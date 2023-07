Llamosas define su futuro: ¿Ascender o completar su legado?

Por Gabriel Marclé

En los próximos meses, Juan Manuel Llamosas podría cumplir el objetivo por el que viene trabajando desde hace años cuando se concrete su ascenso a la escena provincial, lugar en el que lo espera -posiblemente- la presidencia provisoria de la Legislatura de Córdoba. Entre rumores que apuntan hasta a una invitación para integrar el gabinete de Martín Llaryora a partir de diciembre, el riocuartense parece más enfocado que nunca en su lugar como jefe municipal de la capital alterna, enfático a la hora de resaltar su papel en la “transformación” de la ciudad.

Autocrítica, rearmado, acción e impronta propia definen este momento de su gestión en la Municipalidad, donde sus funcionarios lo erigen como líder de un proceso que buscará ser revalorizado en las urnas municipales del 2024. Llamosas reforzó su presencia en lo local tras varios meses de campaña provincial, demostrando que todavía queda mucho por hacer en la ciudad, pese a haber declarado -ni bien finalizaron las urnas del 25 de junio- que en diciembre estará asumiendo en su banca legislativa. Los últimos movimientos y decisiones del jefe municipal podrían indicar otro destino. ¿Y si se queda en el Mójica para completar su mandato?

El runrún sobre esta posibilidad empezó a correr a mediados de la semana pasada, cuando el intendente anunció una serie de cambios en su gabinete. Esta reforma fue una declaración de principios respecto a lo que debía ocurrir con la gestión de aquí al 2024, cuyos nuevos nombres -entre los que se encuentra el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas- replicaban en cada entrevista la importancia de la figura de Llamosas para lo hecho en siete años de gestión y también para lo que queda de ese proceso. Allí fue donde surgieron las primeras suposiciones dentro del PJ local: “El intendente se está poniendo al frente de la campaña”.

Tras la derrota de Hacemos Unidos en las urnas del distrito Río Cuarto durante las provinciales, el intendente trazó un nuevo horizonte para su futuro inmediato. Más allá del factor “grieta nacional” que intervino en la elección, el mensaje de las urnas le presentó a Llamosas uno de esos dilemas que tienen banda sonora propia, el “Should I Stay or Should I Go” [“debo quedarme o irme”] que tocaba The Clash. Con el viraje “ultra-llamosista” de los últimos días, puede intuirse que Llamosas pretenderá avanzar hacia el 2024 con él en el centro de la escena. Es que, de aquí a diciembre pueden darse varios hechos que lo motiven a posponer el ascenso directo.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, responden desde el Mójica sobre la posibilidad de que Llamosas continúe como intendente hasta el último día de su gestión, aunque reconocen que el objetivo del intendente es que su legado en la ciudad pueda sentar las bases para que posicionar al candidato peronista que mejor mida en las encuestas. Aunque no dependa enteramente de Llamosas, hay quienes aseguran que, “si fuera por él, se quedaría a cuidar Río Cuarto hasta el final”.

“Quizá lo necesitamos más acá de lo que lo necesitan allá”, comentaba un dirigente del PJ local, trazando un hipotético escenario de competencia feroz contra el todavía desconocido candidato de Juntos por el Cambio. Llamosas, reconocido por “estar encima” en cada logro -e incluso fracaso- de sus gestiones, no dudaría en hacerle entender a sus líderes en Córdoba que lo mejor para la continuidad del proyecto peronista en la ciudad es que se ponga al frente de la campaña como jefe municipal y no a control remoto desde su banca en la Legislatura -o desde un sillón ministerial. De ser así, será una campaña liderada por el intendente que capitaliza la mayor parte de la imagen positiva del peronismo en la ciudad, liderando el dueto junto a quien elija como sucesor.

A esa situación también la entienden desde el Panal, al menos quienes comenzarán a gobernar la provincia desde diciembre. Allí tienen en cuenta que la elección municipal en la capital alterna es uno de los hitos más importantes del 2024, la elección que podría revalidar el dominio del PJ y ponerle el sello llaryorista a cuatro años más de gestiones peronistas en Río Cuarto. Con esto en mente, que Llamosas siga sentado en el Sillón de Mójica hasta finalizar su mandato podría ser incluso una orden directa que el intendente acataría con todo gusto, consciente de la responsabilidad que conlleva cuidar el fuerte imperial.

Cabe recordar que el del 2024 también será el primer gran embate de la resistencia cambiemita cordobesa -sacando las presidenciales- que tiene entre sus precandidatos a dirigentes íntimamente vinculados con lo que fue la campaña de Luis Juez, empoderados por haberle ganado a HUpC en la ciudad aun cuando Llamosas encabezaba la lista de legisladores. Sin dudas, esto podría presuponer un desafío aun mayor que el de 2016 y 2020, algo que obligará al peronismo a contar con sus mejores armas.

El ascenso es, por ahora, “una discusión abstracta”, señalan desde el entorno llamosista. En definitiva, comprenden que el intendente “estará donde mejor le aporte al proyecto político” y que eso dependerá también del futuro gobernador. “Esta cuestión -aseguran- se definirá más cerca de diciembre”, una vez que Llaryora analice cuál será el lugar de Llamosas en la estrategia provincial que tienen a las municipales de Río Cuarto como un elemento clave para encausar a su favor el comienzo de la era post Schiaretti.