ciudad? Hace un tiempo, los concejales de (Juan Manuel) Llamosas hicieron todo un espectáculo con su oposición al servicio. Cambiaron ordenanzas, sacaron otras y se pusieron como paladines, como guardianes de los taxistas y remiseros. Hoy se dieron cuenta de que no pueden oponerse al ritmo natural de las cosas.

P: Mire usted. ¿En serio ya funcionan?

D: Por lo que me dicen, arrancaron el martes. Era obvio que tarde o temprano iban a arrancar, porque hay mucha gente con ganas de ponerse a laburar en eso. Lo mismo pasaba con las apps de delivery que ahora son parte de la normalidad y en su momento quisieron regular.

P: ¿Y las multas que prometió el Gobierno?

D: ¡Pfff! ¿Usted cree que eso es viable? Seguro vamos a ver lo que se vio en ciudades como Buenos Aires, taxistas y remiseros saliendo a la caza de los choferes nuevos. Pero no creo que haya viabilidad para que multen a los trabajadores. Aparte, no es que andan con un cartelito por la calle. Suerte encontrándolos y justificando las multas.

P: ¿Entonces?

D: No sé. Pregúnteselo a la gente de Servicios Públicos que insistió con este show. No los culpo del todo. Son los contextos. En tiempos electorales, suelen confundirse fuerte.

Más gestos del PJ municipal

El periodista consultaba con su informante en el oficialismo local para conocer rumores sobre movilización organizada del peronismo en el balotaje.

Periodista: Me dicen que habrá movilización y fiscalización peronista el 19. ¿Qué me puede contar de eso usted?

Informante: No mucho más de lo que se ve. Tengo datos de gente puntual que ya dijo estar metida en la fiscalización, pero todo por abajo, sin insignias ni pecheras. Ahora, si va a las redes sociales, seguro verá que muchos han transparentado su postura y dan a entender que van a laburar para Sergio Massa ese día. Mire a Mercedes Novaira (secretaria de Educación) si no me cree…

P: Ya hemos escrito sobre eso…

I: Lo leí, pero todos los días hay algo nuevo.

P: ¿Qué pasó ahora?

I: Creo que ha subido varias veces imágenes con gente que está en la gestión y dejando mensajes claritos sobre lo que van a hacer durante el balotaje. Ahora lo sumó a Fernando Sassatelli (secretario de Cultura) en los mensajes pro Massa. En realidad, anti Milei. “Nuestra gran coincidencia, la cultura y la educación no se tocan”. Eso escribió la secretaria.

P: Tiene razón. Clarito…

I: No le temen al reto que pueda venir de Córdoba. Están completamente escindidos de la estrategia provincial. Hay varios schiarettistas de la ciudad que quisieran gritar a los cuatro vientos que van a votar al candidato peronista, como hacen Novaira y otros dirigentes. El tema es que no todos tienen la espalda y el soporte para hacerlo. Todo lo que digan, se les volverá en contra casi automáticamente. Veremos si más cerca de las urnas siguen así.

Dova blanqueó

La cronista se encontraba con el informante del peronismo, quien le comentaba sobre los dichos del presidente del Tribunal de Cuentas, Mauricio Dova, quien aseguró en FM Gospel que votará a Sergio Massa y habló de una posible “ruptura” del PJ cordobés.

Informante peronista: Escuché a Dova y creo que no le va a agradar mucho a mis amigos schiarettistas.

Periodista: No sé que habrá dicho pero hace rato se sabe que tiene diferencias con el schiarettismo. Se molestó mucho cuando no lo convocaron a alguna reunión cuando se renovaron las autoridades partidarias.

I P: Si le digo lo que opino de eso, mejor me callo (risas). Pero bueno, parece que el tribuno dijo lo que varios piensan. Hay cierta división en el peronismo de Cordoba. Ya no es algo marginal de un par de dirigentes que bancan a Massas y el ballotage empezó a mostrar alguna que otra fisura en nuestro espacio. No digo que nos pase como a los de Juntos por el Cambio pero no se puede negar que algo se está resquebrajando un poco. Lo que pasa es que nosotros lavamos los trapos sucios en casa (risas).

P: Me sacó la palabra de la boca. Uno sabe que tienen sus diferencias pero pocos han salido a blanquear en medio del discurso anti K que viene de Provincia.

I P: Bueno, Dova hace rato que está dentro del “peronismo disidente” así que no le habrá costado tanto. Por eso dijo que no cree en la prescindencia de Schiaretti porque ha tirado muchos tweets en contra de uno de los candidatos y que podría haber “un antes y un después” en Río Cuarto, dependiendo de quien gane el 19.

P: ¿Coincide?

I: ¿En eso último? Absolutamente.