Con distintos ejes atravesados por la juventud, estudiantes de distintos colegios de la localidad (nucleados en la organización) organizaron la instancia de debate que duró casi cuatro horas en el Viejo Mercado. La intervención más “picante” en la jornada fue el cierre de Adriana Nazario de La Fuerza del Imperio del Sur - tal como ocurrió con la jornada organizada por la Fundación Río Cuarto 2030-.

“Yo estoy sufriendo bullying y no coincido con Pablo (en alusión a Pablo Carrizo de Conciencia Desarrollista, quien la antecedió en la palabra). No coincido con que la campaña haya sido respetuosa. A mí me están haciendo enormes campañas de fake news por las redes sociales. Ustedes (en referencia a los jóvenes presentes) saben lo que son las fake news. Cuando se paga y se dicen cosas de los demás. Ahora hay un contador preso y dicen que es mi contador. No. Yo soy contadora y llevo mis finanzas. Tengo miedo de que suceda algo y me echen la culpa”, dijo la candidata de La Fuerza del Imperio del Sur.

A excepción de Encuentro Vecinal (con la ausencia de su candidata, Andrea Casero, por cuestiones de salud) el resto de las fuerzas estuvo presente en el debate. En el caso particular del Partido Humanista, el candidato a concejal, Germán Blanc, reemplazó temporalmente al candidato a intendente, Gustavo Dovis, quien luego se sumó a la instancia. El candidato de Hacemos Unidos por Río Cuarto, Guillermo De Rivas, debió ausentarse antes de que terminara el evento y fue reemplazado en los últimos bloques del debate por el candidato a concejal, Gustavo Perlo.

El primer eje pautado fue Educación: ingreso, permanencia y egreso. Los candidatos tuvieron 1 minuto y medio para abrir el tema y luego comenzó la ronda de subtemas: Inclusión de los jóvenes en educación y prevención de la deserción escolar; condiciones edilicias de las escuelas; y desarrollo e innovación en educación. En los subtemas, los candidatos contaron con un minuto para desarrollar sus propuestas.

El segundo eje fue Convivencia democrática, espacio y sociedad. Los subtemas fueron: Inseguridad; Ambiente y sustentabilidad; e Inclusión de sectores sociales y marginados de la ciudad. El tercer eje fue Empleo y Desarrollo Económico Local y abarcó dos subtemas: Oportunidades laborales juveniles y Economía local y Sectores Emergentes.