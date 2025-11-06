Arremetida opositora en apoyo a jubilados que exigen la devolución del 82% móvil

Llaryora recupera el PJ (y proyecta sus activos en el partido nacional)
Mientras a nivel nacional se anticipa la discusión en torno a un cambio en el sistema previsional que pretende llevar adelante el Gobierno de Javier Milei junto con la reforma laboral, en Córdoba el arco político opositor en la Legislatura respalda una iniciativa que buscar abrir la discusión en recito y revertir los recortes realizados por el oficialismo en el sistema jubilatorio provincial
Días atrás, representantes de todos los bloques de la oposición en la Unicameral cordobesa le dieron su aval político a un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales que motorizan una iniciativa popular.
Su propuesta es dar marcha atrás a los recortes aplicados en 2020 en las jubilaciones y pensiones y modificar una serie de puntos del actual sistema previsional, con el fin de atenuar el impacto de la crisis económica en sus ingresos.
El movimiento, que asegura no tener padrinazgos políticos ni gremiales, logró reunir más de 38.800 firmas de apoyo para exigir el dictado de una ley que les devuelva el 82% móvil. Las planillas con esas firmas recolectadas desde diferentes puntos de la provincia se encuentran a disposición del Juzgado Electoral Provincial para su certificación.
Segundo intento en el año
“Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando presentamos por primera vez la propuesta”, recordó María del Carmen Robbiati, una de las impulsoras del movimiento. Tras el rechazo inicial, bajo el argumento que todas las firmas presentadas debían estar certificadas, el grupo redobló esfuerzos. Logró que el Juzgado Electoral Provincial autorizara a las comisarías y los juzgados de paz certificar las firmas de cada voluntario que se acercara a firmar el proyecto de la iniciativa popular, sin cobrarles el costo del timbrado.
“La Legislatura nos hizo perder dos meses, pero con el acompañamiento del Juzgado Electoral que puso a disposición comisarías y juzgados de paz logramos reunir las firmas necesarias”, explicó la docente jubilada.
La devolución del 82% móvil
La iniciativa propone cinco ejes centrales. El primero exige la devolución del 82% móvil, respaldado por un fallo del Tribunal Superior de Justicia que declaró irreductibles los haberes jubilatorios.
El segundo punto cuestiona el diferimiento de aumentos, una práctica que retrasa los incrementos previsionales entre dos y tres meses, cada vez que se acuerda una suba salarial de los empleados provinciales activos.
Otro reclamo apunta a levantar la intervención de la Caja de Jubilaciones, restableciendo la participación de activos y pasivos en su directorio.
El petitorio también propone la opcionalidad del APROSS —actualmente de afiliación obligatoria— y la derogación de los fondos FEC y FOSAEC, que los jubilados califican como “descuentos injustificados”.
Apoyo del arco opositor
Representantes de los siete bloques opositores recibieron a los jubilados el 22 de octubre pasado y oyeron sus reclamos. Si bien la radical Brenda Austin fue quien hizo la convocatoria a todos los integrantes de la Unicameral para participar del encuentro, asegura que ningún legislador del oficialismo se hizo presente.
Según confirmó, esta iniciativa “cuenta con el acompañamiento de todo el arco opositor” en la Legislatura. “ Se trata de uno de los movimientos más genuinos y apartidarios de los últimos tiempos”, recalcó.
Austin explicó que los ejes de la propuesta “coinciden con los proyectos que Juntos por el Cambio ya había presentado”, entre ellos la recuperación del 82% móvil, la eliminación del diferimiento de aumentos y el fin del descuento confiscatorio que afecta a viudas y jubiladas por doble beneficio previsional.
“Reunieron más de 38.300 firmas válidas, superando con creces las necesarias. Lo lograron con organización, sin partido político ni aparato detrás, lo cual demuestra la fuerza y la justicia del reclamo”, destacó Austin y subrayó: “Ahora esperamos que el oficialismo permita que el tema sea debatido para restituir progresivamente los derechos previsionales perdidos”.
“El sistema previsional cordobés era robusto y sólido, pero se fue desmantelando con leyes aprobadas en pandemia, a medianoche y con quórum dudoso. Los jubilados cordobeses necesitan que el dinero que Nación transfiera a la Caja de Jubilaciones de Córdoba tenga un destino específico: la recuperación de los haberes, no bonos navideños ni anuncios mediáticos”, concluyó.
