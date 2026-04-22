Interna radical: aliados a Dante Rossi salieron al cruce de Ferrer y lo acusan de “esconder su fracaso”

A través de un duro comunicado firmado por dirigentes cercanos, el legislador Rossi respondió a los dardos que el intendente de Río Tercero le propinó en diálogo con Diario Alfil. "La UCR no se divide entre ganadores y perdedores", sentenciaron.
Provincial22 de abril de 2026 Ariel Bogdanov
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Las declaraciones de Marcos Ferrer a Diario Alfil movilizaron a dirigentes radicales. Luego de que el actual presidente del partido en la provincia apuntara con dureza contra el legislador Dante Rossi, acusándolo de “no representar a nadie” y de estar “colgado de una lista sábana”, la respuesta no se hizo esperar.

Aunque el legislador evitó el cuerpo a cuerpo directo, dirigentes cercanos como Juan Jure, Sebastián Peralta y Cristian Canali, lanzaron un comunicado titulado: “Ferrer no puede esconder su fracaso”.

Para el sector de Rossi, la dicotomía entre “ganadores y perdedores” es una “gran falacia que busca tapar la ausencia de la máxima autoridad partidaria en el debate público”.

"Los triunfos y las derrotas se han hecho sobre la base de la militancia y el esfuerzo de todos", disparan en el texto, recordándole a la conducción actual que ningún intendente llega a su sillón sin el aparato del partido que hoy, según ellos, se intenta ningunear.

Uno de los puntos más críticos de la réplica es la acusación de anomia que le lanzan a Ferrer. Los aliados de Rossi sostienen que la UCR ha perdido su voz institucional frente a los problemas que hoy queman: jubilados, pymes, educación pública y la crisis de la clase media.

“Desde hace mucho tiempo no se escucha la voz institucional del radicalismo para defender a los cordobeses, ni en  temas nacionales que los afectas ni estrictamente provinciales. La UCR debe representar a los jubilados –incluso nacionales-, a la clase media que tiende a desaparecer, a los que más sufren la crisis, a la educación pública, a las personas con discapacidad, a las pymes, que son el motor del empleo en la argentina y a las industrias cordobesas, que hoy sufren el embate de un gobierno que las pone en jaque mate, al cambiar la matriz económica”, indicaron.

 

La tercera vía: "Ni cordobesistas ni mileístas"

En un claro intento por marcar una identidad diferenciada del esquema que hoy lideran Ferrer y Rodrigo de Loredo, el comunicado cierra con una consigna que busca aglutinar al radicalismo.

“No nacimos a la vida pública para buscar alianzas circunstanciales, ni desesperarnos para llegar al poder. Queremos ganarle al peronismo en el 2027, pero mostrándole a los cordobeses propuestas e ideas modernas, que garanticen que si llegamos al gobierno van a tener mejor educación, salud y seguridad. Ni cordobesistas ni mileistas. Vamos a hacer radicalismo”, cerró el comunicado con la firma de Jure, Peralta y Canalis.

 

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