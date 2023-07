Enroque Corto

Saludos de Wado

El triunfo de Daniel Passerini entusiasmó a todo un sector del peronismo "progre" que ven en el médico de Cruz Alta una esperanza de cambio de rumbo del PJ provincial, hasta ahora profundamente anti K. Desde el gobierno nacional, el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa y el ministro del Interior, Wado de Pedro, saludaron con efusividad.

Informante: Massa saludó la misma noche del triunfo, pero le dijo "pibe" a Passerini...

Alfil: Y Passerini, casi irónicamente, le agradeció el "pibe". Una porteñada, si casi tienen la misma edad...

Informante: Wado de Pedro saludó vía Twitter. A Passerini y a Daniel Llaryora, y destacó la gestión como "el camino a seguir para los cordobeses y cordobesas".

Alfil: ¿Hubo respuesta?

Informante: No en ese tuiter.

La inmaculada seccional 8va

El periodista llamó a su informante peronista, al que le reclama a cada rato un Excel con los resultados de la elección discriminados seccional por seccional. En uno de esos llamados, tuvieron este intercambio.

Informante Peronista: Sí, sí… la sé para qué me llama. La respuesta es no. Estamos trabajando, pero todavía no tenemos ese bendito Excel.

P.: Cuando lo tenga listo ya no me va a servir…

I.P.: No sea dramático. Igual, sí le tengo un dato que le va a gustar. Aunque no tengo los detalles si le puedo contar que la única seccional en la que Paaserini no perdió ni un solo sub circuito es la 8va.

P.: No me diga… ¿la única?

I.P.: La única, única. Y le tengo otro de yapa: después de 20 años la seccional recupera un concejal netamente PJ, el paisano Martín Simonian.

P.: El hombre de Passerini en la 8va.

I.P.: Exactamente. 20 años atrás la seccional ya había tenido a otro paisano sentado en el Concejo. Su padre, Rafael Simonian.

Reunión post triunfo

El informante fue uno de los pocos que asistió a la reunión encabezada por Martín Llaryora y Daniel Passerini tras el triunfo municipal del domingo.

Informante: Después del Quorum seguimos los festejos, pero ya un grupo más reducido.

Periodista: ¿A dónde fueron?

I.: Al restaurante que tiene uno de los funcionarios municipales. Obvio, cerrado para nosotros.

P.: ¿Y qué dijo Llaryora allí?

I.: Agradeció a todos el trabajo y el esfuerzo para dar vuelta una elección que estábamos perdiendo. Lo mismo que el discurso público del domingo, pero sin gritar (risas)

P.: ¿Fueron muchos?

I.: Algunos funcionarios municipales, provinciales…después se sumaron algunos más.

Maqueda, muy duro con Llaryora

Martín Llaryora sorprendió a muchos en la noche del domingo por el enojo con el que lo pronunció. Pero no todos dijeron ayer estar anoticiándose del estilo del gobernador electo. Un dirigente de la Coalición Cívica-ARI le contó al periodista la reacción de Gregorio Hernández Maqueda en las redes sociales.

Periodista: Puedo imaginarlo…

Lilista: No lo imagine. Se lo cuento. Es más, se lo leo, porque lo tengo a mano en el celular.

P.: Entonces lo escucho y me lo pasa.

L.: Preste atención. La frase que más llamó la atención del discurso de Llaryora fue aquella en que criticó a los “pituquitos de Recoleta”.

P.: Así es.

L.: Hernández Maqueda se preguntó: “¿Algo peor que un resentido con poder?”.

P.: A la flauta.

L.: Usted recordará que Hernández Maqueda es legislador electo. Así que puede prever que la próxima Cámara estará intensa.